"Уфу" собираются продавать. Что об этом известно?

Футбольный клуб "Уфа" может скоро обзавестись новым инвесторов. Об этом рассказал комментатор "Матч ТВ" Роман Нагучев в своем Telegram-канале.

Нагучев заявил, что в клуб поступало два выгодных предложения: от владельцев английского клуба "Манчестер Сити" и от крупного концерна "Ред Булл".

Предложение от шейхов

История о возможном приобретении клуба началась с 13 мая. Как сообщило издание "Рейтинг Букмекеров", шейх Мансур, владеющий крупнейшим холдингом футбольных клубов City Football Group (CFG), заинтересовался российским клубом из Башкортостана.

У CFG есть несколько акционеров:

Abu Dhabi United Group (ADUG) — 78% акций;

China Media Capital and CITIC Capital — 12% акций;

Silver Lake — 10% акций.

Стоимость холдинга составляет почти 5 миллиардов долларов. В собственности CFG десятки спортивных клубов со всего мира.

Известные клубы в собственности CFG:

"Манчестер Сити" — Английская премьер-лига (АПЛ);

"Жирона" — чемпионат Испании (Ла лига);

"Нью-Йорк Сити" — высшая американская лига (MLS).

Приобретенные клубы имеет высокую ценность для холдинга:

бельгийский "Ломмель" — открыта спортивная академия;

японский "Йокогаме Маринос" — улучшены отношения с концерном Nissan;

"Жирона" — распространение бренда в чемпионате Испании.

Причины возможной покупки "Уфы":

расширение скаутской системы;

инвестиции в строительство футбольной академии;

изучение опыта восточной Европы.

Если сделка состоится, спортивный холдинг купит незначительную часть ценных бумаг "Уфы". В таком случае бюджет "Уфы" может быть значительно увеличен, но кардинального усиления ожидать не стоит.

Нагучев пишет, что шейхам понравилось отношение "Уфы" к игрокам и предложению.

Напомним, что летом 2016 года известный украинский полузащитник Александр Зинченко перешел из "Уфы" в "Манчестер Сити".

Предложение от "Ред Булла"

Австрийский концерн "Ред Булл" занимается многосторонней деятельностью: от производства энергетических напитков до "Формулы-1".

"Ред Булл" владеет футбольными клубами из Австрии, Германии, США и Бразилии:

"РБ Лейпциг";

"Зальцбург";

"Нью-Йорк Ред Буллз";

"Ред Булл Бразил".

Весной в 2019 году австрийский концерн инвестировал в бразильский футбольный клуб "Брагантино". Клуб заработал повышение в классе и за один сезон перешел в высшую лигу.

"Ред Булл" может купить "Уфу" по нескольким причинам:

налаживание отношений Башкортостана и Австрии;

улучшение инвестиционного климата в российском футболе;

возможность поработать с российским клубом;

изучить опыт восточноевропейского футбола.

Напомним, что в прошлом году в Башкирии открылось представительство Австрии. После этого появился регулярный рейс из Уфы в Вену.

"Ред Булл" — одна из немногих компаний, которая доводит дела до конца. Австрийцы добились результатов во всех футбольных проектах. "Уфе" нужен такой владелец.

Комментарии "Уфы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал возможную продажу клуба.

"Если такие люди будут приходить в футбольный бизнес в России, то это для нашего футбола только плюс", — сказал Газизов в интервью "Вестям".

Газизов отметил, что искать инвесторов — это всегда задача менеджмента. Он также признался, что был бы рад быть под опекой "Манчестер Сити".

Глава "Уфы" также дал интервью "Чемпионату", в котором прокомментировал возможную продажу. По словам Газизова, "Уфа" — клуб, заточенный на бизнес-проекты. При этом остальная информация не должна касаться публичного пространства.

"Ред Булл" смотрится более выгодным инвестором для клуба из-за особых отношений Башкортостана и Австрии. К тому же австрийский концерн имеет весьма большой опыт работы с футбольными клубами и всегда добивался высоких результатов.

City Football Group может предложить "Уфе" более громкие изменения в виде строительства академии или расширения скаутской системы. Однако CFG преследует не спортивные результаты, а стратегические цели вроде улучшения партнерских отношений.