Биатлон продолжает быть самым конфликтным спортом даже летом.
В Союзе биатлонистов России (СБР) происходит многое: конфликты тренерского штаба, отсутствие тренировок, вопросы по Александру Логинову, невозможность проводить международные соревнования и большие штрафы.
Среди последних проблем — конфликт президента СБР Владимира Драчева и правления биатлонной организации.
В начале года отстраненный исполнительный директор СБР Сергей Голиков лишил Драчева возможности подписывать документы о финансово-хозяйственной деятельности.
Голиков пообещал предоставить доказательства о нарушениях Драчева правлению биатлонной организации.
Драчев в ответ обвинил Голикова в намерениях нанести репутационный ущерб СБР.
Через четыре месяца СМИ опубликовали письмо с требованием отстранить Драчева. В обращении стояло 24 подписи. Среди них известные тренеры: Александр Касперович, Владимир Путров, Виктор Юрлов и другие специалисты.
Также подпись поставили советские биатлонисты:
Главные претензии к Драчеву:
Позже в апреле Драчев заявил, что он не тратил деньги на водителя для жены, назвал обращение с требованием об увольнении шуткой, а Голикова обозвал алкоголиком.
2 июня на сайте СБР появился пресс-релиз, в котором была анонсирована дата выборов нового президента биатлонной организации.
Главное о пресс-релизе:
Биатлонной организации также необходимо найти средства на уплату налогов до 1 июля. В противном случае счета СБР будут заблокированы. В тот же день пресс-релиз был удален с сайта биатлонной организации.
Позже СБР дал комментарии о появлении документа на сайте, сообщает ТАСС. По словам пресс-службы биатлонной организации, письмо оказалось на сайте по ошибке.
Спортивный агент Андрей Митьков назвал причину удаления пресс-релиза с сайта СБР в своем телеграм-канале. По словам Митькова, документ был удален с сайта по просьбе министра спорта РФ Олега Матыцина.
Два варианта развития судьбы СБР: отставка Драчева, анонсированная 11 июля или роспуск правления.
Варианты с перемирием правления СБР и Драчева рассматривать бессмысленно ровно так же, как и добровольный уход Драчева с поста президента.
Плюсы отставки Драчева:
Минусы отставки: трудности в выборе президента и развитие конфликта между правлением и Драчевым.
К преимуществам роспуска правления можно отнести: закрепление Драчева на позиции президента и наем сотрудников, разделяющих позицию президента СБР.
Минусы роспуска правления: сложность в управлении организацией и усугубление кризиса СБР из-за низкой активности Драчева.
Председатель тренерского совета СБР Евгений Редькин усомнился в необходимости правления в биатлонной организации.
"Правление, наверное, обязано существовать, но оно должно быть совещательным органом", по — сказал Редькин в интервью "Р-Спорту".
Известный биатлонист и двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко считает, что "власть у Драчева", и поэтому правление не нужно.
Ранее Александр Тихонов назвал потенциального президента СБР: "Из всех кандидатов, чьи имена сейчас фигурируют в СМИ, Васильев — самый достойный".
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