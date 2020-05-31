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Автор Владан Джурич

Гулиева перевели в "Спартак-2". Что случилось?

Спорт » Командные виды » Футбол

Тренерский штаб "Спартака" решил перевести полузащитника Аяза Гулиева во вторую команду "Спартак-2" из-за дисциплинарных нарушений. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Место Гулиева займет 18-летний полузащитник Константин Шильцов.

Статистика выступлений

Гулиев начал выступать за московский "Спартак" с 2001 года. С 2014 года он играл за вторую команду "Спартака" и дважды выступал на правах аренды: в "Анжи" и "Ростове".

Гулиев провел не слишком много матчей в сезонах:

  • 2015/2016 — 23 матча за "Спартак-2";
  • 2016/2017 — 17 матчей за "Спартак-2" и 11 за "Анжи";
  • 2017/2018 — 11 матчей за Анжи и 6 за "Ростов";
  • 2018/2019 — 14 матчей за "Ростов";
  • 2019/2020 — 15 матчей за "Спартак".

Махачкалинский "Анжи" досрочно расторг контракт с Гулиевым в середине сезона 2017/2018.

В сезоне 2018/2019 году Гулиев начал выступать за "Ростов" на правах аренды.

Россиянин отличился в матче против красноярского "Енисея", забив гол. В августе и сентябре Гулиев был признан лучшим игроком, по мнению болельщиков.

В текущем сезоне Гулиев не отметился результатами.

Конфликт с пешеходом

В апреле 2019 года Гулиев проехал на красный свет светофора на машине и чуть не сбил пешехода. На этом инцидент не закончился. Гулиев избил пешехода — гражданина США на улице.

Скандал закончился извинениями футболиста. Аяз выплатил пострадавшему компенсацию. Американец написал заявление, что не имеет претензий к Гулиеву.

Подробности скандала

Журналист Иван Карпов раскрыл подробности скандала Гулиева и тренерского штаба "Спартака".

Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско разбирал игру "Спартака" с "Оренбургом" на собрании команды.

"Несмотря на отсутствие лидеров — Кутепова, Гулиева, Зобнина — мы выиграли", — сказал Тедеско на собрании.

В ответ на слова тренера Гулиев цокнул языком. Один из помощников Тедеско поинтересовался, что не устроило игрока в словах тренера на что Гулиев ответил:

"Какой я лидер, если сыграл при вас 11 минут в двух матчах?".

Аяз также заявил, что клуб не дал возможности извиниться через журналиста, хотя футболист признал вину.

Позже стало известно, что Гулиев был переведен в "Спартак-2" из-за конфликта с сербским специалистом по физподготовке Владимиром Чепзановичем, сообщает "Спорт-Экспресс".

Гулиев подвергал сомнению указания сербского специалиста, за что был отстранен от основной команды.

Чепзанович временно замещает Доменико Тедеско, пока тот находится на обязательном карантине после возвращения из Германии.

Комментарии

Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин прокомментировал скандал Гулиева. Уткин предложил Гулиеву сменить вид спорта — перейти в ММА.

Позже Уткин опубликовал пост, посвященный Гулиеву, в своем Telegram-канале.

"Если клуб не может разобраться в человеке, которого готовит с пяти лет. Если вот так. То на фига вам академия?", — написал Уткин.

Бывший тренер "Анжи" Александр Григорян рассказал о характере Гулиева. Она назвал футболиста чистым парнем и отметил его умение хорошо играть на флангах.

Григорян также сказал, что во всех конфликтах Гулиева виноват сам футболист из-за своей вспыльчивости.

Бывший тренер "Анжи" также отметил, что к игроку необходимо повышенное внимание и регулярные беседы. Григорян пояснил, что этим должен заниматься не только игрок, но и тренерский штаб.

Основные причины

Причины перехода Гулиева во вторую команду:

  • отсутствие результатов;
  • неподобающее поведение;
  • отсутствие особого внимания;
  • отсутствие игрового времени на поле.

Можно предположить, что "Спартаку" просто не нужен Гулиев. Тренерский штаб не хочет заниматься футболистом и поэтому отправляет его во вторую команду.

По решению исполкома Российского Футбольного союза (РФС), все низшие лиги досрочно завершены, а значит "Спартак-2" не будет тренироваться.

Аяз Гулиев отправился домой. Футболист тренируется индивидуально.

Будущее Гулиева не радужно. Впереди его ждут тренировки, потом вероятнее всего бесплатная аренда или уход из "Спартака".

По данным портала transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 2 миллиона евро.

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