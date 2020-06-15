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Автор Владан Джурич

Драчёв против СБР: скандальный российский биатлон

Спорт

Биатлон продолжает быть самым конфликтным спортом даже летом.

В Союзе биатлонистов России (СБР) происходит многое: конфликты тренерского штаба, отсутствие тренировок, вопросы по Александру Логинову, невозможность проводить международные соревнования и большие штрафы.

Среди последних проблем — конфликт президента СБР Владимира Драчева и правления биатлонной организации.

Хронология событий

В начале года отстраненный исполнительный директор СБР Сергей Голиков лишил Драчева возможности подписывать документы о финансово-хозяйственной деятельности.

Голиков пообещал предоставить доказательства о нарушениях Драчева правлению биатлонной организации.

Драчев в ответ обвинил Голикова в намерениях нанести репутационный ущерб СБР.

Через четыре месяца СМИ опубликовали письмо с требованием отстранить Драчева. В обращении стояло 24 подписи. Среди них известные тренеры: Александр Касперович, Владимир Путров, Виктор Юрлов и другие специалисты.

Также подпись поставили советские биатлонисты:

  • четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов;
  • трехкратный призер чемпионатов мира Владимир Барнашов;
  • многократный эстафетный чемпион мира Юрий Кашкаров;
  • и другие бывшие звезды биатлона.

Главные претензии к Драчеву:

  • проблемы с тренерским штабом;
  • отсутствие навыков работы с Олимпийским комитетом России (ОКР);
  • растрата денежных средств не по назначению (полтора миллиона рублей было выделено водителю жены Драчева);
  • неумение привлекать спонсоров (привлечено 5 миллионов рублей из 160 обещанных).

Позже в апреле Драчев заявил, что он не тратил деньги на водителя для жены, назвал обращение с требованием об увольнении шуткой, а Голикова обозвал алкоголиком.

Пресс-релиз о выборах президента

2 июня на сайте СБР появился пресс-релиз, в котором была анонсирована дата выборов нового президента биатлонной организации.

Главное о пресс-релизе:

  • 11 июля — дата выборов нового президента СБР;
  • причина смены — кризисное состояние СБР и управленческий коллапс;
  • СБР до сих пор имеет долговые обязательства перед сотрудниками организации.

Биатлонной организации также необходимо найти средства на уплату налогов до 1 июля. В противном случае счета СБР будут заблокированы. В тот же день пресс-релиз был удален с сайта биатлонной организации.

Позже СБР дал комментарии о появлении документа на сайте, сообщает ТАСС. По словам пресс-службы биатлонной организации, письмо оказалось на сайте по ошибке.

Спортивный агент Андрей Митьков назвал причину удаления пресс-релиза с сайта СБР в своем телеграм-канале. По словам Митькова, документ был удален с сайта по просьбе министра спорта РФ Олега Матыцина.

Варианты развития событий

Два варианта развития судьбы СБР: отставка Драчева, анонсированная 11 июля или роспуск правления.

Варианты с перемирием правления СБР и Драчева рассматривать бессмысленно ровно так же, как и добровольный уход Драчева с поста президента.

Плюсы отставки Драчева:

  • правление сможет назначить более подходящую личность на пост президента СБР;
  • повысится прозрачность работы биатлонной организации;
  • увеличится шанс выхода из кризисного состояния.

Минусы отставки: трудности в выборе президента и развитие конфликта между правлением и Драчевым.

К преимуществам роспуска правления можно отнести: закрепление Драчева на позиции президента и наем сотрудников, разделяющих позицию президента СБР.

Минусы роспуска правления: сложность в управлении организацией и усугубление кризиса СБР из-за низкой активности Драчева.

Председатель тренерского совета СБР Евгений Редькин усомнился в необходимости правления в биатлонной организации.

"Правление, наверное, обязано существовать, но оно должно быть совещательным органом", по — сказал Редькин в интервью "Р-Спорту".

Известный биатлонист и двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко считает, что "власть у Драчева", и поэтому правление не нужно.

Ранее Александр Тихонов назвал потенциального президента СБР: "Из всех кандидатов, чьи имена сейчас фигурируют в СМИ, Васильев — самый достойный".

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Темы сбр биатлон владимир драчёв
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