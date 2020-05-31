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Автор Владан Джурич

Кто такой Эдуард Левен и почему он отказался от предложения "Спартака"

Спорт » Командные виды » Футбол

После возобновления чемпионата Германии во внимании прессы оказался российский футболист немецкого происхождения Эдуард Левен. 23-летний спортсмен выступает за немецкий "Аугсбург" на позиции опорного полузащитника.

В матче 27-го тура Бундеслиги "Шальке" — "Аугсбург" Левен забил красивый гол со штрафного. Матч закончился победой гостей со счетом 3:0.

Согласно информации портала tranfermarkt, стоимость Левена составляет 5,5 миллиона евро.

Краткая биография

Левен начал свою карьеру в немецкой спортивной школе "Хоттенбах". После этого он сменил несколько академий футбольных клубов:

  • "Кайзерслаутерн" — 2008-2015 годы;
  • "Саарбрюккен" — сезон 2015/2016;
  • "Нюрнберг" — 2016-2019 годы.

Сначала Левен играл в четвертой лиге Германии (Регионаллиге). В 2017 году дебютировал во Вторую Бундеслигу.

Летом 2019 года перешел в "Герту", выступающую в первой Бундеслиге. Немецкий клуб отдал за россиянина 7 миллионов евро.

С 2017 года Эдуард выступает за молодежную сборную Германии. Он был заявлен на Евро-2019, но так и не вышел на поле. Немцы дошли до финала и проиграли испанцам со счетом 2:1.

В начале 2020 года Левен перешел в "Аугсбург" на правах аренды.

Левен играет на двух позициях: опорный полузащитник и центральный защитник.

Особенности игры Левена:

  • многофункциональность на поле;
  • отличный дальний удар;
  • агрессивная манера игры;
  • хороший прессинг.

Родители Левена Андрей и Ирина покинули Россию в 1995 году. Отец футболиста — бывший военный.

Левен рассказывал о своем воспитании:

"Когда мы вышли с "Нюрнбергом" в первую бундеслигу, все хотели, чтобы я выпил пива, и я взял безалкогольное. Я и на свадьбе своей не пил. Мне нравится держать все под контролем".

Переход в "Спартак"

В 2018 году "Спартак" интересовался Эдуардом Левеном. В то время красно-белые искали центрального защитника.

Агент Левена Николай Гидо рассказал о заинтересованности российских клубов в игроке. Однако конкретных предложений и цен клубы не называли.

Совсем недавно агент Левена давал интервью порталу Metaratings. ru. Он рассказал о несостоявшемся переходе россиянина в "Спартак" в 2018 году.

Гидо сказал, что это был короткий, но серьезный интерес клуба к игроку. Агент Левена отметил, что россиянин не заинтересован уходить из Германии.

Также Гидо опроверг информацию, что "Спартак" предлагал за Левена 15 миллионов евро.

Причины, по которым Левен не перейдет в Российскую премьер-лигу (РПЛ):

  • разница в классе между российским и немецким футболом;
  • сложности передвижения из-за ограничений авиасообщений на фоне пандемии;
  • отсутствие личного интереса.

Может ли Левен играть за сборную России?

Левен — обладатель российского паспорта, так что в теории он мог бы играть за сборную России.

В 2017 году футболист рассказал об игре в сборной:

"Если бы мне пришлось выбирать, то я пошел бы в сборную Германии, а не России".

Позже Левен рассказал о предложении сыграть за сборную России перед Чемпионатом мира 2018 года. В интервью Kicker, футболист признался, что отказался от предложения.

Возможные условия для перехода Левена в сборную России:

  • смена личных интересов;
  • периодический контакт с Российским футбольным союзом (РФС);
  • ухудшение результатов и отношений футболиста со сборной Германии.

Если в будущем у Левена не получится закрепиться в сборной Германии или перейти в полноценный состав, то шансы выступать за Россию вырастут.

Во время молодежного Евро футболист сам признавался, что не может сидеть на скамейке запасных. Таким образом, если сборная Германии потеряет интерес к игроку, то его могут ждать в сборной России.

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Темы футбол фк спартак эдуард левен чемпионат германии по футболу
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