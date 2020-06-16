В начале июня появились слухи о переходе бывшего нападающего бразильского "Коринтианса" Вагнера Лава в московский ЦСКА.
Вагнер Лав выступал за несколько известных клубов:
Вагнер сыграл в ЦСКА самое большое количество матчей — 169. Минимальное количество матчей бразилец отыграл в "Монако" — 12.
Достижения Вагнера во время выступлений за ЦСКА:
В 2005 году ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА. За день до розыгрыша тогдашний главный тренер армейцев Валерий Газзаев и вся команда посетили резиденцию президента России Владимира Путина. Вагнер Лав отличился пасом Путину и тот вернул мяч обратно.
Vagner Love ve Putin #Besiktas pic.twitter.com/TbUOQT9loB— Volkan (@Volkz20) August 13, 2018
Вагнер Лав возвращался дважды в ЦСКА, но желание выступать за сборную Бразилии было у него сильнее.
В 2009 году Вагнер Лав перешел в бразильский клуб "Палмейрас" на правах аренды и продлил контракт с ЦСКА на 2,5 года.
В 2010 году Вагнер перешел в бразильский "Фламенго" на правах аренды. По истечению арендного контракта Вагнер Лав попросил у руководства армейцев продлить аренду, но в итоге получил отказ.
В июле 2010 года Вагнер вернулся в ЦСКА по истечению арендного контракта.
В начале 2012 году Вагнер официально перешел во "Фламенго". Однако из-за финансовых трудностей в клубе Вагнер захотел вернуться в ЦСКА.
В начале 2013 года бразилец успешно перешел во второй раз в ЦСКА. Через год Вагнера продали в китайский клуб "Шаньдун Лунэн" за 12 миллионов евро.
Слухи о третьем возвращении бразильца появились после того, как Вагнер не стал продлевать контракт с "Коринтиасом"
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Бразильскому нападающему всегда по-особенному нравились девушки. Во время юниорского Кубка в Сан-Пауло Вагнер привел девушку для игроков в отель. После этого Вагнера стали называть Лавом.
Есть еще несколько объяснений появления прозвища нападающего.
Вагнер давал интервью изданию The Guardian, где рассказал о появлении Лава.
Во время выступлений за "Палмейрас" фанаты придумали кричалку для Вагнера на основе песни Only Love. Таким образом публика восхищалась бразильцем.
Настоящее имя игрока — Вагнер Силва ди Соуза.
По заявлениям СМИ, ЦСКА отложит подписание Вагнера из-за нового регламента Российского Футбольного Союза (РФС).
По новому регламенту дозаявка свободных агентов для доигрывания сезона не предусмотрена.
В таком случае, если даже Вагнер Лав сумеет перейти в ЦСКА, он не сможет сыграть оставшиеся 8 туров в Российской Премьер-лиге (РПЛ).
Источник RT в Бразилии сообщал, что Вагнер перейдет в ЦСКА с вероятностью 100%.
Спортивное издание "Спорт-Экспресс" узнало зарплату Вагнера Лава после перехода в ЦСКА. Годовой оклад — 0,8 миллиона евро, плюс бонусы.
Основные данные о состоянии спортсмена во время чемпионата Бразилии 2019 года:
|
Параметр
|
Значение
|
Количество сыгранных матчей
|
28
|
Количество голов
|
12
|
Доля выигранных единоборств за матч (в верховой борьбе)
|
33,7% (29,67%)
|
Процент реализации голов
|
12,6%
|
Точность передач
|
75%
Главные плюсы:
Главные минусы Вагнера:
Вагнер Лав может быть полезен армейцам с точки зрения опыта и техники. Тем не менее бразильскому футболисту не хватает скорости — самого важного показателя для форварда.
Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал о возможном возвращении Вагнера в эфире "Эхо Москвы в Петербурге":
"Вагнер Лав уже не вернется в ЦСКА".
По словам Орлова, Вагнер стал медленным и практически не бегает с мячом во время игры.
Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян рассказал о переходе Вагнера.
По словам Арустамяна, вероятность возвращения Вагнера все еще высока. По данным комментатора, трансфер еще не оформлен, но условные договоренности между сторонами уже соблюдены и согласованы.
Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о пользе Вагнера Лава после перехода в ЦСКА.
"Сколько раз он возвращался, столько же раз его затем выгодно продавали" - цитирует агента ТНВ.
Сафонов назвал Вагнера "цыганским конем" и отметил, что бразилец в 55 лет будет играть лучше нападающего "Сочи" Антона Заболотного.
ЦСКА покупает Вагнера Лава по нескольким причинам:
Таким образом, Вагнер Лав нужен армейцам для расширения атакующей линии, роста популярности среди фанатов и для опыта, который может быть полезен новичкам.
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