Реакция спортсменов на убийство Джорджа Флойда в США

25 мая полицейский был причастен к убийству афроамериканца Джорджа Флойда.

Массовые беспорядки в Миннеаполисе (США) продолжались несколько дней, но город уже потихоньку возвращается к привычной жизни.

Спортсмены из разных видов спорта отреагировали на убийство чернокожего гражданина США.

Суть эпизода

25 мая полиция американского штата Миннесота задержала 46-летнего афроамериканца в Миннеаполисе. Представители закона подозревали гражданина США в использовании поддельных документов.

Все началось с того, что продавец вызвал полицию, рассказав о том, что Флойд предлагал фальшивые деньги.

В раппорте полицейских было указано, что Флойд находился под воздействием опьяняющих средств и сопротивлялся аресту. Однако позже на видео возле магазина у которого был задержан Флойд было видно, что гражданин не сопротивлялся аресту. К тому же не было обнаружено признаков опьянения.

Полицейский скрутил Флойда и повалил на землю, надавив коленом на шею. Лежа в таком положении около семи минут, Флойд сказал, что не может дышать, после чего представители закона вызвали скорую помощь.

За всем происходящим наблюдали десятки американцев. Некоторые снимали происходящее на видео.

Флойда доставили в госпиталь, где он позже скончался, потеряв сознание.

26 мая начальник полиции Миннеаполиса отстранил от работы четверых полицейских, участвовавших в задержании Флойда. После этого в городе начались массовые протесты.

В тот же день видео о задержании 46-летнего афроамериканца моментально разошлось по соцсетям.

Кто из спортсменов заступился за Флойда?

Звезды баскетбола, вступившиеся за Флойда:

баскетболист и легкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс ;

; атакующий защитник "Юта Джаз" Донован Митчелл и центровой Руди Гобер ;

и центровой ; атакующий защитник "Бостон Селтикс";

разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри и главный тренер клуба Стив Керр ;

и главный тренер клуба ; атакующий защитник "Бостон Селтикс" Джейлен Браун ;

; форвард "Филадельфии" Тобиас Харрис.

Футболисты:

форвард парижского футбольного клуба "ПСЖ" Килиан Мбаппе ;

; полузащитник "Манчестер Юнайтеда" Поль Погба ;

; капитан "Ювентуса" Джорджо Кьеллини ;

; правый защитник "Боруссии Дортмунд" Ашраф Хакими ;

; полузащитник "Шальке" Уэстон Маккени ;

; нападающий "Боруссии Менхенгладбах" Маркус Тюрам.

Бывшие спортсмены также поддержали Флойда:

бывший атакующий защитник, закончивший карьеру в "Лос-Анджелес Клипперс" Стивен Джексон ;

; четырехкратная олимпийская чемпионка и бывшая баскетболистка Лиза Лесли ;

; бывший разыгрывающий защитник Айзея Томас .

. экс-баскетболист Реджи Миллер ;

; бывший защитник сборной Франции Лилиан Тюрам ;

; экс-защитник "Манчестер Юнайтеда" Рио Фердинанд.

В поддержку чернокожих также высказались:

французская фигуристка Ванесса Джеймс ;

; чемпион UFC Джон Джонс ;

; форвард хоккейного клуба из НХЛ "Сан-Хосе Шаркс" Эвандер Кейн.

Спортсмены выражали поддержку Флойду по-разному. Кто-то писал в соцсетях, некоторые спортсмены вставал на одно колено, как великий экс-квотербек Национальной футбольной лиги (НФЛ) Колин Каперник в 2016 году или наносили на экипировку надпись о Флойде.

Реакция баскетболистов

Известный баскетболист, выступающий за "Лос-Анджелес Лейкерс", Леброн Джеймс высказался об убийстве Флойда в Instagram.

"Теперь вы понимаете?! Или вам всё ещё неясно?", - пишет Леброн к посту.

Джейлен Браун опубликовал репост видео инцидента в Twitter.

When will it stop?! Honestly this is murder in plain daylight. pic.twitter.com/iOxDRl8dnD — Taylor Twellman (@TaylorTwellman) May 27, 2020

Браун написал к посту, что на месте Флойда его бы тоже арестовали.

Профессиональный баскетболист Стефен Карри отреагировал на ситуацию в Instagram:

"У него была семья, и он не заслуживал смерти".

Лидер "Юта Джаз" Митчелл коротко высказался о случившемся:

"Отвратительно! Нет слов".

