Интересные приложения для любителей активного отдыха

Активный отдых очень популярен среди россиян: по данным ВЦИОМ, 60% жителей страны занимаются хотя бы одним видом спорта, 38% делают это минимум 2 раза в неделю. Наиболее популярными видами активностей стали бег и спортивная ходьба (около 37% опрошенных).

Если в вашем городе уже смягчили режим самоизоляции и есть возможность выйти на прогулку или пробежку, стоит задуматься о приложениях, которые помогут открыть их с новой стороны. Представляем наиболее интересные.

Strava

Суть приложения: тщательный анализ

Strava — без преувеличения самое известное приложение для бегунов и велосипедистов: более 55 млн. пользователей по всему миру. Программа позволяет не просто записать ваш маршрут, но и тщательно его проанализировать:

оценить скорость,

время тренировки,

ее эффективность

и сравнить результаты в удобной таблице.

Есть и соревновательный элемент: за определенные виды активности дают значки-награды, а по карте "расставлены" участки, на которых виден рейтинг всех, кто их преодолел. Становитесь лучше — и поднимайтесь в рейтинге.

К сожалению, в мае 2020 года функционал бесплатной версии был сильно урезан, но есть возможность оформить бесплатный пробный период на 60 дней. После него цена подписки составит 500 рублей в месяц.

Spring

Суть приложения: бег в такт музыке

Забавное приложение, которое понравится всем меломанам. Работа с ним проста: вы включаете приложение, надеваете наушники — и вам предлагается специальная подборка композиций с разным темпом. От вас требуется бежать или ехать в такт песням. На данный момент в системе более 100 музыкальных подборок, при этом программа умеет автоматически определять ваш ритм и подбирать треки специально под него.

Бесплатно программу можно использовать 14 дней, затем подписка в месяц будет "съедать" около 560 рублей.

Charity Miles

Суть приложения: бег как благотворительность

Приложение, которое поможет вам начать заниматься благотворительностью: каждый раз, когда вы пробегаете или проезжаете на велосипеде определенное расстояние, то жертвуете определенную сумму в выбранный благотворительный фонд.

Важно понимать, что средства не списываются с вашей карты, а именно "зарабатываются" бегом или иной физической активностью — так что не стоит переживать за кошелек. Суммарно участники Charity Miles "заработали" уже более 2,5 млн. долларов.

MyFitnessPal

Суть приложения: отслеживание калорий

MyFitnessPal, в российском варианте известный как "Счетчик калорий", предлагает быструю и простую систему оценки того, что и как вы едите. В базе программы — более 6 млн. различных продуктов, она ежедневно обновляется и пополняется. Вы можете собрать все ингредиенты любимых блюд и узнать их точный калораж, а затем составить тренировку, которая поможет эффективнее использовать полученные калории.

Цели, динамика веса, ежедневные отчеты, база упражнений и возможность загрузить как свои блюда, так и свои упражнения: MyFitnessPal не просто так набрал более 2 млн. установок и суммарно за время работы помог 40 млн. человек.