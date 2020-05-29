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Автор Владан Джурич

Самые ненавистные клубы и личности в футболе

Спорт

В футбольном мире подключено огромное количество участников: клубы, тренеры, узкопрофильные специалисты, комментаторы, журналисты и многие другие. Пришло время вспомнить самых ненавистных личностей и клубов в футболе.

Самый ненавистный клуб в Англии

Портал English Football Statistician провел исследование о количестве негативных кричалок в адрес клубов из Англии. Портал опубликовал результаты исследования в Twitter.

Самым ненавистным английским клубом стал "Лидс Юнайтед". На втором месте расположился "Ливерпуль", а на третьем — "Тоттенхэм".

Выбор пользователей основан на нескольких моментах:

  • в 60-70-ые годы команда играла в агрессивный и грубый футбол;
  • фанаты "Лидса" — лидеры по футбольному хулиганству;
  • почти все английские клубы испытывали ненависть к бывшему тренеру "Лидса" Дону Реви.

Один из известнейших игроков "Манчестер Сити" 50-х годов Дон Реви был основоположником грубого футбола. После завершения карьеры в 1961 году Реви возглавил "Лидс Юнайтед", и спас его от вылета в третью лигу.

Игра Леви была построена на грязном футболе. Игроки ставили подножки, толкали соперников и рискованно шли в подкат. Позже клуб получил прозвище "Грязный Лидс".

В 2009 году вышел фильм "Проклятый Юнайтед", посвященный переходу британского тренера Брайана Клафа в "Лидс" вместо Реви. В фильме было множество упоминаний о том, насколько игроки ненавидели Реви, и как себя вели фанаты английского клуба.

Негативные футбольные кричалки из 60-х годов остались в памяти болельщиков до сих пор. Именно поэтому "Лидс" стал самым ненавидимым клубом в Англии.

Напомним, что "Лидс" выступает в Чемпионшипе — второй лиге Англии.

Самые ненавистные личности в мировом футболе

В апреле британское издание FourFourTwo опубликовало список самых ненавидимых личностей в футбольном мире. В список вошло 30 людей.

Первые три места в списке заняли:

  1. Экс-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер.
  2. Главный тренер английского клуба "Тоттенхэм" Жозе Моуринью.
  3. Бывший немецкий голкипер и чемпион Европы 1980 года Харальд Шумахер.

Йозеф Блаттер стал самыми ненавидимым человеком в мировом футболе из-за его многолетней коррупционной схемы.

В 2015 году комитет по этике ФИФА отстранил Блаттера от футбольной деятельности на 8 лет. В 2016 году ФИФА смягчил меры до 6 лет.

Жозе Моуринью — главный виновник многих скандалов в футболе. Среди самых громких и последних:

  • уход бывшего вратаря "Реал Мадрида" Икера Касильяса в "Порту" в 2015 году;
  • в 2018 году Моуриньо устроил скандал с вице-президентом английского "Манчестер Юнайтеда" Эдом Вудвортом из-за неудовлетворительной трансферной кампании;
  • осенью 2019 года во время интервью Моуриньо назвал нападающего "Атлетико Мадрид" Диего Косту животным.

В списке ненавистных людей есть один россиянин — владелец английского "Челси" Роман Абрамович занял 25-ое место в списке ненавидимых людей, по мнению британского издания.

Самые ненавистные личности в российском футболе

В середине мая издание "Евро-Футбол.Ру" представило список самых ненавистных людей в российском футболе.

Личности, которые вошли в список:

  • спортивный журналист и комментатор Василий Уткин;
  • бывший советский футболист, тренер и депутат Госдумы Валерий Газзаев;
  • глава московского ЦСКА Евгений Гинер;
  • владелец "Спартака" Леонид Федун;
  • бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская;
  • генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки;
  • владелец "Челси" Роман Абрамович;
  • экс-тренер "Тамбова" и тренер армянского "Урарту" Александр Григорян;
  • председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков и генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.

Напомним, что недавно Кикнадзе прокомментировал решение об отставке главного тренера "Локомотива" Юрия Семина.

Кикнадзе рассказал, что совет директоров вышел на четырехлетний цикл с новой стратегией развития клуба.

"Под этот цикл имеет смысл вести разговор с новым главным тренером", — сказал Кикнадзе в эфире "России 24".

Генеральный директор отметил, что недопонимания с Семиным начались еще зимой во время работы над трансферной политикой клуба.

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