Напарник Донована Митчелла по команде и центровой Руди Гобер сказал, что напарник полицейского даже не пытался остановить его.

If you let your coworker do that to another human being without trying to stop him or talk to him out of it, you are as gulty as he is. Frustrating for the majority of good cops that take a lot of risk doing their job the right way everyday. https://t.co/HncJfZcVeD — Rudy Gobert (@rudygobert27) May 26, 2020

Тоби Харрис также отметил бездействие второго полицейского.

Heartbroken at this, bystanders can't go tackle the officer off the man because we know how that would play out. Only one here to help is the other officer standing there letting it all happen. SHAME!!!! https://t.co/ljDSBdH1SB — Tobias Harris (@tobias31) May 26, 2020

Экс-баскетболист Айзея Томас выразил опасения за себя и своих чернокожих друзей.

I’m scared for myself and my BLACK kids with SOME of these crazy people and cops... I hope to God they don’t get into some stuff and the cops come and possibly KILL them — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) May 26, 2020

Бывший баскетболист Реджи Миллер назвал инцидент убийством.

It’s just makes me even more infuriated, there’s no excuse for this. Just PUNK ASS COPS doing PUNK ASS THINGS.. No matter what transpired before, he’s contained, no reason to squeeze the life out of him for the world to see. It’s MURDER.. https://t.co/HpLiJjEYyg — Reggie Miller (@ReggieMillerTNT) May 26, 2020

Экс-атакующий защитник Стивен Джексон назвал Флойда своим братом.

Бывшая баскетболистка Лиза Лесли решила, что всем равнодушным к случаю с Флойдом нужно отписаться от нее в соцсетях.

If anybody that follows me is not outraged about these senseless attacks on BLACK MEN, please stop following me! If your spirit is not disturbed, please stop following me! This inflicted Pain but it will never inflict FEAR... sorry, were not made like that! #BlackMenMatter pic.twitter.com/A9tSSzOSh6 — Lisa Leslie (@LisaLeslie) May 27, 2020

Известный тренер Стив Керр написал в Twitter, назвав действия полицейских убийством.

Реакция футболистов

Килиан Мбаппе выразил поддержку в Twitter через хэштег "Justice for George".

Погба заявил, что "этому необходимо положить конец".

Кьеллини написал письмо в поддержку Флойда.

Solo una domanda, forte quanto la vita strappata a George Floyd: perché? Come è potuto succedere? Perché la storia si ripete?

Leggo l'hashtag "le vite nere contano". Non dovrebbe nemmeno esserci bisogno di scriverlo. Perchè tutte le vite contano. Di ogni essere umano. — Giorgio Chiellini (@chiellini) June 1, 2020

Маркус Тюрам отпраздновал гол в ворота "Униона", опустившись на одно колено.

Marcus Thuram takes the knee after scoring for Gladbach. pic.twitter.com/LixlyU6e1k — Football on BT Sport 🇩🇪 (@btsportfootball) May 31, 2020

Экс-игрок сборной Франции и чемпион мира 1980 года Лилиан Тюрам (отец Маркуса Тюрама) заявил, что с Флойдом обращались, как с животным.

Вся команда английского "Ливерпуля" встала на колено в центре домашнего стадиона "Энфилд".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Unity is strength #BlackLivesMatter Публикация от Jordan Henderson (@jhenderson) 1 Июн 2020 в 6:40 PDT

Игроки "Боруссии Дортмунд" Джейдон Санчо и Ашраф Хакими показали футболки с надписями: "Правосудие для Флойда".

Хавбек "Шальке" Маккенни вышел на поле с той же надписью на повязке во время матча с "Вердером".

Напомним, что Немецкий футбольный союз прокомментировал жесты футболистов на поле.

По мнению футбольных властей, такие действия не наказываются, но игрокам не рекомендуется выражать свои убеждения. Исполнительный орган уже начал расследование о жестах игроков.

Известная фигуристка Ванесса Джеймс написала в соцсетях, что плакала из-за жестокого обращения с темнокожими. Об этом она написала в Instagram.

Канадский хоккеист Эвандер Кейн заявил в интервью The Score, что необходимо привлечь больше людей, чтобы изменить отношение к чернокожим.

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд прокомментировал инцидент в Instagram: "Прошу, только взгляните на эти черствые и бездушные оправдания. Парень так естественно придавил мужчину коленом в шею, как будто это в порядке вещей".

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонсон агрессивно высказался в соцсетях. Джонсон отметил, что инцидент — настоящая пытка, а полицейский, который не может удержать человека в наручниках не достоин носить значок.