"Арсенал" спонсирует... Руанда?

На дебютный матч АПЛ против "Манчестер Сити" в 2018 году "Арсенал" вышел в форме, на рукавах которой были призывы посетить Руанду. Как оказалось, между клубом и страной действительно есть спонсорские отношения, задача которых — привлечь в регион больше туристов.

Однако Руанда — не та страна, которая может себе позволить так расходовать деньги: по данным Всемирного банка, 51% населения страны живет в нищете. Как же вышло так, что трехлетний спонсорский контракт был заключен в обход здравого смысла и логики?

Британцы удивлены: зачем столько тратить?

"Арсенал" объявил о трехлетнем партнерстве еще перед стартом АПЛ, но не уточнил сумму контракта. В СМИ ходит цифра в 30 миллионов фунтов стерлингов, но источники уточняют, что скорее всего она завышена. Также инвестиции в "Арсенал" связывают напрямую с президентом страны Полом Кагаме, который неоднократно заявлял, что является фанатом клуба, а "…его преданность разделяют многие жители страны".

Официальный план Руанды: "конвертировать" в итоге деньги, потраченные на "Арсенал", в приток наличности в страну от туристов. Но специалисты по финансам отмечают: властям стоило бы сконцентрироваться на борьбе с бедностью. "Думаю, пока миллионы руандийцев живут менее чем на 1,28 доллара в день, такое поведение властей иначе как непристойным назвать нельзя", — заявил в интервью CNN британский депутат-консерватор Эндрю Бриджен. Он отметил, что общественность имеет право знать, сколько и куда власти тратят денег.

В Великобритании не особо рады такому ходу еще и потому, поскольку страна выделила около 72,7 млн. долларов в качестве помощи Руанде, а также имеет план и дальнейшей ее поддержки.

Власти Руанды: это не ваше дело

Государственный министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгире ответил на критику. По его словам, "наши расходы — не дело британских специалистов. Позиция правительства Руанды такова: мы получаем достаточно дохода от спонсирования клуба — только в 2017 году страну посетили 1,3 млн. человек. И чем больше у нас туристов, тем больше мы можем инвестировать в наших людей. В этом и заключается схема". Чиновники также отметили, что именно деньги, полученные от приехавших туристов, и позволили в конечном итоге создать спонсорские отношения с именитым клубом.

Сам "Арсенал" также выпустил заявление, согласно которому игроки команд (как мужских, так и женских) обязаны будут посетить тренировочные сборы в Руанде, а надпись "Приезжайте в Руанду" будет не только на форме, но и на светодиодных табло на стадионах.

Однако властям Руанды стоит задуматься о том, что в последние годы "Арсенал" не лучшим образом выступает как в АПЛ, так и в еврокубках, что в конечном итоге может привести к снижению популярности клуба снижению потока туристов. И только суммы, перечисляемые за спонсорство, останутся неизменными.