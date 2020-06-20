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Автор Евгений Стриж

Тучи над Сильверстоуном: будет ли трасса принимать F1

Спорт » Одиночные виды » Авторалли

Знаменитая трасса Сильверстоун, которая принимает в том числе гонки Формулы-1, вдруг "сигнализирует": расходы слишком большие, внесение в календарь F1 под вопросом. И хотя на 2020 год проблему удалось решить, в дальнейшем судьба трассы весьма туманна. Давайте посмотрим, как один из самых интересных и знаковых для F1 этапов вдруг оказался на грани отмены.

Финансы поют романсы?

Уже к 2017 году Британский клуб гонщиков (BRDC), который владеет трассой, отмечал, что планирует завершить сотрудничество с F1. По их словам, постоянные убытки не устраивают никого: только в 2016 году организаторы Гран-при потеряли около 4,8 млн. фунтов стерлингов. "Мы больше не можем позволить страсти к спорту влиять на наши решения", — резюмировали они.

Замен нет: что делать руководителям чемпионата?

Трасса Сильверстоун приняла первую гонку F1 еще в 1950 году, и с тех пор на ней всегда было интересно и пилотам, и зрителям. В 2011 году был обновлен комплекс боксов, так что все вроде бы шло неплохо. Однако регулярные отчеты от убытках, идущие как минимум с 2015 года (-2,8 млн. фунтов) привели владельцев к пониманию: какой смысл устраивать гонки, если на них не заработаешь?

Проблема заключается не столько в самом факте отмены, сколько в том, что у трассы нет "замен": если в той же Германии целых два подходящих автодрома (Нюрнбургринг и Хоккенхайм), то Великобритания этим похвастаться не может — а значит, придется отменять целый этап.

Генеральный директор Liberty F1 Чейз Кэри предлагал, разумеется, некую "городскую трассу" в Лондоне, но дальше разговоров дело не пошло. В любом случае мэр города вряд ли будет рад тому, что по улицам английской столицы поедут ревущие болиды. Политическая элита сегодня держит курс на экологичность — и в таком свете гораздо выгоднее провести этап "электрической" Формулы-Е.

Единственным верным (с точки зрения специалистов автоспорта) решением является выкуп у BRDC автодрома. Людей, способных это сделать, немало: как члены Либерти-Медиа, так и просто интересующиеся автоспортом люди вполне могут "потянуть" такой актив. Достаточно вспомнить, что в самих командах достаточно много "бизнесменов": коллектив HAAS выступает благодаря бизнесмену Джину Хаасу, в команде Racing Point одним из ведущих спонсоров стал магнат Лоуренс Стролл (обеспечив, таким образом, место в коллективе своему сыну).

И в данном случае политика Либерти по "гламуризации" и популяризации F1 подходит как нельзя лучше: чем больше людей они по итогу вовлекут в этот спорт, тем выше будет прибыль — а это во многом ключевой показатель для инвесторов.

При этом в кулуарах чемпионата покупателем называют не кого-то, а Берни Экклстоуна, который "рулил" Формулой до Либерти. Такой изящный ход позволит ему как укрепить свое несколько пошатнувшееся влияние, так и напомнить Либерти: F1 — не монополия, и правила здесь устанавливаете не вы одни. Сам Экклстоун, впрочем, все отрицает. Позерство это или продуманная тактика — покажет время.

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Темы формула-1 автогонки
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