Особенности китайского футбола: как влиять на мир через пинание мяча (часть 2)

История «китайского дракона»

Таким образом, пока одни китайские компании вроде «Suning» «заходят» в зарубежные клубы, другие (вроде «Wanda») обеспечивают им «сопровождение». Конечно, можно рассматривать эти два направления как не связанные между собой: но в отношении Китая, который знаменит именно сложными, многоходовыми комбинациями, так делать просто глупо. «Из одной хворостины трудно разжечь огонь», - гласит китайская поговорка.

Вся эта схема находится если не под контролем, то в ведении китайских властей. Дело в том, что становление китайского футбола сталкивалось и сталкивается на своем пути с огромным количеством проблем, которые и хотят хотя бы отчасти решить в руководстве страны. Для понимания ситуации нужно небольшое отступление.

По количеству вложенных денег Суперлига Китая обогнала даже АПЛ. Многие клубы считаются одними из богатейших в мире. Но при этом китайский футбол особо неинтересен ни местным, ни зарубежным зрителям. Незаполненные стадионы, проблемы с показами и уровень даже ниже, чем в РФПЛ - характерные признаки китайского футбола.

На мировом первенстве китайская сборная была всего раз: в 2002 году. Тогда из-за особенностей турнирной сетки было увеличено число вакансий для региона, а Япония и Южная Корея прошли на ЧМ автоматически. Суммарный итог игр составил 0 - 9 не в пользу Китая, и с тех пор «драконы» особо на мировой арене не «светились».

Клуб за 800 млн. долларов: будущее - за деньгами?

Теперь рассмотрим случай клуба «Бэйцзин Гоань» (Пекин). На старте сезона Суперлиги 2017 года он стал одним из самых дорогих в мире: застройщик «Sinobo Land» купил его за 800 млн. долларов. До этого клубом владел крупный конгломерат «Citic» - и так и осталось неясным, что именно тогда сделали две компании и китайские власти. Однако стоит помнить слова Скотта Кеннеди, китайского эксперта в Центре стратегических и международных исследований: «...Китайские бюрократы считают, что вправе вмешиваться в экономику своей страны всякий раз, когда нужен «рывок» в каком-то ее аспекте. Они не считают нужным как-то объяснять свои решения - они просто действуют, а прозрачны их решения или нет, никого не волнует».

Эта сделка по итогу может быть одной из причин, по которой «Бэйцзин Гоань» занял место среди мировой футбольной элиты как минимум в денежном выражении. И это явный знак: Китай готов позиционировать себя как члена «высших эшелонов» футбольного мира. Подписка заграничных игроков, Nike в спонсорах и готовность давить на жадность: все это как раз о «Бэйцзин Гоань». Фанаты с удивлением наблюдали, как крупные китайские клубы предлагают талантливым футболистам настолько большие деньги, что те просто не в силах отказаться от контракта. «Страна разделяет и ослабляет конкурентов, апеллируя к их жадности», - пишет репортер журнала Fortune.

И если тайные пока для большинства людей манипуляции превратятся в явные, то футбольный рынок ждут очень интересные времена. Нам остается только ждать, чем ответит остальной мир.