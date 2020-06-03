Что будет с Сёминым после "Локомотива"

Московский "Локомотив" не стал продлевать контракт с Юрием Семиным. С 1 июня на посту главного тренера железнодорожников — сербский специалист Марко Николич.

После ухода заслуженного тренера вышло много материалов: откровенное интервью Семина спортивному изданию "Спорт-Экспресс", мнения бывших руководителей "Локомотива" и слухи о новом предложении в российском клубе.

Откровенное интервью

Спортивный журналист Игорь Рабинер взял большое интервью у Юрия Семина. Главное об этом интервью:

главная причина ухода Семина — плохое отношение с генеральным директором Василием Кикнадзе и председателем совета директоров Анатолием Мещеряковым;

Семин подтвердил, что у него не было конфликтов с руководством Российских железных дорог ( РЖД );

); Юрий Павлович не вернется в клуб, пока Мещеряков и Кикнадзе остаются руководителями клуба;

Семин всегда останется болельщиком "Локомотива" независимо от руководства;

экс-тренер "Локомотива" признался, что ему не нравится работать с людьми, не имеющими отношения к футболу (скаут по фамилии Лосюк и алжирский агент Набиль Мербатен);

при Кикнадзе было самое большое количество скандалов в "Локомотиве".

По слова Семина, если он не выполнил задачи клуба, то уйти должен не только тренер, но и руководство.

Экс-тренер железнодорожников отметил, что с ним тяжело ужиться руководителям, преследующих только финансовый интерес.

Семин отблагодарил Мещерякова и Кикнадзе, и рассказал, что они разбудили в нем зверя.

Российский специалист также добавил, что Кикнадзе и Мещеряков больше всего мотивировали тренера.

Главная мысль Семина была в том, что он "не ручной тренер" для руководства красно-зеленых.

Семин также отметил, что в интересах спорта на посту руководителей нужны: бывший защитник и нынешний ассистент главного тренера "Локомотива" Олег Пашинин или экс-крайний защитник "Локомотива" Вадим Евсеев.

Мнение бывших руководителей "Локомотива"

Бывший президент красно-зеленых Николай Наумов прокомментировал увольнение Семина в интервью Sports Daily.

Наумов сказал, что руководству "Локомотива" нужно было объяснить Семину причину смены тренера.

Экс-президент "Локо" также спрогнозировал провал нового тренера Марко Николича и большое давление прессы на сербского специалиста.

Наумов отметил, что "Локомотиву" необходимо удержать второе место в турнирной таблице.

Николай Наумов был на посту президента клуба с 2007 по 2010 год.

Бывший руководитель клуба "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала позицию Семина.

По словам экс-президента клуба, уход Семина — не трагедия.

Смородская отметила, что Семин хорошо отработал 4 года. Экс-президент "Локо" не исключила варианта, что Семин может вернуться в клуб.

Смородская рассказала о разногласиях Семина и руководства по трансферам, назвав множество неудачных примеров сделок "Локомотива".

Покупка перспективных и молодых игроков, не получивших игрового времени в "Локомотиве" при Семине:

бывший форвард Питер Одемвингие;

бразильский полузащитник Шарлес;

полузащитник Вагнер дос Сантос.

Смородская также рассказала про давление прессы на руководство из-за несостоявшейся покупки нападающего Артема Милевского. На тот момент он стоил около 12 миллионов евро.

Ольга Смородская была на посту президента "Локомотива" с июля 2010 по август 2016 года.

Мнение Артема Дзюбы

Игрок сборной России и нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал уход Семина из "Локомотива".

Он единственный спортсмен, который открыто высказался о решении руководства "Локо" в публичном пространстве.

Дзюба назвал ситуацию с уходом Семина "позорищем" и загадкой.

"Когда руководство говорит, что в футболе результат не всегда главное… Я в шоке", — сказал Дзюба в прямом эфире Instagram "Матч ТВ".

Будущее Семина

Преимущества российского тренера:

целеустремленность и амбициозность;

работа на результат в интересах команды;

индивидуальный подход к каждому игроку;

большой опыт работы.

Недостатки:

сложный характер (эмоциональность);

желание контролировать все действия клуба;

акцент на опытных игроках (молодые футболисты остаются без игрового времени).

Недавно стало известно, что Юрий Семин может возглавить тульский "Арсенал" в следующем сезоне. Об этом сообщило спортивное издание "Спорт-Экспресс".

Оружейников возглавляет Игорь Черевченко. Он играл в "Локомотиве" под руководством Семина с 1996 года.

Контракт главного тренера "Арсенала" истекает в конце текущего сезона. Не исключено, что Семин возглавит туляков.