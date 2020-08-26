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Автор Евгений Стриж

Как "Формула-1" может быть в авангарде борьбы с изменением климата

Спорт

Со времени его первой гонки "Формулы-1" 12 лет назад гонщик Ferrari Себастьян Феттель видел, как спорт кардинально менялся: новые команды, новые трассы, новые технологии. Чемпионат "F1" постепенно обрастает инновациями, но все чаще сталкивается с вопросами об экологичности машин.

Согласно "CleanTechnica", одна команда проезжает в среднем 175 0000 км за 21 гонку, то есть в общей сложности 10 команд чемпионата вырабатывают приблизительно 66 миллионов кг углекислого газа. Это эквивалентно выбросам, возникающим при зарядке более 8,5 миллиардов смартфонов.

Себастьян Феттель не раз отмечал, что желает видеть чемпионат в авангарде борьбы за экологию.

"Если бы мы могли быть примером, предоставлять технологии, которые мир сможет использовать для этого, было бы здорово. Вне зависимости от того, нужно это именно для чемпионата или нет, мы можем найти решение для будущего и сделать рывок вперед", — прокомментировал он специалистам CNN Sport.

Мнения пилотов

Пилоты других коллективов также часто выступают со своим мнением по этому поводу как в прессе, так и в социальных сетях.

Конкурент Феттеля из команды "Mercedes", Льюис Хэмилтон, также неоднократно вступал в полемику об экологичности чемпионата. В 2019 году Льюис выкладывал в свой "Instagram" посты о том, что хочет "отказаться от всего" и считает мир "беспорядочным и хаотичным", а в прессе мелькали слухи о том, что он всерьез задумался о переходе в "электрическую" "Формулу-Е". Но посты Хэмилтона вызвали скорее негативную реакцию — журналисты назвали их лицемерными.

Пилот коллектива "Alfa Romeo" Кими Райкконен также побеседовал с журналистами на тему экологии. "Этот вопрос затрагивает всех жителей планеты. Но, честно говоря, пилотам чемпионата не стоило бы слишком сильно акцентировать на экологии внимание. Если мы станем говорить людям, что им делать, то и нам самим придется вместо гонок сидеть дома", — прокомментировал он.

Бывший пилот чемпионата Фернандо Алонсо высказался еще жестче. "Гонщик F1 совершает по 200 перелетов в год. Так что им ли говорить об экологии. И мы все знаем, как живет Льюис", — сообщил он.

Призыв к действию

В преддверии Гран-при США Феттель довольно много рассуждал об экологичности чемпионата, в том числе в различных интервью.

"Не думаю, что нам стоит закрыть глаза и говорить — мы уже 100 лет так гоняем, давайте делать это и дальше. Цель должна заключаться в том, чтобы гонки остались столь же интересными, но учитывающими и экологический фактор.

Да, "грязные" машины, особенно старые — часть традиций, и я не считаю, что стоит закрыть разработку и выбросить их на свалку. Но все-таки вопрос стоит о том, что мы оставим после себя. И полезно об этом задуматься", — сообщал он.

После финальной гонки сезона в прессе стали появляться данные о том, что чемпионат уже с 2021 года ждут большие перемены. Как минимум — изменится конструкция машин. Посмотрим, сумеют ли конструкторы как-то подумать и об экологической составляющей.

Но если говорить откровенно — нужно ли делать именно "Формулу" максимально экологичной?

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Темы формула-1 себастьян феттель изменение климата
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