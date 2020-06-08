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Автор Владан Джурич

Самый богатый футболист - не Роналду

Спорт

Недавно авторитетное издание Forbes опубликовало рейтинг богатейших спортсменов в мире.

Среди футболистов самым богатым оказался португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Состояние Роналду за всю карьеру составило 1 миллиард долларов. Однако это не самый богатый футболист на свете.

Рейтинг самых богатых спортсменов по версии "Чемпионата"

В начале мая российский портал "Чемпионат" опубликовал рейтинг самых богатых спортсменов в мире.

Место

Спортсмен

Вид спорта

Совокупный доход

1

Винс Макмэн

Рестлинг

3,2 миллиарда долларов

2

Майкл Джордан

Баскетбол

2,1 миллиарда долларов

3

Ион Цириак

Теннис

1,2 миллиарда долларов

4

Михаэль Шумахер

"Формула -1"

1 миллиард долларов

5

Флойд Мейвезер

Бокс

915 миллионов долларов

6

Тайгер Вудс

Гольф

800 миллионов долларов

7

Криштиану Роналду

Футбол

800 миллионов долларов

8

Лионель Месси

Футбол

750 миллионов долларов

9

Роджер Федерер

Теннис

640 миллионов долларов

10

Мэджик Джонсон

Баскетбол

600 миллионов долларов

Согласно оценкам российского портала, доходы спортсменов сократились чуть ли не в четыре раза.

Великий теннисист Роджер Федерер находится в рейтинге самых богатых спортсменов уже несколько лет.

Рейтинг спортсменов по версии Forbes

Португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал обладателем одного миллиарда долларов за всю карьеру, как сообщает Forbes.

Состояние португальца превысило один миллиард долларов по нескольким причинам:

  • зарплата в 650 миллионов евро;
  • спонсорские контракты CR7;
  • 105 миллионов евро за последний сезон.

Португалец становился самым богатым футболистом дважды: в 2016 и в 2017 году.

Последний спортивный рейтинг с выглядит следующим образом.

Имя спортсмена

Доход за текущий сезон (в миллионах долларах)

Роджер Федерер

106

Криштиану Роналду

105

Лионель Месси

104

Неймар

95

Леброн Джеймс

88

Стеффен Карри

74

Кевин Дюрант

63

Тайгер Вудс

62

Кирк Казинс

60

Карсон Венц

59

Футболисты, вошедшие в рейтинг:

  • Лионель Месси;
  • Криштиану Роналду;
  • Неймар.

Баскетболисты:

  • Леброн Джеймс;
  • Стеффен Карри;
  • Кевин Дюрант.

Среди оставшихся два игрока американского футбола: Кирк Казинс и Карсон Венц, а также звезда гольфа Тайгер Вудс.

Среди лидеров рейтинга в течение трех лет остаются:

  • аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси;
  • португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду;
  • швейцарский теннисист и обладатель 20 титулов Большого шлема Роджер Федерер.

Известный форвард Леброн Джеймс занимал шестое место в 2015 году, третье в 2016, второе в 2017, шестое место в 2018 году и восьмое место в 2019 году.

Напомним, что с 2014 по 2018 год Леброн выступал за "Кливленд Кавальерс", а с 2018 — в Лос-Анджелес Лейкерс".

Самый богатый футболист

Как сообщает "Чемпионат", самым богатым футболистом считают игрока английского клуба "Лестер Сити" Фаика Болкиаха.

Состояние спортсмена оценивается в 20 миллиардов долларов. Об этом сообщили издания Mirror и Marca.

Основные данные Болкиаха:

  • более 160 тысяч подписчиков в Instagram;
  • гражданин США и Брунея;
  • играл в английских клуба "Саутгемтон", "Арсенал" и "Челси".

Футболист сборной Брунея впервые дал свое интервью в 2017 году.

Он рассказал, что играет футбол с юных лет и всегда поддерживал выход на поле в стартовом составе. Фаик вместе со своим братом Укашем Уоллесом тренировались в команде Woolton Hill Argyle. Позже братьями занялся тренер футбольного клуба "Ньюбери" Пол Морган.

Отец Фаика Болкиаха Джеффри Болкиах — принц Брунея. Дядя известного игрока Хассал Болкиах — султан Брунея. Напомним, что Брунея получила независимость от Великобритании в 80-ые годы.

Рейтинг богатейших футболистов прошлого сезона

В ТОП-5 богатейших футболистов вошли:

  • экс-полузащитник Англии Дэвид Бэкхем;
  • Кришитану Роналду;
  • Фейк Болкиах.

В прошлом сезоне состояние Роналду составляло около 450 миллионов евро, а Бэкхема — около получмиллиона евро. Состояние Болкиаха осталось на прежнем уровне.

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Темы футбол фк ювентус криштиану роналду
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