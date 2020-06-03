Московский "Локомотив" не стал продлевать контракт с Юрием Семиным. С 1 июня на посту главного тренера железнодорожников — сербский специалист Марко Николич.
После ухода заслуженного тренера вышло много материалов: откровенное интервью Семина спортивному изданию "Спорт-Экспресс", мнения бывших руководителей "Локомотива" и слухи о новом предложении в российском клубе.
Спортивный журналист Игорь Рабинер взял большое интервью у Юрия Семина. Главное об этом интервью:
По слова Семина, если он не выполнил задачи клуба, то уйти должен не только тренер, но и руководство.
Экс-тренер железнодорожников отметил, что с ним тяжело ужиться руководителям, преследующих только финансовый интерес.
Семин отблагодарил Мещерякова и Кикнадзе, и рассказал, что они разбудили в нем зверя.
Российский специалист также добавил, что Кикнадзе и Мещеряков больше всего мотивировали тренера.
Главная мысль Семина была в том, что он "не ручной тренер" для руководства красно-зеленых.
Семин также отметил, что в интересах спорта на посту руководителей нужны: бывший защитник и нынешний ассистент главного тренера "Локомотива" Олег Пашинин или экс-крайний защитник "Локомотива" Вадим Евсеев.
Бывший президент красно-зеленых Николай Наумов прокомментировал увольнение Семина в интервью Sports Daily.
Наумов сказал, что руководству "Локомотива" нужно было объяснить Семину причину смены тренера.
Экс-президент "Локо" также спрогнозировал провал нового тренера Марко Николича и большое давление прессы на сербского специалиста.
Наумов отметил, что "Локомотиву" необходимо удержать второе место в турнирной таблице.
Николай Наумов был на посту президента клуба с 2007 по 2010 год.
Бывший руководитель клуба "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала позицию Семина.
По словам экс-президента клуба, уход Семина — не трагедия.
Смородская отметила, что Семин хорошо отработал 4 года. Экс-президент "Локо" не исключила варианта, что Семин может вернуться в клуб.
Смородская рассказала о разногласиях Семина и руководства по трансферам, назвав множество неудачных примеров сделок "Локомотива".
Покупка перспективных и молодых игроков, не получивших игрового времени в "Локомотиве" при Семине:
Смородская также рассказала про давление прессы на руководство из-за несостоявшейся покупки нападающего Артема Милевского. На тот момент он стоил около 12 миллионов евро.
Ольга Смородская была на посту президента "Локомотива" с июля 2010 по август 2016 года.
Игрок сборной России и нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал уход Семина из "Локомотива".
Он единственный спортсмен, который открыто высказался о решении руководства "Локо" в публичном пространстве.
Дзюба назвал ситуацию с уходом Семина "позорищем" и загадкой.
"Когда руководство говорит, что в футболе результат не всегда главное… Я в шоке", — сказал Дзюба в прямом эфире Instagram "Матч ТВ".
Преимущества российского тренера:
Недостатки:
Недавно стало известно, что Юрий Семин может возглавить тульский "Арсенал" в следующем сезоне. Об этом сообщило спортивное издание "Спорт-Экспресс".
Оружейников возглавляет Игорь Черевченко. Он играл в "Локомотиве" под руководством Семина с 1996 года.
Контракт главного тренера "Арсенала" истекает в конце текущего сезона. Не исключено, что Семин возглавит туляков.
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