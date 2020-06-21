Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Евгений Стриж

Интересные приложения для любителей активного отдыха

Спорт

Активный отдых очень популярен среди россиян: по данным ВЦИОМ, 60% жителей страны занимаются хотя бы одним видом спорта, 38% делают это минимум 2 раза в неделю. Наиболее популярными видами активностей стали бег и спортивная ходьба (около 37% опрошенных).

Если в вашем городе уже смягчили режим самоизоляции и есть возможность выйти на прогулку или пробежку, стоит задуматься о приложениях, которые помогут открыть их с новой стороны. Представляем наиболее интересные.

Strava

Суть приложения: тщательный анализ

Strava — без преувеличения самое известное приложение для бегунов и велосипедистов: более 55 млн. пользователей по всему миру. Программа позволяет не просто записать ваш маршрут, но и тщательно его проанализировать:

  • оценить скорость,
  • время тренировки,
  • ее эффективность
  • и сравнить результаты в удобной таблице.

Есть и соревновательный элемент: за определенные виды активности дают значки-награды, а по карте "расставлены" участки, на которых виден рейтинг всех, кто их преодолел. Становитесь лучше — и поднимайтесь в рейтинге.

К сожалению, в мае 2020 года функционал бесплатной версии был сильно урезан, но есть возможность оформить бесплатный пробный период на 60 дней. После него цена подписки составит 500 рублей в месяц.

Spring

Суть приложения: бег в такт музыке

Забавное приложение, которое понравится всем меломанам. Работа с ним проста: вы включаете приложение, надеваете наушники — и вам предлагается специальная подборка композиций с разным темпом. От вас требуется бежать или ехать в такт песням. На данный момент в системе более 100 музыкальных подборок, при этом программа умеет автоматически определять ваш ритм и подбирать треки специально под него.

Бесплатно программу можно использовать 14 дней, затем подписка в месяц будет "съедать" около 560 рублей.

Charity Miles

Суть приложения: бег как благотворительность

Приложение, которое поможет вам начать заниматься благотворительностью: каждый раз, когда вы пробегаете или проезжаете на велосипеде определенное расстояние, то жертвуете определенную сумму в выбранный благотворительный фонд.

Важно понимать, что средства не списываются с вашей карты, а именно "зарабатываются" бегом или иной физической активностью — так что не стоит переживать за кошелек. Суммарно участники Charity Miles "заработали" уже более 2,5 млн. долларов.

MyFitnessPal

Суть приложения: отслеживание калорий

MyFitnessPal, в российском варианте известный как "Счетчик калорий", предлагает быструю и простую систему оценки того, что и как вы едите. В базе программы — более 6 млн. различных продуктов, она ежедневно обновляется и пополняется. Вы можете собрать все ингредиенты любимых блюд и узнать их точный калораж, а затем составить тренировку, которая поможет эффективнее использовать полученные калории.

Цели, динамика веса, ежедневные отчеты, база упражнений и возможность загрузить как свои блюда, так и свои упражнения: MyFitnessPal не просто так набрал более 2 млн. установок и суммарно за время работы помог 40 млн. человек.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы спорт гаджеты приложение технологии
Новости Все >
Певица Татьяна Буланова рассказала о перенесенном инсульте
Блогер Настя Тропицель погибла на Бали
Чемпион UFC Джонс принял вызов Майка Тайсона
Актер Алексей Лемар бросил жену
C 22 июня жители ДНР смогут выехать на Украину
Тайсон вызвал на бой чемпиона UFC Джонса
Общественная организация рассказала правду о поисках сына астраханки
Путин объяснил, что уже привык к критике
Ереванский суд отклонил ходатайство об аресте Царукяна
Петра Верзилова задержала полиция
Последние материалы
Певица Татьяна Буланова рассказала о перенесенном инсульте
Блогер Настя Тропицель погибла на Бали
Интересные приложения для любителей активного отдыха
Чемпион UFC Джонс принял вызов Майка Тайсона
Актер Алексей Лемар бросил жену
C 22 июня жители ДНР смогут выехать на Украину
Тайсон вызвал на бой чемпиона UFC Джонса
Общественная организация рассказала правду о поисках сына астраханки
Путин объяснил, что уже привык к критике
Ереванский суд отклонил ходатайство об аресте Царукяна
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу

Процесс "отмазывания" Михаила Ефремова от тюрьмы переходит во вторую фазу, которая подразумевает очернение семьи погибшего Сергея Захарова.

"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
Десять древних слов с загадочным смыслом
Прошлое
Десять древних слов с загадочным смыслом
Российский шоу-бизнес
Федор Добронравов покинул Театр Сатиры
Новости Астрахани
Замуровавшая сына мать могла стать губернатором Архангельской области
Василий Амирджанов Зюганов выступил против самовластия президента Василий Амирджанов Игорь Буккер Нацистское золото найдут в Польше Игорь Буккер Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров
Комментарии
Зюганов выступил против самовластия президента
Зюганов выступил против самовластия президента
Зюганов выступил против самовластия президента
Путин допустил, что будет баллотироваться на пост президента
Зюганов выступил против самовластия президента
Путин допустил, что будет баллотироваться на пост президента
Зюганов выступил против самовластия президента
Путин попросил чиновников не искать ему замену
Зюганов выступил против самовластия президента
Зюганов выступил против самовластия президента
Путин попросил чиновников не искать ему замену
Зюганов выступил против самовластия президента
Европе не понравились поправки в Конституцию: что теперь будет
Путин допустил, что будет баллотироваться на пост президента
Путин допустил, что будет баллотироваться на пост президента
Российские власти делают все для уменьшения уровня коррупции
Путин попросил чиновников не искать ему замену
Володин осудил пропаганду отказа от голосования за поправки
Адвокат Ефремова: семья Захарова хочет заработать на трагедии
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
Ильгар Гаджиев: из уважаемого бизнесмена в Остапа Бендера
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