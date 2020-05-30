Каким будет фигурное катание после пандемии

Все мероприятия по фигурному катанию были приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В Большой спорт понемногу возвращается привычная жизнь. Футбол вернется в мае-июне, "Формула-1" в июле.

Призыв спортсменов

Молодая и перспективная фигуристка, тренирующаяся на арене ЦСКА, Софья Самоделкина призвала вернуться на лед. Об этом она сказала в интервью "Спорт-Экспрессу".

"Я очень надеюсь, что в июне, может быть, середине месяца, начнем кататься. Ждать уже измучилась. Я готова хоть завтра выйти на лед!", — сказала Самоделкина.

13-летняя фигуристка рассказала о марафонских достижениях. Она пробежала более 50 километров за 13 дней и побила рекорд в одном из беговых клубов.

Самоделкина планирует пробежать 200 километров за месяц, если режим самоизоляции будет продлен.

Недавно две российские фигуристки Алена Косторная и Анна Щербакова провели совместный эфир в Instagram, где показали свою тренировку на самоизоляции. В конце эфира две лучшие спортсменки ответили на вопросы болельщиков.

Щербакова высказала свое отношение к режиму самоизоляции. По словам фигуристки, в начале карантина она чувствовала энтузиазм, но сейчас устала от самоизоляции.

Спортсменка сказала, что не знает, когда выйдет на лед. Щербакова также отметила, что из-за отсутствия полноценных тренировок придется научиться заново прыгать.

Косторная сказала в ответ, что будет ощущать себя девочкой, которая впервые вышла на лед. Фигуристка также призналась, что не ожидала столь долгой паузе в фигурном катании.

Косторная рассказала о двух любимых элементах: флип и аксель. Любимый элемент Щербаковой — лутц.

О жизни фигуристок на карантине

Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева провела эфир в Instagram с Олимпийским комитетом России (ОКР). 23-летняя спортсменка рассказала об образе жизни на карантине.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олимпийский комитет России (@olympic_russia) 22 Май 2020 в 7:32 PDT

Ранее Туктамышева в совместном эфире в Instagram с экс-первой ракеткой России Дарьей Касаткиной договорились провести совместный теннисный матч.

Алена Косторная рассказала о диете на карантине. По ее словам, она старается держать вес и проводить замеры каждый день.

Время на подготовку

Условия для возобновления тренировок на льду:

распоряжение властей (о послаблении карантинных мер или разрешении спортивных мероприятий);

наличие медицинского протокола;

специально установленные правила для баз;

сдача теста на коронавирус.

Углубленное медицинское обследование (УМО) проводится в процессе тренировок.

Большинство фигуристов уверены, что подготовка к рестарту тренировок начнется с 1 июня. Выйти на лед возможно получится не ранее середины июня или начала июля.

Место сборов для тренировок и календарь

Академия Евгения Плющенко "Ангелы Плющенко" проведет сборы и тренировки в Кисловодске с 1 июня. Об этом рассказал Плющенко, его слова приводит "Р-Спорт".

"Мы нашей командой с Сашей Трусовой, Вероникой Жилиной, Софьей Титовой и Кириллом Сарновским едем на сбор в Кисловодск", — сказал Плющенко.

Напомним, что известная фигуристка Александра Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в "Ангелы Плющенко".

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе сейчас находится в США вместе со своей дочерью Дианой Дэвис. Тутберидзе планирует вернуться в Россию в ближайшее время.

Как сообщает Федерация фигурного катания, тренировки планируется возобновить в Новогорске с 25 мая.

С группой Тутберидзе будут заниматься известные тренеры: Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

Глава базы в Новогорске Николай Доморацкий рассказал о новых правилах работы:

спортсмены будут располагаться в номерах по одному;

ограниченный вход на базу.

все спортсмены будут принимать пищу за отдельными столами;

соблюдение социальной дистанции на льду, в столовой и номерах;

Календарь тренировок еще не утвержден. Известно, что занятия будут проводиться в группах по возрастам спортсменов.

Планы фигуристок

Фигуристки готовят новые элементы к своим выступлениям:

Алена Косторная попытается совершить четвертные;

Анна Щербакова поработает над тройным акселем;

Елизавета Туктамышева планирует исполнить четвертной.

Во время совместной онлайн-тренировки Алины Загитовой и Даниила Глейхенгауза тренер сообщил о скором возвращении фигуристки на лед. Загитова планирует присоединиться к тренировкам в Новогорске позднее. Алина также включена в сборную России.

Евгения Медведева тоже включена в список сборной России. Фигуристка находится в Японии.

Напомним, что 23 мая Международный олимпийский комитет (МОК) назвал Загитову олимпийской иконой стиля по результатам рейтинга. На втором месте расположился американский фигурист Джонни Вейр. Загитова набрала более 60% голосов пользователей по итогам конкурса.