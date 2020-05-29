В футбольном мире подключено огромное количество участников: клубы, тренеры, узкопрофильные специалисты, комментаторы, журналисты и многие другие. Пришло время вспомнить самых ненавистных личностей и клубов в футболе.
Портал English Football Statistician провел исследование о количестве негативных кричалок в адрес клубов из Англии. Портал опубликовал результаты исследования в Twitter.
The most hated clubs in England? English clubs with 20+ chants sang about them from other teams' fans: #lufc #lfc #thfc #mcfc #sunderlandfc #mufc #nufc #cfc #bcfc #afc #twitterclarets #avfc pic.twitter.com/8zqYUC4zSN— English Football Statistician (@92EFS) May 22, 2020
Самым ненавистным английским клубом стал "Лидс Юнайтед". На втором месте расположился "Ливерпуль", а на третьем — "Тоттенхэм".
Выбор пользователей основан на нескольких моментах:
Один из известнейших игроков "Манчестер Сити" 50-х годов Дон Реви был основоположником грубого футбола. После завершения карьеры в 1961 году Реви возглавил "Лидс Юнайтед", и спас его от вылета в третью лигу.
Игра Леви была построена на грязном футболе. Игроки ставили подножки, толкали соперников и рискованно шли в подкат. Позже клуб получил прозвище "Грязный Лидс".
В 2009 году вышел фильм "Проклятый Юнайтед", посвященный переходу британского тренера Брайана Клафа в "Лидс" вместо Реви. В фильме было множество упоминаний о том, насколько игроки ненавидели Реви, и как себя вели фанаты английского клуба.
Негативные футбольные кричалки из 60-х годов остались в памяти болельщиков до сих пор. Именно поэтому "Лидс" стал самым ненавидимым клубом в Англии.
Напомним, что "Лидс" выступает в Чемпионшипе — второй лиге Англии.
В апреле британское издание FourFourTwo опубликовало список самых ненавидимых личностей в футбольном мире. В список вошло 30 людей.
Первые три места в списке заняли:
Йозеф Блаттер стал самыми ненавидимым человеком в мировом футболе из-за его многолетней коррупционной схемы.
В 2015 году комитет по этике ФИФА отстранил Блаттера от футбольной деятельности на 8 лет. В 2016 году ФИФА смягчил меры до 6 лет.
Жозе Моуринью — главный виновник многих скандалов в футболе. Среди самых громких и последних:
В списке ненавистных людей есть один россиянин — владелец английского "Челси" Роман Абрамович занял 25-ое место в списке ненавидимых людей, по мнению британского издания.
В середине мая издание "Евро-Футбол.Ру" представило список самых ненавистных людей в российском футболе.
Личности, которые вошли в список:
Напомним, что недавно Кикнадзе прокомментировал решение об отставке главного тренера "Локомотива" Юрия Семина.
Кикнадзе рассказал, что совет директоров вышел на четырехлетний цикл с новой стратегией развития клуба.
"Под этот цикл имеет смысл вести разговор с новым главным тренером", — сказал Кикнадзе в эфире "России 24".
Генеральный директор отметил, что недопонимания с Семиным начались еще зимой во время работы над трансферной политикой клуба.
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