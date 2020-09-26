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Автор Евгений Стриж

Почему для "Макдоналдса" Олимпиады - больше не повод вложить деньги

Пока МОК удивляет общественность необычным для него решениями (например, объявляет хозяев сразу нескольких Олимпиад подряд), финансовые невзгоды ведомства продолжают нарастать.

Почему для

Наиболее известной проблемой становится отказ крупных брендов помогать МОК как спонсорством, так и информационной поддержкой - и наиболее интересен в этом плане разрыв контракта с «Макдоналдсом». Знаменитая сеть ресторанов быстрого питания еще в 2017 расторгла контракт, а значит - и многомилионное спонсорство. Почему так получилось - и что это значит для МОК?

Олимпиады обесценились: спонсоры уходят

Как отмечают в кулуарах МОК, объявление хозяев сразу нескольких Олимпиад (Парижа в 2024 и Лос-Анжелеса в 2028) дает организации столь нужную передышку. Дело в том, что сам процесс подготовки к выборам и голосование весьма утомительны и затратны, а в свете проблем со спонсорами логичнее будет сосредоточиться по поиске новых и удержании старых. После того, как заявки на игры 2024 отозвали Рим, Будапешт, Гамбург и Бостон, МОК просто обязан был отреагировать - и решил проблему сразу до 2032 года.

После прекращения сотрудничества с «Макдональдсом» даже оптимисты в МОК признали: сам бренд Олимпиад из-за череды как допинговых, так и финансовых скандалов постепенно теряет свою ценность. И в таком свете кажется, что «Макдональдс» просто минимизирует риски. Но более пристальный взгляд на ситуацию дает четкое понимание - это не просто попытка сохранить прибыль и снизить расходы.

Как объяснили ситуацию в «Макдональдсе»

«Макдональдс» участвует в Олимпийской партнерской программе с 1976 года. Спонсоры такого уровня и с такой историей обладают, разумеется, некоторыми привилегиями: как минимум, могут использовать для своей продукции символ Олимпиад. Но внезапно (16 июня 2017 года) представители и «Макдональдса», и МОК выступили с совместным заявлением.

Сильвия Лагнадо, специалист и директор по глобальном маркетингу ресторанного гиганта, сообщила, что глобальный план рост компании привел к пересмотру важных для бизнеса аспектов. Суть ее выступления можно уложить в одну строку - с МОК компании больше не по пути. Но почему так произошло?

В команде «Макдональдс» достаточно хорошо знают причины такого резкого расставания с МОК. По словам гендиректора Стивв Истербрука, приоритет компании сегодня - «изменить бизнес». Это значит, что нужно бросить вызов всему, что было уже достигнуто, и сосредоточиться на трех вещах:

  • снижении общих затрат;
  • капитальной модернизации точек с учетом всех нынешних инноваций;
  • реализации всех инициатив, которые так или иначе помогут сэкономить.

Отказ от партнерства с МОК стал как раз частью третьего пункта: хотя специалисты МОК и не раскрывают данных о том, сколько именно средств вкладывает тот или иной спонсор, в случае с топ-спонсорами эта цифра колеблется около 100 млн. долларов за каждые 4 года. При этом данная цифра не включает в себя расходы самих спонсоров на маркетинг или рекламу, а также выплаты за использование логотипа Олимпиады.

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Темы олимпиада-2020
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