Российские клубы проводят несогласованные товарищеские матчи

В Российской Премьер-лиге (РПЛ) продолжаются сомнительные активности футбольных команд. На днях несколько футбольных клубов проводили товарищеские матчи, хотя официально они запрещены.

Команды решили провести товарищеские матчи в рамках подготовки к рестарту чемпионата России. Известно, что только 19 июня возобновятся матчи РПЛ.

Список товарищеских матчей

7 июня состоялся товарищеский матч "Локомотива" и "Динамо". Матч закончился вничью со счетом 1:1. Команды провели открытый матч, согласовав его с Роспотребнадзором.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов посетил матч "Локомотива". Об этом сообщила пресс-служба железнодорожников в Twitter.

8 июня был проведен матч "Рубина" и "Крыльев Советов" на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани, сообщает "Татар-информ". Результат матча остался неизвестным.

Пресс-служба самарского клуба подтвердила проведение товарищеского матча, назвав его тренировочным.

Ранее экс-полузащитник "Рубина" Карлос Эдуардо рассказал о том, что хочет вернуться в команду, сообщает канал Анара Ибрагимова в "Яндекс.Дзен". Бразильский футболист провел 46 матчей за "Рубин" и покинул команду в 2016 году.

По информации "Бизнес Online", "Рубин" провел контрольный матч с "Тамбовом".

Также на этой неделе запланирован матч ЦСКА и тульского "Арсенала".

8 июня также был проведен матч "Ростов" — "Чайка".

Известно, что "Крылья Советов" запланировали еще три товарищеских матча.

Комментарии футбольных властей

Генсек Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал информацию о проведении товарищеских матчей.

"Клубы, которые прежде всего должны быть в этом заинтересованы, находятся в изоляции и, как мы надеемся, стараются нивелировать все риски. Поэтому им самим решать, что сейчас важнее, как лучше организовать тренировочный процесс", — цитирует Алаева портал "Чемпионат".

Глава РФС Александр Дюков прокомментировал несогласованное проведение товарищеских матчей.

По словам Дюкова, РФС не вправе запрещать товарищеские матчи. Футбольные власти могут предлагать только рекомендации.

Дюков отметил, что большинство клубов уже получили разрешения от местных властей на проведение контрольных матчей.

Футбольные власти не могут запретить проводить товарищеские матчи, но они и не поддерживают их.

Для законного проведения таких матчей клубы должны получить разрешение от Роспотребнадзора и региональных властей. В противном случае все игры признаются незаконными. Впрочем, такие матчи нужны клубам, чтобы лучше подготовиться к рестарту чемпионата.

Информация о новом регламенте

5 июня РФС утвердил регламент проведения матчей после возобновления РПЛ и кубка России. Главные выдержки из регламента:

максимальное количество замен в матче увеличено до 5;

заполняемость трибун не должна превышать 10%;

замены могут выполняться в три подхода (в игровое время и в перерыве).

Бывший тренер сборной России Михаил Гершкович рассказал о возможном увеличении заполняемости трибун. Российский специалист уверен, что количество болельщиков можно будет увеличить до окончания чемпионата.

Главное о проведении контрольных матчей перед рестартом сезона:

все матчи без опубликованных результатов скорее всего были проведены тайно и без разрешения властей;

больше половины российских клубов провели контрольные матчи по данным СМИ;

футбольные власти не вправе запрещать проведение товарищеских матчей, потому что этих нюансов нет в регламенте;

клубы могут проводить товарищеские матчи в качестве тренировочных для подготовки к РПЛ.

Теперь региональные футбольные клубы встали на место московских, которые ранее возмущались невозможностью проводить тренировки из-за режима самоизоляции.