"Черная пятница": итальянская газета разжигает футбольный скандал

Итальянская газета "Corriere dello Sport" украсила первую полосу нового номере кричащим заголовком "Черная пятница", и речь вовсе не о распродаже. Заголовок сопровождался фотографиями одноклубников "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга и Ромелу Лукаку, которые играют теперь за коллективы "Рома" и "Интер".

Сказать, что газета подверглась критике — не сказать ничего. В итоге комментарии пришлось давать даже президенту "УЕФА". Зачем журналисты это сделали — и ждали ли такой реакции?

"Расизм и невежество"

"Тон статьи — невежественный и расистский. Мягко говоря, я был в шоке", — прокомментировал в "Твиттере" специалист по футбольной журналистике Маттео Бонетти.

Большая часть материала была посвящена тому, насколько вопрос расизма актуален для итальянских коллективов. "Мы играем в "Черную пятницу", но это не сезон распродаж. Нам не нужны игроки "б/у"-класса", — сообщается в нем.

Иван Заццарони, редактор издания "Corriere dello Sport", выступил позднее в защиту как статьи, так и обложки, критикуя всех обиженных на нее людей. "Этот материал — для людей, которые могут и хотят понять: мы стараемся показать различия между игроками. Если вы не можете уловить суть (или притворяетесь, что не можете), не нужно критики", — писал он.

Мнение клубов и игроков: глупо и бессмысленно

"Роберто Перроне (автор статьи) считается теперь любителем "поплеваться ядом — причем теми, у кого тоже его порядочно", — комментируют специалисты. Но бурю, вызванную столь громким заголовком, уже не остановить: как "Рома", так и "Интер" уже выступили со своей позицией по данному материалу. Она однозначна — расизму в футболе не место. "Футбол — это страсть, культура и братство. Мы и всегда будем противостоять всем формам дискриминации", — отмечают в коллективах.

Сами игроки считают, что стоящие за заголовком должны понести ответственность. Крис Смоллинг отметил, что старался в день выхода издания сосредоточиться на подготовке к игре, а материал показался ему "ошибочным и язвительным". "Надеюсь, что редакторы, придумавшие и одобрившие это, примут ответственность и сообразят, что слова обладают огромной силой", — отметил он.

Ромелу Лукаку назвал заголовок "одним из глупейших из всех, которые когда-либо читал". "Ребята, вы просто подпитываете как сам расизм, так и весь негатив вокруг него", — написал он в своем "Твиттере".

Также клубы "Милан" и "Рома" устроили совместную акцию, запретив продавать газету на своих играх. "Оба клуба заявляют: "Corriere dello Sport" продаваться у них на аренах не будет. Также они продолжат борьбу с расизмом", — сообщается в совместном заявлении.

Главный стратег "Ромы" Пол Роджерс дополнил критику мнением о том, что изначальные попытки по-новому "обыграть" и осветить проблему расизма вылились в негатив из-за слишком броского заголовка. "К сожалению, когда люди видят такой заголовок, но не читают сам материал, это создает совершенно ненужную полемику о расизме, который и так считается в итальянском футболе сложным вопросом", — прокомментировал он.

Открытое письмо, дети на трибунах и проблемы в обществе

Ранее в сезоне 2019 года Лукаку и Балотелли уже подвергались оскорблениям на почве расизма, но оба инцидента были достаточно скудно освещены в прессе и не повлекли серьезных наказаний. Частичное закрытие секторов для фанатов в первом случае и отсутствие наказания в другом — Италия словно расписывалась в том, что не собирается как-то решать вопрос, а планирует его "замять".

Все ведущие футбольные клубы Италии еще в 2019 году написали открытое письмо, в котором обещали сделать больше для решения "серьезной проблемы" с расизмом. Они признали, что за эти годы было сделано недостаточно для борьбы с этой проблемой. "Теперь мы должны действовать быстро, целенаправленно и единодушно, и мы призываем вас, болельщиков, поддержать нас в этом жизненно важном начинании", — говорится в письме.

Если взглянуть на историю итальянского футбола, то подвижки в борьбе с расизмом в нем есть, и значительные. Еще в 1996 году болельщики позволяли себе такие выходки, как прогулка по стадионам в костюмах "Ку-клукс-клана", линчевание черных манекенов и угрозы владельцам клубов. К слову, для владельца "Вероны" Альберто Мацци, который первым в истории клуба подписал в команду чернокожих игроков, все кончилось продажей коллектива и спешной эвакуацией из города под усиленной охраной.

"Современный итальянский футбол — это лишь зеркало, которое отражает проблемы в обществе. Число преступлений на почве расовой неприязни выросло с 473 в 2013 году до более чем 1000 в 2017. И многие политики пользуются этим, "педалируя" тему расовой дискриминации в своих программах", — отмечают местные футбольные эксперты.

И ситуацию на текущий момент лучше всего описывает случай, произошедший в 2013 году. Фанатов клуба "Ювентус" дисквалифицировали из-за расистких кричалок, однако клуб нашел выход: пригласил на игру детей. Казалось бы — хороший ход, однако в ходе матча даже дети стали оскорблять вратаря клуба "Удинезе", серба Желько Бркича.

И если даже дети не видят иных способов поддержать команду кроме расизма и оскорблений, то проблема явно глубже и шире, чем кажется.