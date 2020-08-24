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Автор Евгений Стриж

Почему игра дома даёт преимущества

Спорт

Почему на своем поле команды, которые считаются не лучшими, внезапно выигрывают у более сильных соперников? Как работает феномен "домашнего стадиона"? Правда ли, что зрители выступают "лишним игроком" — и за счет чего еще можно объяснить выдающиеся результаты игр на домашних аренах для команд практически из любых видов спорта? Об этом расскажет Константинос Пелехринис, доцент кафедры вычислительной техники и информационных технологий Питтсбургского университета (США).

Домашний стадион

Хотя профессор сосредоточился на НБА (баскетбольная лига), его аргументы применимы и к другим командным видам спорта. И первый вывод, который делает Пелехринис: "эффект толпы" сильно преувеличен.

Что могут делать фанаты? Громко кричать и развешивать баннеры. Однако данные по результатам нескольких серий игр на выезде и дома показывают: для хорошей команды без разницы, кричат болельщики или нет. Это скорее мешает сразу всем: из-за крика игроки могут не услышать свистка арбитра или команду тренера. Также не влияет свист или шум на стандарты: например, штрафные (баскетбол, футбол) или угловые (футбол).

Местный рефери

Влияние судей — один из ключевых компонентов домашних игр для баскетбола, отметил Пелехринис. И это не пустые слова: по данным исследователя, за сезон НБА 2018-2019 хозяева поля получали в среднем примерно на 0,6 очка больше чисто из-за того, что судья назначал в их пользу штрафные. Учитывая, что в целом преимущество домашних игр в НБА близко к 2,7 балла, то цифра — примерно 20% от общего преимущества. Также судьи "помогают" своим и в футболе — например, стараются избегать задержек мяча в аутах, просят тренеров быстрее проводить замены и добавляют больше времени к основному времени таймов. А в НХЛ (хоккейная лига) судьи штрафуют "домашнюю" команду на 20% реже, что эквивалентно 0,25 заброшенным шайбам.

Процесс перелета

Другой важный компонент игр на выезде — самочувствие команды. Перелеты и переезды утомляют даже профессиональных игроков, и если в сезоне достаточно много выездов, это приводит к снижению их формы. Также важно учесть расположение городов, которые принимают игры — так, баскетбольный коллектив Денвера имеет неоспоримое домашнее преимущество, заключающееся в лучшем самочувствии. Дело в том, что город расположен на высоте 1609 метров над уровнем моря, что для гостей чревато головной болью, "высотной болезнью" и головокружениями.

Преимущество все равно исчезнет?

Используя метод на основе регрессии, Пелехринис подсчитал, что для НБА существует тенденция к снижению эффекта "домашнего стадиона". Это связано в первую очередь с новыми технологиями: так, после внедрения новой технологии повторов процент побед "Washington Nationals" на своей арене упал с 58,5 до 56. Да и решения судей стали более уязвимы: известен случай команды "Портленд Трэйл Блэйзерс", обыгравшей в Далласе "Маверикс" просто благодаря тому, что тренер оспорил решение судьи о фоле за пять секунд до конца игры. Так что стоит играть так хорошо, как может команда, а не надеяться на мистический "эффект домашней игры", подытоживают эксперты.

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