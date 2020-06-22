Как английский футбольный клуб четвертого эшелона стал известен на весь мир - и при чем тут "зеленый" тренд

Английский футбольный клуб "Forest Green Rovers" предложил построить стадион, сделанный практически полностью из бруса. Проект разработан "Zaha Hadid Architects" — фирмой, которая создала Центр водных видов спорта в Лондоне, ставший частью Олимпиады 2012 года. Что это — попытка сделать клуб известнее, хитроумный маркетинговый ход или реально хорошая задумка?

В шаге от закрытия: клуб спасает местный бизнесмен

"Форест Грин Роверс", выступающий в четвертом дивизионе, базируется в городе Нейлсуорт и выступает с 1889 года. Живет в Нейлсуорте около 6000 человек — однако у клуба есть фанаты уже в 50 странах. Команда стала одной из самых обсуждаемых в мире, а новая черно-зеленая форма была распродана буквально за сутки — в том числе и в онлайн-магазине коллектива. Заказы поступали со всего света — даже из Австралии. Чем сумел заинтересовать весь мир клуб, который мало известен своими игровыми успехами? Тем, что это первый и единственный пока углеродно-нейтральный клуб, признанный ООН.

У "Форест Грин Роверс" практически все на электричестве: от газонокосилки для поля до автобуса команды. Форма игроков сделана из биоразлагаемого бамбука. Даже мыло в санузле стадиона — на растительной основе. Что уж говорить о снеках, которыми торгуют на матчах: никаких продуктов животного происхождения. А в 2017 клуб стал первой футбольной командой, получившей право на использование торговой марки "Vegan" от "Vegan Society".

Сегодня у клуба все более-менее оптимистично — но в 2010 году он был под угрозой расформирования. Откровенно неудачные выступления и вылет из 5 дивизиона рисовали перед руководством мрачные перспективы.

Члены правления "Форест Грин Роверс" обратились за помощью к местному бизнесмену Дейлу Винсу, который разбогател, основав в 1996 году первую британскую компанию по производству возобновляемых источников энергии "Ecotricity". Винс изначально помогать не хотел, но, к счастью для всех, вник в ситуацию и передумал. "Никогда не планировал владеть футбольной командой или вообще каким-либо образом сотрудничать с футболистами. Но клуб оказался очень важен для местных жителей, и я знал, что моя помощь поможет ему двигаться дальше", — отметил позже он в рассказе для "CNN Sport".

Фокус на еду: внезапный успех

Логично, что "зеленый" бизнесмен начал работу с клубом с того, что сменил его концепцию. "Мы подумали — а почему бы не использовать футбол как новый канал для общения с аудиторией? "Зеленый" футбольный клуб — это интересно, это поможет сделать фанатов более внимательными к окружающей среде. И из всех трендов, которые стали известны в последние 10 лет, еда и экология — одни из ключевых", — отмечает руководство.

"В футболе есть место для юмора. А еда связывает людей, это важная тема, которая в любой точке планеты обрастает каким-то своим юмором. Все люди едят", — комментировал решение Винс.

После того, как клуб сумел взлететь аж до второго дивизиона, обыграв на "Уэмбли" коллектив "Транмес Роверс", даже комментаторы BBC были в восторге. Но фанаты стали беспокоиться: не слишком ли клуб сконцентрировался на еде? "Кажется, команда стала слишком "заточенной" на продвижение веганства", — отмечали фанаты в опросах, проводимых после игр.

Винс в ответ на критику сообщил, что задача клуба — не проповеди, а просто напоминание о том, что есть и такой вариант. "Наша посещаемость выросла. За каждого ушедшего фанаты мы получили 10 новых. Но мы не стремимся указывать нашей аудитории, как ей жить. Все, что мы можем делать — работать так, как считаем нужным, и показывать людям, какие есть пути", — отмечал он.

"Сила спорта"

Рядом со стадионом "Форест Грин Роверс" находится начальная школа Нэйлсворта. И она очень изменилась с тех пор, как эко-революция Винса стала главным мотивом футболистов. Местные дети большое внимание уделяют изучению влияния глобального потепления, и каждый год два ученика становятся "послами" клуба, получая бесплатные комплекты формы и абонементы на матчи. Также и сам стадион стал достопримечательностью: сюда водят экскурсии, чтобы показать, насколько экологичен может быть современный футбол.

Местные жители очень рады переменам. Даже те, кто еще помнит старую черно-белую клубную форму, признают: приятно быть в чем-то первыми. "Это мог быть любой другой клуб. Но в итоге в ООН выбрали наш. И это невероятно. Приятно быть частью такого движения", — комментируют они.

Вегетарианская диета, по-видимому, не только спасает планету, но и повышает производительность на поле. "Мы верим, что спортсмены не должны есть продукты животного происхождения. Если убрать из рациона красное мясо, то эффективность возрастет", — объяснил Винс. Солидарен с ним и повар коллектива, Джейд Кроуфорд, который всеми силами старается показать игрокам, насколько может быть вкусной подобная еда.

Будущее — за экологией

Клуб также помог Организации Объединенных Наций подготовить проект "Инициативы спорта для изменения климата", целью которого является вовлечение спортивных организаций в дискуссию об изменении климата. "У нас есть 10 лет, чтобы спасти мир. Мы больше не можем притворяться, что все хорошо", — сказал Винс.

По словам бизнесмена, новый стадион коллектива будет создан практически полностью из дерева. Помимо самой арены, в комплекс войдут бизнес-парк на 4000 рабочих мест и зоны отдыха. "Более 75% материалов современных стадионов — углеродные. Мы показали, что возможен и иной подход. Пока мы только говорим — смотрите, есть и такой вариант. Но правда заключается в том, что вскоре иного выбора у нас может и не быть", — комментируют архитекторы проекта.