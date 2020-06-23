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Автор Евгений Стриж

Смелые спортивные прогнозы на 2020-2021 годы

Спорт

2019 запомнится многим как "год скандалов": такого обилия проблем как с допингом, так и с голосованием за города, принимающие Олимпиады, не было давно. Но что же нам готовит 2020 спортивный год, который стал "урезанным" из-за коронавируса, и 2021, которому придется принять "двойную нагрузку"? Уилл Лейтч, обозреватель издания nymag. com, рассказал о наиболее интересных трендах, которые спрогнозировал.

Проблемы оплаты труда перекинутся на спорт

Да, в 2019 не было каких-то крупных турниров, которые оказались бы под угрозой из-за забастовки обслуживающего персонала. Но то, что мы видим во Франции и прочих странах Европы, наводит на мысль: рано или поздно на работу могут не выйти не только машинисты метро, но и техники стадионов. И тогда многие виды спорта станут уязвимы и игры придется переносить либо отменять.

Только в США такие лиги, как НФЛ и НБА, прогнозируют в ближайшие 3-4 года связанные с этим проблемы. Проблема в том, что работодатели, похоже, на этот раз будут стоять до конца. Доходы всех спортивных арен упали, и искать компромисс с сотрудниками в прямом смысле себе дороже.

Как минимум одна лига будет экспериментировать с новыми форматами показа игр

И неожиданно для многих это НФЛ. По статистике на 2017 год доходы от продажи билетов на игры составил всего 15,95% дохода НФЛ, а все остальное лига "добирала" трансляциями и продажей товаров. Можно предположить, что больше для НФЛ не имеет значения, сколько фанатов сидит на трибунах: они сосредоточатся на том, чтобы максимально освещать игры по ТВ и через Интернет.

Так почему бы не сделать следующий шаг и не ввести новые опции для тех, кто смотрит игры дома — телевизоры с "мозгами" уже давно позволяют? Ждем уникальных опций для подписчиков вроде возможности посмотреть повторы или статистику по игрокам в любой момент матча.

Спортивная ностальгия будет неизбежной. И породит новые лиги

Нет в этом мире чего-то столь же прибыльного, как ностальгия. Ретро-гейминг, ретро-музыка и ретро-автомобили: все это стоит хороших денег. Почуяли выгоду и спортивные боссы: например, что вы скажете об идее НБА BIG3: лиги, в которой соберутся "старички" баскетбольного мира, в "основной" НБА уже не играющие? Хотите снова увидеть на площадке Аллена Айверсона, Амара Стоудемира и Метту Уорлд Мира?

Вы сможете подписаться на игры своей команды и смотреть только их

Это уже реальность в студенческом спорте США, где вы можете смотреть отдельные игры баскетбольных коллективов. Да, в разных лигах относятся к этой идее по-разному: для НФЛ идея не слишком удачна, а вот в НБА или футболе она заиграет новыми красками.

Как насчет того, чтобы платить не за просмотр всех игр подряд, а только за игры своего любимого коллектива? Экономия — да и самим спортсменам приятна будет такая поддержка. Первые шаги на пути к этому — введение множества спортивных каналов, которые покупают права на те или иные лиги — уже почти завершен, так зачем останавливаться на середине пути? Времени у людей мало: покажем им самое важное!

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Темы нфл американский футбол
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