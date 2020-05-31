Ла лига определилась с датой возобновления чемпионата. Рестарт запланирован на 11 июня, пишет издание Marca.
"Мы начнем 11 июня… Более 130 сотрудников Ла Лиги работают над тем, чтобы все можно было сделать по-новому — переезды, организацию матчей.", — сказал президент Ла лиги Хавьер Тебас.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявлял, что чемпионат возобновится с 8 июня.
Главное о рестарте чемпионата:
С 18 мая власти Испании разрешили футбольным клубам возобновить общие тренировки.
Основная сложность возобновления Ла лиги — отсутствие регламента по контрактам и арендных отношений игроков.
Как сообщает издание AS, профсоюз футболистов отправил соответствующий запрос в испанскую футбольную федерацию.
Позже испанская федерация ответила на запрос профсоюза, сославшись на нормативы Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). По словам испанской федерации, сделки по арендам будут автоматически продлены до фактического завершения сезона.
Футбольный клуб "Сельта" продлил аренду с российским форвардом Федором Смоловым до фактического завершения сезона, сообщает издание Faro de Vigo.
По сообщениям Marca, "Реал Мадрид" продлил контракт бразильского полузащитника Каземиро до 2023 года.
Еще одна большая проблема рестарта чемпионата — рост травм из-за плотности графика.
Тренер "Эспаньола" по физической подготовке Жауме Бартрес рассказал о готовности клуба к предстоящему сезону. По словам Бартреса, игрокам понадобится на подготовку не менее шести недель.
У "Атлетико Мадрид" трое травмированных футболистов:
Испанский клуб "Осасуна" всего за два дня потеряла уже пять человек из-за травм.
Клубы успели сыграть 27 туров. Матчи не переносились, поэтому всем командам осталось сыграть еще 11 туров. Ла лига завершится 19 июля.
|
Тур
|
Дата
|
28
|
11 июня, 13-14 июня
|
29
|
15-19 июня
|
30
|
20-21 июня
|
31
|
22-26 июня
|
32
|
27-28 июня
|
33
|
29 июня — 3 июля
|
34
|
4-5 июля
|
35
|
6-10 июля
|
36
|
11-12 июля
|
37
|
15 июля
|
38
|
19 июля
Первый матч после рестарта чемпионата — "Севилья" — "Бетис".
Большинство матчей планируется проводить в вечернее время: не ранее 19:30 по местному времени (20:30 по московскому времени). Об этом говорится в постановлении Королевской испанской федерации футбола, принятой от 20 мая и действующей до 15 сентября.
Изменить время матчей можно будет при условии низкой температуры (менее 30 градусов). При этом необходимо дать точный прогноз погоды за пять дней до матча.
Время матчей также зависит от дня недели: с понедельника по пятницу — 19:30 и 21:30 по местному времени и по выходным — 17:00, 19:30 и 22:00. Пока непонятно, как клубы будут согласовывать игры в 17:00 с федерацией.
Как сообщает Marca, календарь матчей будет утвержден на следующей неделе. Ранее сообщалось, что график встреч появится 28 мая.
После приостановки чемпионата турнирная таблица выглядит так:
|
Команда
|
Очки
|
"Барселона"
|
58
|
"Реал Мадрид"
|
56
|
"Севилья"
|
47
|
"Реал Сосъедад"
|
46
|
"Хетафе"
|
46
|
"Атлетико Мадрид"
|
45
|
"Валенсия"
|
42
|
"Вильярреал"
|
38
|
"Гранада"
|
38
|
"Атлетик Бильбао"
|
37
|
"Осасуна"
|
34
|
"Бетис"
|
33
|
"Леванте"
|
33
|
"Алавес"
|
32
|
"Вальядолид"
|
29
|
"Эйбар"
|
27
|
"Сельта"
|
26
|
"Мальорка"
|
25
|
"Леганес"
|
23
|
"Эспаньол"
|
20
По словам Тебаса, следующий сезон в Испании должен начаться 12 сентября.
Главные минусы возобновления Ла лиги:
Плюсы возобновления:
Испанские клубы начинают терять футболистов еще до начала сезона. Возможно пять замен за матч смогли бы помочь снизить количество потерь, но в условиях такого графика травмы неизбежны.
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