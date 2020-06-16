Вагнер Лав возвращается в ЦСКА: зачем он армейцам?

В начале июня появились слухи о переходе бывшего нападающего бразильского "Коринтианса" Вагнера Лава в московский ЦСКА.

Статистика выступлений

Вагнер Лав выступал за несколько известных клубов:

ЦСКА — с 2004 по 2012 годы, а затем возвращался в 2013;

"Монако" — 2016 год;

турецкий "Бешикташ" — с 2018 по 2019.

Вагнер сыграл в ЦСКА самое большое количество матчей — 169. Минимальное количество матчей бразилец отыграл в "Монако" — 12.

Достижения Вагнера во время выступлений за ЦСКА:

обладатель 6 кубков России;

трижды чемпион страны;

обладатель 4 суперкубков России;

победитель в кубке УЕФА;

лучший бомбардир чемпионата России 2008 года — 20 голов.

В 2005 году ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА. За день до розыгрыша тогдашний главный тренер армейцев Валерий Газзаев и вся команда посетили резиденцию президента России Владимира Путина. Вагнер Лав отличился пасом Путину и тот вернул мяч обратно.

История возвращений в ЦСКА

Вагнер Лав возвращался дважды в ЦСКА, но желание выступать за сборную Бразилии было у него сильнее.

В 2009 году Вагнер Лав перешел в бразильский клуб "Палмейрас" на правах аренды и продлил контракт с ЦСКА на 2,5 года.

В 2010 году Вагнер перешел в бразильский "Фламенго" на правах аренды. По истечению арендного контракта Вагнер Лав попросил у руководства армейцев продлить аренду, но в итоге получил отказ.

В июле 2010 года Вагнер вернулся в ЦСКА по истечению арендного контракта.

В начале 2012 году Вагнер официально перешел во "Фламенго". Однако из-за финансовых трудностей в клубе Вагнер захотел вернуться в ЦСКА.

В начале 2013 года бразилец успешно перешел во второй раз в ЦСКА. Через год Вагнера продали в китайский клуб "Шаньдун Лунэн" за 12 миллионов евро.

Слухи о третьем возвращении бразильца появились после того, как Вагнер не стал продлевать контракт с "Коринтиасом"

История псевдонима

Бразильскому нападающему всегда по-особенному нравились девушки. Во время юниорского Кубка в Сан-Пауло Вагнер привел девушку для игроков в отель. После этого Вагнера стали называть Лавом.

Есть еще несколько объяснений появления прозвища нападающего.

Вагнер давал интервью изданию The Guardian, где рассказал о появлении Лава.

Во время выступлений за "Палмейрас" фанаты придумали кричалку для Вагнера на основе песни Only Love. Таким образом публика восхищалась бразильцем.

Настоящее имя игрока — Вагнер Силва ди Соуза.

Информация о переходе

По заявлениям СМИ, ЦСКА отложит подписание Вагнера из-за нового регламента Российского Футбольного Союза (РФС).

По новому регламенту дозаявка свободных агентов для доигрывания сезона не предусмотрена.

В таком случае, если даже Вагнер Лав сумеет перейти в ЦСКА, он не сможет сыграть оставшиеся 8 туров в Российской Премьер-лиге (РПЛ).

Источник RT в Бразилии сообщал, что Вагнер перейдет в ЦСКА с вероятностью 100%.

Спортивное издание "Спорт-Экспресс" узнало зарплату Вагнера Лава после перехода в ЦСКА. Годовой оклад — 0,8 миллиона евро, плюс бонусы.

Состояние игрока

Основные данные о состоянии спортсмена во время чемпионата Бразилии 2019 года:

Параметр Значение Количество сыгранных матчей 28 Количество голов 12 Доля выигранных единоборств за матч (в верховой борьбе) 33,7% (29,67%) Процент реализации голов 12,6% Точность передач 75%

Главные плюсы:

большой процент ударов;

качественная работа по сохранению мяча за счет опыта;

высокая точность передач.

Главные минусы Вагнера:

большой возраст (36 лет);

низкая скорость для форварда;

ухудшение "взрывных" способностей.

Вагнер Лав может быть полезен армейцам с точки зрения опыта и техники. Тем не менее бразильскому футболисту не хватает скорости — самого важного показателя для форварда.

Мнения

Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал о возможном возвращении Вагнера в эфире "Эхо Москвы в Петербурге":

"Вагнер Лав уже не вернется в ЦСКА".

По словам Орлова, Вагнер стал медленным и практически не бегает с мячом во время игры.

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян рассказал о переходе Вагнера.

По словам Арустамяна, вероятность возвращения Вагнера все еще высока. По данным комментатора, трансфер еще не оформлен, но условные договоренности между сторонами уже соблюдены и согласованы.

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о пользе Вагнера Лава после перехода в ЦСКА.

"Сколько раз он возвращался, столько же раз его затем выгодно продавали" - цитирует агента ТНВ.

Сафонов назвал Вагнера "цыганским конем" и отметил, что бразилец в 55 лет будет играть лучше нападающего "Сочи" Антона Заболотного.

ЦСКА покупает Вагнера Лава по нескольким причинам:

он ветеран и звезда ЦСКА — публика захочет увидеть его на поле;

у Вагнера за плечами большой опыт в ЦСКА — он может быть полезен для молодых футболистов;

армейцам требуется разнообразие в нападении.

Таким образом, Вагнер Лав нужен армейцам для расширения атакующей линии, роста популярности среди фанатов и для опыта, который может быть полезен новичкам.