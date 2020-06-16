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Автор Владан Джурич

Вагнер Лав возвращается в ЦСКА: зачем он армейцам?

Спорт » Командные виды » Футбол

В начале июня появились слухи о переходе бывшего нападающего бразильского "Коринтианса" Вагнера Лава в московский ЦСКА.

Статистика выступлений

Вагнер Лав выступал за несколько известных клубов:

  • ЦСКА — с 2004 по 2012 годы, а затем возвращался в 2013;
  • "Монако" — 2016 год;
  • турецкий "Бешикташ" — с 2018 по 2019.

Вагнер сыграл в ЦСКА самое большое количество матчей — 169. Минимальное количество матчей бразилец отыграл в "Монако" — 12.

Достижения Вагнера во время выступлений за ЦСКА:

  • обладатель 6 кубков России;
  • трижды чемпион страны;
  • обладатель 4 суперкубков России;
  • победитель в кубке УЕФА;
  • лучший бомбардир чемпионата России 2008 года — 20 голов.

В 2005 году ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА. За день до розыгрыша тогдашний главный тренер армейцев Валерий Газзаев и вся команда посетили резиденцию президента России Владимира Путина. Вагнер Лав отличился пасом Путину и тот вернул мяч обратно.

История возвращений в ЦСКА

Вагнер Лав возвращался дважды в ЦСКА, но желание выступать за сборную Бразилии было у него сильнее.

В 2009 году Вагнер Лав перешел в бразильский клуб "Палмейрас" на правах аренды и продлил контракт с ЦСКА на 2,5 года.

В 2010 году Вагнер перешел в бразильский "Фламенго" на правах аренды. По истечению арендного контракта Вагнер Лав попросил у руководства армейцев продлить аренду, но в итоге получил отказ.

В июле 2010 года Вагнер вернулся в ЦСКА по истечению арендного контракта.

В начале 2012 году Вагнер официально перешел во "Фламенго". Однако из-за финансовых трудностей в клубе Вагнер захотел вернуться в ЦСКА.

В начале 2013 года бразилец успешно перешел во второй раз в ЦСКА. Через год Вагнера продали в китайский клуб "Шаньдун Лунэн" за 12 миллионов евро.

Слухи о третьем возвращении бразильца появились после того, как Вагнер не стал продлевать контракт с "Коринтиасом"

 
 
 
 
 
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💪🏾⚽️ #vaicorinthians . . . 📸 Rodrigo Gazzanel

Публикация от Vagner Love (@oficialvagnerlove)

История псевдонима

Бразильскому нападающему всегда по-особенному нравились девушки. Во время юниорского Кубка в Сан-Пауло Вагнер привел девушку для игроков в отель. После этого Вагнера стали называть Лавом.

Есть еще несколько объяснений появления прозвища нападающего.

Вагнер давал интервью изданию The Guardian, где рассказал о появлении Лава.

Во время выступлений за "Палмейрас" фанаты придумали кричалку для Вагнера на основе песни Only Love. Таким образом публика восхищалась бразильцем.

Настоящее имя игрока — Вагнер Силва ди Соуза.

Информация о переходе

По заявлениям СМИ, ЦСКА отложит подписание Вагнера из-за нового регламента Российского Футбольного Союза (РФС).

По новому регламенту дозаявка свободных агентов для доигрывания сезона не предусмотрена.

В таком случае, если даже Вагнер Лав сумеет перейти в ЦСКА, он не сможет сыграть оставшиеся 8 туров в Российской Премьер-лиге (РПЛ).

Источник RT в Бразилии сообщал, что Вагнер перейдет в ЦСКА с вероятностью 100%.

Спортивное издание "Спорт-Экспресс" узнало зарплату Вагнера Лава после перехода в ЦСКА. Годовой оклад — 0,8 миллиона евро, плюс бонусы.

Состояние игрока

Основные данные о состоянии спортсмена во время чемпионата Бразилии 2019 года:

Параметр

Значение

Количество сыгранных матчей

28

Количество голов

12

Доля выигранных единоборств за матч (в верховой борьбе)

33,7% (29,67%)

Процент реализации голов

12,6%

Точность передач

75%

Главные плюсы:

  • большой процент ударов;
  • качественная работа по сохранению мяча за счет опыта;
  • высокая точность передач.

Главные минусы Вагнера:

  • большой возраст (36 лет);
  • низкая скорость для форварда;
  • ухудшение "взрывных" способностей.

Вагнер Лав может быть полезен армейцам с точки зрения опыта и техники. Тем не менее бразильскому футболисту не хватает скорости — самого важного показателя для форварда.

Мнения

Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал о возможном возвращении Вагнера в эфире "Эхо Москвы в Петербурге":

"Вагнер Лав уже не вернется в ЦСКА".

По словам Орлова, Вагнер стал медленным и практически не бегает с мячом во время игры.

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян рассказал о переходе Вагнера.

По словам Арустамяна, вероятность возвращения Вагнера все еще высока. По данным комментатора, трансфер еще не оформлен, но условные договоренности между сторонами уже соблюдены и согласованы.

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о пользе Вагнера Лава после перехода в ЦСКА.

"Сколько раз он возвращался, столько же раз его затем выгодно продавали" - цитирует агента ТНВ.

Сафонов назвал Вагнера "цыганским конем" и отметил, что бразилец в 55 лет будет играть лучше нападающего "Сочи" Антона Заболотного.

ЦСКА покупает Вагнера Лава по нескольким причинам:

  • он ветеран и звезда ЦСКА — публика захочет увидеть его на поле;
  • у Вагнера за плечами большой опыт в ЦСКА — он может быть полезен для молодых футболистов;
  • армейцам требуется разнообразие в нападении.

Таким образом, Вагнер Лав нужен армейцам для расширения атакующей линии, роста популярности среди фанатов и для опыта, который может быть полезен новичкам.

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Темы рпл футбол фк цска вагнер лав чемпионат россии по футболу
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