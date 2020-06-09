Международная федерация тенниса (ITF) запретила проведение мероприятий до 31 июля. Однако теннисисты нашли способ выйти на корт и даже разыграть несколько выставочных турниров с призовыми.
Напомним, что сезон в теннисе был приостановлен 18 марта.
В начале мая было анонсировано несколько турниров:
Особенности выставочных турниров в период пандемии:
Призовые фонды турниров — от нуля до нескольких сотен тысяч долларов (в среднем — 15 тысяч долларов). На турнире Adria Tour в Сербии призового фонда вообще нет.
В конце мая директор Baltic Open WTA International Александр Островский заявил о планах провести выставочный турнир в Химках.
Он также объявил примерный список участников среди мужчин:
Среди женщин:
На турнир планировали пригласить победителя семи туров Ассоциации теннисистов-профессионалов среди мужчин (ATP) Даниила Медведева, но на данный момент он находится в Монако, и не планирует приезжать в Россию.
Среди женщин планировалось пригласить первую ракету России Екатерину Александрову. На данный момент она находится в Чехии.
Островский рассказал об официальном возобновлении сезона "Коммерсанту":
"Пока всё идет к тому, что международные теннисные турниры начнутся едва ли не позднее всех спортивных соревнований".
Островский также предположил, что проведение турниров "Большого шлема" возможно во второй половине сентября.
Список запланированных и завершившихся выставочных турниров. На некоторых соревнованиях список участников не утвержден или неизвестен.
|
Турнир
|
Даты проведения
|
Участники
|
LiveScore Cup (среди женщин)
|
3-6 июня
|
Екатерина Александрова
Каролина Мухова
Каролина Плишкова
Кристина Плишкова
Барбора Стрыцова
Маркета Вондроушова
|
Ultimate Tennis Showdown (среди мужчин)
|
13 июня
|
Фабио Фоньини
Люка Пуй
Алексей Попырин
Бенуа Пэр
Давид Гоффен
Дастин Браун
|
Croatian Premier Tennis
|
4-7 июня
|
Мужской турнир:
Марин Чилич
Борна Чорич
Никола Мектич
Иван Додиг
Женский турнир:
Донна Векич
Ана Конюх
Яна Фетт
|
DTB German Pro Series
|
8 июня
|
Мужской турнир:
Доминик Кепфер
Цедрик-Марсель Штебе
Ян-Леннард Штруфф
Женский турнир:
Лаура Зигемунд
Анна-Лена Фридзам
|
Eastern European Championship
|
15 июня
|
Мужской турнир:
Сергей Стаховский
Борна Чорич
Филипп Крайинович
Дамир Джумхур
Женский турнир:
Катерина Козлова
Яна Фетт
Анна Богдан
Тамара Зиданшек
|
Adria Tour (Сербия)
|
13-14 июня
|
Новак Джокович
Григор Димитров
Александр Зверев
Доминик Тим
|
Adria Tour (Хорватия)
|
20-21 июня
|
Новак Джокович
Григор Димитров
Александр Зверев
Борна Чорич
|
Adria Tour (Черногория)
|
27-28 июня
|
Новак Джокович
Григор Димитров
|
MEF Tennis Tour
|
21 июня
|
Неизвестны
|
Credit One Bank Invitational
|
23 июня
|
Мэдисон Киз
София Кенин
Бьянка Андрееску
Виктория Азаренко
Слоан Стивенс
|
Battle of the Brits
|
23-28 июня
|
Неизвестны
|
Завершенные турниры
|
UTF Ladies Invitational (среди женщин)
|
26 мая — 2 июня
|
Леся Цуренко
Марта Костюк
Людмила Киченок
Виктория Петренко
Дарья Лопатецкая
Марианна Закарлюк
Мария Берген
Победитель — Марта Костюк
|
Tennis Point Exhibition Series (среди мужчин)
|
1 мая — 4 мая
|
Дастин Браун
Янник Ханфман
Йоганнес Гертайс
Флориан Броска
Ян Хоински
Беньямин Хассан
Жан-Марк Вернер
Константин Шмитц
Победитель — Янник Ханфман
|
UTR Pro Match Series (среди мужчин)
|
8-10 мая
|
Миомир Кецманович
Томми Пол
Хуберт Хуркач
Райли Опелка
Победитель — Райли Опелка
|
Belarus Insurance Cup (женщины)
|
6-7 мая
|
Кристина Дмитрук
Алена Фалей
Эвелина Ласкевич
Анна Кубарева
Арина Соболенко
Александра Саснович
Победитель — Арина Соболенко
В июле также запланирован женский турнир в Лондоне. Первая ракетка Великобритании Йоханна Конта не примет участие в соревнованиях, сообщает Evening Standard.
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