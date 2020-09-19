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Автор Евгений Стриж

Как Льюис Хэмилтон "переопределяет" Формулу-1

Когда Михаэль Шумахер закончил выступать в F1 в 2012 году, его рекорды казались нерушимыми. Это было задолго до того, как Льюис Хэмилтон начал работать с командами чемпионата в качестве "боевого" пилота. И вот на дворе 2019 год, 34-летний британец выигрывает и чемпионат, и финальную гонку сезона.

Как Льюис Хэмилтон

Из 250 гонок Льюис выиграл 84, завоевав шестой титул. Он известен феноменальной стабильностью — и в 2020 году собирается превзойти многие рекорды Шумахера.

Догнать и перегнать Шумахера

С перспективой того, что Хэмилтон превзойдет некоторые рекорды Шумахера в 2020 году, журналист Уилл Бакстон считает, что британский гонщик "пересматривает спорт".

"Льюис является единственным гонщиком в истории, который выигрывал хотя бы один этап чемпионата в каждом сезоне, в котором участвовал. Независимо от того, какая у него была машина, независимо от того, с какой конкуренцией он сталкивался как на трассе, так и за ее пределами", — рассказывает Бакстон.

"Когда разговор заходит о Михаэле, мы вспоминаем, чего он достиг. И всегда казалось, что эти рекорды никому не превзойти. Но теперь перед нами Льюис, стремящийся именно к этому — и близкий к успеху. Он превосходит достижения, считавшиеся высочайшими в истории автоспорта", — отмечают журналисты.

Миллионер, любитель часов, модник: образ современного гонщика?

Титул Хэмилтона в 2019 году — пятый за последние шесть лет, а в 2016 он стал в чемпионате вторым (выиграл тогда его партнер по команде Нико Росберг). И этот факт беспокоит фанатов "Ferrari" — по словам самого Льюиса, он планирует продолжает карьеру как минимум до 40 лет, а сейчас ему 34. Сколько еще рекордов он успеет обновить?

Интересен и образ Льюиса вне гонок — сотрудничество с домами моды, собственная модель часов, реклама и золотые цепи вкупе со странными прическами. "Все это часто сбивает с толку остальной пелетон. Когда ты борешься где-то в середине, а впереди тебя Хэмилтон играючи побеждает, а потом идет записывать альбом или рекламировать часы, невольно думаешь — может, для него это забава?", — комментируют специалисты по автоспорту.

Однако Бакстон считает, что за внешним лоском Хэмилтона — долгая и упорная работа, которую стоит уважать. "Если ты уже на вершине — нужно ставить для себя новые цели. Преодолеть их — чертовски трудно. И для чемпиона количество тренировок значительно важнее, чем для гонщика середины пелетона — просто потому, что если он проиграет, сразу же пойду слухи", — добавляет он.

Хэмилтон перейдет в "Ferrari"?

Интересны на фоне этих фактов слухи о том, что в 2021 году Хэмилтон хочет перейти в "Ferrari". По словам инсайдеров, он планирует завершать карьеру именно за легендарный коллектив, стоящий у истоков чемпионата, поэтому и не стал продлевать контракт с "Mercedes" на много лет вперед. Также известно о минимум двух встречах Льюиса и Джона Элканна, председателя "Ferrari", в течение 2019 года.

Сам Хэмилтон комментирует ситуацию осторожно, в основном отвечая в духе "оценка вариантов еще никому не вредила". "Разумно задуматься о том, чего я хочу, если близко финал карьеры. Естественно, я хочу продолжать побеждать. И могу сказать: в течение долгого периода иные варианты помимо текущего я не рассматривал. Так что решения придется ждать достаточно долго", — прокомментировал пилот на одной из пресс-конференций.

Если Хэмилтон действительно перейдет в итальянскую команду в 2021 году и победит в чемпионате — это будет достойное и великое завершение карьеры. Но понравится ли оно фанатам Михаэля и красной "конюшни", сказать сложно.

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Темы формула-1 льюис хэмилтон
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