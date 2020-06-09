Как теннис выходит из карантина

Международная федерация тенниса (ITF) запретила проведение мероприятий до 31 июля. Однако теннисисты нашли способ выйти на корт и даже разыграть несколько выставочных турниров с призовыми.

Напомним, что сезон в теннисе был приостановлен 18 марта.

Турниры

В начале мая было анонсировано несколько турниров:

женский выставочный турнир UTF Ladies Invitational на Украине;

Belarus Insurance Cup среди женщин в Белоруссии;

женский турнир LiveScore Cup в Чехии;

Tennis Point Exhibition Series (среди мужчин) и DTB German Pro Series (мужской и женский) в Германии;

Ultimate Tennis Showdown ( UTS ) (среди мужчин) во Франции;

) (среди мужчин) во Франции; Adria Tour среди мужчин и Eastern European Championship (мужской и женский) в Сербии;

Croatian Premier Tennis (мужской и женский) и Adria Tour (среди мужчин) в Хорватии;

Adria Tour (среди мужчин) в Черногории;

MEF Tennis Tour среди мужчин и женщин в Италии;

Credit One Bank Invitational среди женщин и UTR Pro Match Series среди мужчин в США;

Battle of the Brits среди мужчин в Великобритании.

Особенности выставочных турниров в период пандемии:

игры проводятся на закрытых площадках без зрителей;

отсутствуют болбои и лайнсмены;

разминки спортсменов проводятся в масках.

Призовые фонды турниров — от нуля до нескольких сотен тысяч долларов (в среднем — 15 тысяч долларов). На турнире Adria Tour в Сербии призового фонда вообще нет.

Выставочный турнир в России

В конце мая директор Baltic Open WTA International Александр Островский заявил о планах провести выставочный турнир в Химках.

Он также объявил примерный список участников среди мужчин:

Андрей Рублев;

Карен Хачанов;

Евгений Донской.

Среди женщин:

Светлана Кузнецова;

Анастасия Павлюченкова;

Анастасия Потапова;

Виталия Дьяченко;

Вероника Кудерметова.

На турнир планировали пригласить победителя семи туров Ассоциации теннисистов-профессионалов среди мужчин (ATP) Даниила Медведева, но на данный момент он находится в Монако, и не планирует приезжать в Россию.

Среди женщин планировалось пригласить первую ракету России Екатерину Александрову. На данный момент она находится в Чехии.

Островский рассказал об официальном возобновлении сезона "Коммерсанту":

"Пока всё идет к тому, что международные теннисные турниры начнутся едва ли не позднее всех спортивных соревнований".

Островский также предположил, что проведение турниров "Большого шлема" возможно во второй половине сентября.

Расписание турниров

Список запланированных и завершившихся выставочных турниров. На некоторых соревнованиях список участников не утвержден или неизвестен.

Турнир Даты проведения Участники LiveScore Cup (среди женщин) 3-6 июня Екатерина Александрова Каролина Мухова Каролина Плишкова Кристина Плишкова Барбора Стрыцова Маркета Вондроушова Ultimate Tennis Showdown (среди мужчин) 13 июня Фабио Фоньини Люка Пуй Алексей Попырин Бенуа Пэр Давид Гоффен Дастин Браун Croatian Premier Tennis 4-7 июня Мужской турнир: Марин Чилич Борна Чорич Никола Мектич Иван Додиг Женский турнир: Донна Векич Ана Конюх Яна Фетт DTB German Pro Series 8 июня Мужской турнир: Доминик Кепфер Цедрик-Марсель Штебе Ян-Леннард Штруфф Женский турнир: Лаура Зигемунд Анна-Лена Фридзам Eastern European Championship 15 июня Мужской турнир: Сергей Стаховский Борна Чорич Филипп Крайинович Дамир Джумхур Женский турнир: Катерина Козлова Яна Фетт Анна Богдан Тамара Зиданшек Adria Tour (Сербия) 13-14 июня Новак Джокович Григор Димитров Александр Зверев Доминик Тим Adria Tour (Хорватия) 20-21 июня Новак Джокович Григор Димитров Александр Зверев Борна Чорич Adria Tour (Черногория) 27-28 июня Новак Джокович Григор Димитров MEF Tennis Tour 21 июня Неизвестны Credit One Bank Invitational 23 июня Мэдисон Киз София Кенин Бьянка Андрееску Виктория Азаренко Слоан Стивенс Battle of the Brits 23-28 июня Неизвестны Завершенные турниры UTF Ladies Invitational (среди женщин) 26 мая — 2 июня Леся Цуренко Марта Костюк Людмила Киченок Виктория Петренко Дарья Лопатецкая Марианна Закарлюк Мария Берген Победитель — Марта Костюк Tennis Point Exhibition Series (среди мужчин) 1 мая — 4 мая Дастин Браун Янник Ханфман Йоганнес Гертайс Флориан Броска Ян Хоински Беньямин Хассан Жан-Марк Вернер Константин Шмитц Победитель — Янник Ханфман UTR Pro Match Series (среди мужчин) 8-10 мая Миомир Кецманович Томми Пол Хуберт Хуркач Райли Опелка Победитель — Райли Опелка Belarus Insurance Cup (женщины) 6-7 мая Кристина Дмитрук Алена Фалей Эвелина Ласкевич Анна Кубарева Арина Соболенко Александра Саснович Победитель — Арина Соболенко

В июле также запланирован женский турнир в Лондоне. Первая ракетка Великобритании Йоханна Конта не примет участие в соревнованиях, сообщает Evening Standard.