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Автор Евгений Стриж

Что происходит со Strava

Strava — один из самых популярных фитнес-трекеров: только через Play Market в системе зарегистрированы более 566 000 человек. До недавнего времени приложение нравилось всем: им пользовались бегуны, велосипедисты, пловцы — основные функции были бесплатны практически "с зари" создания программы, 2007 года.

Что происходит со Strava

В мае 2020 года разработчики обратились к пользователям: больше "халявы" не будет. Приложение переводят на платную основу, а за подписку нужно будет платить около 500 рублей в месяц. Что случилось, почему разработчики пошли на такой шаг — и что ждет впереди и любителей спорта, и Strava?

Мнение разработчиков: нам нужны деньги, так что платите

Суть обращения была простой: "…у нас кончились деньги и нужно зарабатывать, иначе команду придется распустить". Оказалось, что с момента создания приложение практически не приносило дохода, а все попытки встроить в него премиум-пакеты провалились: основных функций хватало за глаза. И разработчики пошли на рискованный шаг: значительно "урезали" бесплатную версию.

Тут нужно небольшое отступление: основной "фишкой" приложения, за которое его и ценили по всему миру, были так называемые "участки". Любой пользователь мог найти на карте место, создать на нем маршрут — и все, кто через него проедет или пробежит (в зависимости от вида активности), автоматически попадут в таблицу результатов участка.

Эта опция позволяла проводить небольшие клубные гонки, делиться с друзьями интересными участками, сравнивать свои результаты разных лет — в общем, была простой, понятной и удобной.

Теперь же пользователи бесплатной версии смогут увидеть лишь первые 10 результатов — и свой, где бы он ни находился. Понять по таким "урезанным" данным, насколько вы близко к рекордам или просто к улучшениям результата, невозможно.

Также "под нож" пошли такие опции, как:

  • создание участков;
  • сравнение, сортировка и анализ результатов на участках;
  • тренировочный журнал как в приложении, так и на сайте;
  • сравнение тренировок по месяцам.

Не забыли и про сторонних разработчиков. Дело в том, что данные Strava можно использовать, применяя специальные технологии доступа по API, так что в сети есть огромное количество приложений, опирающихся на данные из Strava. Теперь же сторонним разработчикам доступ к API закроют, практически "похоронив" плоды их многолетних усилий.

Мнение пользователей: проще перейти на другие системы

В будущем стратегия Strava выглядит совершенно ясной: это так называемая "модель фримиум", то есть собирать ваши данные и минимально их отображать приложение будет бесплатно, а для полноценной работы с ними придется раскошелиться.

Хотя пользователей и уверяют, что в будущем приложение станет заметно лучше, пока все сводится к исправлению ошибок (известных порой по 2-3 года и бурно обсуждаемых на форумах). И многие задумались: неужели компании важнее не большое сообщество, а процентов 15 тех, кто готов платить за бесплатные ранее опции?

"Несмотря на то, что функционал пока тот же, что и был, теперь за него просят деньги. При этом нет региональной политики цен — для россиян 500 рублей в месяц на фитнес-трекер — достаточно странная трата. На схожих рынках большая часть пользователей просто перейдет на бесплатные системы", — отмечают специалисты.

"Strava — все еще хороший способ создавать и анализировать маршруты. Но не воспользуются ли конкуренты в лице Garmin, Ride With GPS и Komoot шансом отобрать аудиторию?

Сколько вы тратите на тренировку на участках? Час-два в день? Стоит ли за это платить, если вы любитель — и не перейти ли на что-то бесплатное?

Базовая статистика в "урезанной" бесплатной версии по силам даже простенькому велокомпьютеру или фитнес-браслету — какой смысл оставаться со Strava?", — негодуют пользователи.

Итоги: разработчики перегнули палку?

В системе Strava сейчас примерно 10 млн. человек по всему миру. И компания-разработчик зависит от них больше, чем им хотелось бы: именно пользователи создают сегменты, общаются во встроенной соцсети, соревнуются и обеспечивают приложению популярность. Если начнется их массовый отток, разработчики останутся с "улучшенным" платным приложением, которым никто не будет пользоваться, и тогда им точно придется закрывать проект.

При этом покупка Strava конкурентов не интересует: представители компании Garmin, например, отмечали, что "система слишком велика по количеству пользователей и покупать ее не будут". Единственный шанс — интерес крупнейших компаний вроде Google, но тогда Strava изменится еще сильнее, окончательно похоронив наработки.

Так что компании стоит как минимум ввести региональные цены и вернуть в бесплатную версию хотя бы несколько важных опций. Иначе они рискуют потерять свой самый важный актив — лояльную аудиторию.

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