После возобновления чемпионата Германии во внимании прессы оказался российский футболист немецкого происхождения Эдуард Левен. 23-летний спортсмен выступает за немецкий "Аугсбург" на позиции опорного полузащитника.
В матче 27-го тура Бундеслиги "Шальке" — "Аугсбург" Левен забил красивый гол со штрафного. Матч закончился победой гостей со счетом 3:0.
PRZEPIĘKNY GOL LÖWENA! 😲😲😲
Czy bramkarz FC Schalke 04 miał szansę obronić strzał zawodnika FC Augsburg? 🤔 Mecz trwa w Eleven Sports 1! 🔥 #BundesTAK 🇩🇪 pic.twitter.com/VEXWVDScHx— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 24, 2020
Согласно информации портала tranfermarkt, стоимость Левена составляет 5,5 миллиона евро.
Левен начал свою карьеру в немецкой спортивной школе "Хоттенбах". После этого он сменил несколько академий футбольных клубов:
Сначала Левен играл в четвертой лиге Германии (Регионаллиге). В 2017 году дебютировал во Вторую Бундеслигу.
Летом 2019 года перешел в "Герту", выступающую в первой Бундеслиге. Немецкий клуб отдал за россиянина 7 миллионов евро.
С 2017 года Эдуард выступает за молодежную сборную Германии. Он был заявлен на Евро-2019, но так и не вышел на поле. Немцы дошли до финала и проиграли испанцам со счетом 2:1.
В начале 2020 года Левен перешел в "Аугсбург" на правах аренды.
Левен играет на двух позициях: опорный полузащитник и центральный защитник.
Особенности игры Левена:
Родители Левена Андрей и Ирина покинули Россию в 1995 году. Отец футболиста — бывший военный.
Левен рассказывал о своем воспитании:
"Когда мы вышли с "Нюрнбергом" в первую бундеслигу, все хотели, чтобы я выпил пива, и я взял безалкогольное. Я и на свадьбе своей не пил. Мне нравится держать все под контролем".
В 2018 году "Спартак" интересовался Эдуардом Левеном. В то время красно-белые искали центрального защитника.
Агент Левена Николай Гидо рассказал о заинтересованности российских клубов в игроке. Однако конкретных предложений и цен клубы не называли.
Совсем недавно агент Левена давал интервью порталу Metaratings. ru. Он рассказал о несостоявшемся переходе россиянина в "Спартак" в 2018 году.
Гидо сказал, что это был короткий, но серьезный интерес клуба к игроку. Агент Левена отметил, что россиянин не заинтересован уходить из Германии.
Также Гидо опроверг информацию, что "Спартак" предлагал за Левена 15 миллионов евро.
Причины, по которым Левен не перейдет в Российскую премьер-лигу (РПЛ):
Левен — обладатель российского паспорта, так что в теории он мог бы играть за сборную России.
В 2017 году футболист рассказал об игре в сборной:
"Если бы мне пришлось выбирать, то я пошел бы в сборную Германии, а не России".
Позже Левен рассказал о предложении сыграть за сборную России перед Чемпионатом мира 2018 года. В интервью Kicker, футболист признался, что отказался от предложения.
Возможные условия для перехода Левена в сборную России:
Если в будущем у Левена не получится закрепиться в сборной Германии или перейти в полноценный состав, то шансы выступать за Россию вырастут.
Во время молодежного Евро футболист сам признавался, что не может сидеть на скамейке запасных. Таким образом, если сборная Германии потеряет интерес к игроку, то его могут ждать в сборной России.
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