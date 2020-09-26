Особенности китайского футбола: как влиять на мир через пинание мяча (часть 1)

В 2017 году ничем не выделяющийся австралийский футболист Трент Сэйнсбери перешел из китайского клуба "Цзянсу Сунинг" в итальянский "Интер". Обычный вроде бы трансфер — если не знать, что и "Интер", и "Цзянсу" принадлежат одному владельцу. Компания "Suning", владеющая Цзянсу Сунинг", приобрела, как выяснилось, и 70% акций "Интера" еще в 2016 году.

Интересующиеся футболом люди отметят: такая практика — не редкость. Ну владеет компания двумя клубами, ну хочет менять в них игроков. Однако "футбольная революция", которую затеяли в Китае, выглядит при детальном рассмотрении не так и безобидно. Что придумали китайские бизнесмены?

За кулисами игры: правила больше не едины

Мировой футбол, похоже, движется в направлении многочисленных конфликтов интересов, которые как власти стран, так и организации вроде FIFA не спешат решать.

Во многих регионах есть свои, четко определенные правила, на которые опираются управленцы. Например, в Великобритании при наличии доли в 10 и более процентов в одном клубе инвестор не может "заходить" больше чем на 9,9 процента в другой. А в правилах УЕФА и вовсе написано: если инвестор владеет контрольными пакетами акций двух команд, то эти команды не должны выступать в одном соревновании.

Однако у Китая свой взгляд на то, как можно и как нельзя управлять клубами. И пример "Suning" не единичен: бизнесмен Цзян Личжан, например, владеет как минимум испанской "Гранадой" и китайским "Чунцин Лифаном". Но интересным и общим для всех таких случаев моментом является то, что "испытания" новая модель работы с клубами и футболом проходит зачастую при активной поддержке если не всего государства, то уж точно определенных его структур. Это наблюдение отлично укладывается в концепцию, заявленную Си Цзиньпином: превратить Китай в мировой футбольный центр.

FIFA оказалась в заложниках?

Если посмотреть на АПЛ (Английскую Премьер-лигу), традиционно считающейся одной из ведущих как по финансовым вложениям, так и по результатам игр, можно найти интересную закономерность. Специалисты АПЛ стали много внимания уделять тому, как и сколько процентов клубов в стране работают с Китаем и китайскими инвесторами. В идеале, уже стоило бы вмешаться FIFA, но проблема пришла, откуда не ждали: руководство FIFA связано с Китаем самым тесным образом.

Как отмечают эксперты, ряд скандалов ведомстве привел к тому, что у FIFA уменьшилось число инвесторов. Китай этим воспользовался — и сделал одну из богатых групп, занимающихся недвижимостью (Wanda) практически ключевым спонсором организации. Также Wanda в 2016 году приобрела компанию "Infront Sports and Media" (Швейцария), которая работает со СМИ и ведет маркетинговую политику в том числе для FIFA.