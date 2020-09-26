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Автор Евгений Стриж

Почему для "Макдоналдса" Олимпиады - больше не повод вложить деньги (часть 2)

Все это в совокупности позволяет сделать цепочку выводов. "Макдональдс" заинтересован в том, чтобы работать с молодежью — своей ключевой аудиторией (люди от 15 до 29 лет), и детьми. Эти группы населения сегодня все меньше смотрят телевизор. Логичнее было бы попробовать освободить некоторые средства с традиционных каналов рекламы и "достать" их как через соцсети, так и различный интерактив в виде приложений для смартфонов и планшетов.

Почему для

Что вообще получают спонсоры Олимпиад?

Специалисты "Макдональдса" решили отказаться от Олимпиады — но стоит знать, что в целом бренды получают достаточно интересный "откат" от нее. По данным исследовательской группы IEG, рост спонсорских вложений в спорт составил в 2017 году 62,8 млрд. долларов и вырос на 4,5% по сравнению с 2016 годом. А особенности поддержки Олимпиад и спорта в целом изучаются уже десятилетиями — о них достаточно точно рассказал в своей работе профессор Джон А. Минаган, специалист по маркетингу.

Согласно Минагану, ключевыми для спонсора являются целых 15 аспектов. Рассмотрим топ-5:

  • выполнение внутренних целей компании;
  • имиджевый потенциал;
  • совместимость компании и вида спорта;
  • потенциал от освещения компании в СМИ;
  • потребность в притоке финансов.

Помимо того, что Олимпиада может увеличить число клиентов, а значит, и прибыль, "Макдональдсу" не особо интересны остальные цели. Сложно представить бизнес, настолько же не подходящий к слову "спорт": регулярные скандалы касательно состава блюд, отношение во многих странах как к дешевому фаст-фуду и клоун как символ-маскот.

Логично, что компании проще вообще отказаться от Олимпиад, чем втискивать себя в новые и непривычные рамки. Да и сами спортсмены не особо рады такому спонсору: даже их специалисты по питанию не раз отмечали, что продукция компании "Макдональдс" несовместима с понятием "здоровый образ жизни". Критиковал идею спонсорства сети и Джейми Оливер, известный повар и популяризатор домашней кулинарии.

Все вышесказанное не отменяет проблем с самими Олимпиадами: как допинговые скандалы, так и странные решения МОК (вроде объявления двух принимающих Олимпиады городов сразу) больно "бьют" не только по рейтингу и репутации игр, но и по их спонсорам. При этом сама процедура становления спонсором очень сложна, а количество мест ограничено: всего ключевых спонсоров может быть около 12, из-за чего цена "входного билета" постоянно растет.

В свете этого очень интересно наблюдать, кто же рискнет спонсировать игры 2024 и 2028. Ведь кто не рискует, тот не пьет шампанское — но окупит ли бокал "Олимпийского" полученные финансовые и репутационные потери?

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