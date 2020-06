Как киберспорт входит в обычный досуг человека

Соревнования по традиционным видам спорта всегда приковывали внимание зрителей, наблюдать вживую за ходом того же матча по футболу бывает невероятно волнительно. В последние годы киберспорт так бы и оставался развлечением для сравнительно небольшой группы поклонников, если бы не пандемия COVID-19.

Она показала, что традиционный спорт очень зависим от соревнований, проходящих на больших и малых площадках в "реальности". Как оказалось — киберспорт тоже, но в меньшей степени. Что и позволяет ему сегодня собирать сотни тысяч болельщиков. Но надолго ли?

Смена формата и стирание границ

На Западе киберспортивные соревнования уже успешно прошли "тест драйв". Руководство "Формулы-1" решило проводить виртуальные турниры с участием профессиональных пилотов и любителей в симуляторе F1 2019 от британской студии Codemasters. Чемпионат Гран-при Бахрейна, прошедший 22 марта, смотрело более 350 тысяч человек. Заезд транслировался даже по телевидению — на Sky Sports.

Уже через месяц глава Международного олимпийского комитета (МОК) призвал как можно скорее обратить внимание на рынок киберспорта. Ранее хоккейная лига НХЛ и баскетбольная НБА договорилась о трансляции онлайн-матчей в видеоиграх. На этом фоне отменяются и крупные международные киберспортивные турниры, которые в обычное время собирают на своих трибунах тысячи фанатов.

Трудности самоопределения

В России киберспорт признали официальным видом спорта только в 2016 году. Однако спустя два года общая выручка российского сегмента киберспорта составила более 12 миллиардов долларов, исходя из данных PwC. А компания "Яндекс" охотно приобретает эксклюзивные права на трансляцию киберспортивных турниров League of Legends на русском языке у американского разработчика видеоигр Riot Games, которым с 2015 года владеет одна из крупнейших китайских корпораций — Tencent.

В мае Московское отделение Федерации компьютерного спорта в партнёрстве со столичным Департаментом спорта заявили о создании проекта "Московский киберспорт". В рамках поддержки жителей во время режима самоизоляции стали регулярно проводить турниры по различным киберспортивным дисциплинам. Первые шаги в сторону компьютерного спорта в конце прошлого года сделало и Минпросвещение, разрешив школам ввести компьютерные игры в учебную программу. Однако не все положительно восприняли эту новость. Бывший Министр культуры Владимир Мединский резко высказался против подобного решения, отметив, что лучше "играть с детьми на реальной футбольной площадке". Что невозможно во время действия режима самоизоляции.

Киберспорт после пандемии COVID-19

Единого мнения по дальнейшей судьбе киберспорта после окончания пандемии пока ещё нет. В разговоре с РБК исполнительный директор Первой саморегулируемой организации (СРО) Олег Давыдов придерживается мнения, что после снятия ограничений люди могут выказать интерес к традиционным киберспортивным дисциплинам, например, киберфутболу. К похожему выводу пришли эксперты, принявшие участие в пресс-конференции Медиагруппы "Патриот". Один из них, спортивный комментатор Георгий Черданцев, утверждает, что симуляторы не смогут обеспечить тот высокий накал эмоций, который чувствуют болельщики, сидя на трибунах стадиона.

Председатель правления Федерации компьютерного спорта России Эмин Антонян наоборот убеждён, что после пандемии киберспорт станет ещё популярнее, что привлечёт крупных инвесторов. Антонян рассказал "Газете.ру", что компьютерные соревнования после пандемии будут вызывать меньше удивления или непонимания у обычных людей, они станут обыденностью.

Доступное развлечение и постоянные изменения

Не стоит снимать со счётов и специфический характер самих дисциплин в киберспорте. На сегодняшний день очень популярны турниры по таким дисциплинам, как Dota 2, CS: GO и League of Legends. В отличие от традиционного спорта — здесь часто меняются сами аспекты игры, вводятся дополнительные условия, новые переменные. Если не следить за развитием этих видеоигр, можно потерять нить происходящего. Элемент зрелищности тоже присущ киберспорту, по которому до начала пандемии проводились грандиозные турниры на огромной крытой арене. Для примера можно взять The International по Dota 2. Это позволяет даже обычному человеку, не разбирающемуся в игре, пристально наблюдать за происходящим. Нынешний год может оказаться поворотным для киберспорта. Сможет ли он выйти на массового зрителя? Скоро мы это узнаем.