Английский футбольный клуб "Forest Green Rovers" предложил построить стадион, сделанный практически полностью из бруса. Проект разработан "Zaha Hadid Architects" — фирмой, которая создала Центр водных видов спорта в Лондоне, ставший частью Олимпиады 2012 года. Что это — попытка сделать клуб известнее, хитроумный маркетинговый ход или реально хорошая задумка?
"Форест Грин Роверс", выступающий в четвертом дивизионе, базируется в городе Нейлсуорт и выступает с 1889 года. Живет в Нейлсуорте около 6000 человек — однако у клуба есть фанаты уже в 50 странах. Команда стала одной из самых обсуждаемых в мире, а новая черно-зеленая форма была распродана буквально за сутки — в том числе и в онлайн-магазине коллектива. Заказы поступали со всего света — даже из Австралии. Чем сумел заинтересовать весь мир клуб, который мало известен своими игровыми успехами? Тем, что это первый и единственный пока углеродно-нейтральный клуб, признанный ООН.
У "Форест Грин Роверс" практически все на электричестве: от газонокосилки для поля до автобуса команды. Форма игроков сделана из биоразлагаемого бамбука. Даже мыло в санузле стадиона — на растительной основе. Что уж говорить о снеках, которыми торгуют на матчах: никаких продуктов животного происхождения. А в 2017 клуб стал первой футбольной командой, получившей право на использование торговой марки "Vegan" от "Vegan Society".
Сегодня у клуба все более-менее оптимистично — но в 2010 году он был под угрозой расформирования. Откровенно неудачные выступления и вылет из 5 дивизиона рисовали перед руководством мрачные перспективы.
Члены правления "Форест Грин Роверс" обратились за помощью к местному бизнесмену Дейлу Винсу, который разбогател, основав в 1996 году первую британскую компанию по производству возобновляемых источников энергии "Ecotricity". Винс изначально помогать не хотел, но, к счастью для всех, вник в ситуацию и передумал. "Никогда не планировал владеть футбольной командой или вообще каким-либо образом сотрудничать с футболистами. Но клуб оказался очень важен для местных жителей, и я знал, что моя помощь поможет ему двигаться дальше", — отметил позже он в рассказе для "CNN Sport".
Логично, что "зеленый" бизнесмен начал работу с клубом с того, что сменил его концепцию. "Мы подумали — а почему бы не использовать футбол как новый канал для общения с аудиторией? "Зеленый" футбольный клуб — это интересно, это поможет сделать фанатов более внимательными к окружающей среде. И из всех трендов, которые стали известны в последние 10 лет, еда и экология — одни из ключевых", — отмечает руководство.
"В футболе есть место для юмора. А еда связывает людей, это важная тема, которая в любой точке планеты обрастает каким-то своим юмором. Все люди едят", — комментировал решение Винс.
После того, как клуб сумел взлететь аж до второго дивизиона, обыграв на "Уэмбли" коллектив "Транмес Роверс", даже комментаторы BBC были в восторге. Но фанаты стали беспокоиться: не слишком ли клуб сконцентрировался на еде? "Кажется, команда стала слишком "заточенной" на продвижение веганства", — отмечали фанаты в опросах, проводимых после игр.
Винс в ответ на критику сообщил, что задача клуба — не проповеди, а просто напоминание о том, что есть и такой вариант. "Наша посещаемость выросла. За каждого ушедшего фанаты мы получили 10 новых. Но мы не стремимся указывать нашей аудитории, как ей жить. Все, что мы можем делать — работать так, как считаем нужным, и показывать людям, какие есть пути", — отмечал он.
Рядом со стадионом "Форест Грин Роверс" находится начальная школа Нэйлсворта. И она очень изменилась с тех пор, как эко-революция Винса стала главным мотивом футболистов. Местные дети большое внимание уделяют изучению влияния глобального потепления, и каждый год два ученика становятся "послами" клуба, получая бесплатные комплекты формы и абонементы на матчи. Также и сам стадион стал достопримечательностью: сюда водят экскурсии, чтобы показать, насколько экологичен может быть современный футбол.
Местные жители очень рады переменам. Даже те, кто еще помнит старую черно-белую клубную форму, признают: приятно быть в чем-то первыми. "Это мог быть любой другой клуб. Но в итоге в ООН выбрали наш. И это невероятно. Приятно быть частью такого движения", — комментируют они.
Вегетарианская диета, по-видимому, не только спасает планету, но и повышает производительность на поле. "Мы верим, что спортсмены не должны есть продукты животного происхождения. Если убрать из рациона красное мясо, то эффективность возрастет", — объяснил Винс. Солидарен с ним и повар коллектива, Джейд Кроуфорд, который всеми силами старается показать игрокам, насколько может быть вкусной подобная еда.
Клуб также помог Организации Объединенных Наций подготовить проект "Инициативы спорта для изменения климата", целью которого является вовлечение спортивных организаций в дискуссию об изменении климата. "У нас есть 10 лет, чтобы спасти мир. Мы больше не можем притворяться, что все хорошо", — сказал Винс.
По словам бизнесмена, новый стадион коллектива будет создан практически полностью из дерева. Помимо самой арены, в комплекс войдут бизнес-парк на 4000 рабочих мест и зоны отдыха. "Более 75% материалов современных стадионов — углеродные. Мы показали, что возможен и иной подход. Пока мы только говорим — смотрите, есть и такой вариант. Но правда заключается в том, что вскоре иного выбора у нас может и не быть", — комментируют архитекторы проекта.
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