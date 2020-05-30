Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Владан Джурич

Каким будет фигурное катание после пандемии

Спорт » Фигурное катание

Все мероприятия по фигурному катанию были приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В Большой спорт понемногу возвращается привычная жизнь. Футбол вернется в мае-июне, "Формула-1" в июле.

Призыв спортсменов

Молодая и перспективная фигуристка, тренирующаяся на арене ЦСКА, Софья Самоделкина призвала вернуться на лед. Об этом она сказала в интервью "Спорт-Экспрессу".

"Я очень надеюсь, что в июне, может быть, середине месяца, начнем кататься. Ждать уже измучилась. Я готова хоть завтра выйти на лед!", — сказала Самоделкина.

13-летняя фигуристка рассказала о марафонских достижениях. Она пробежала более 50 километров за 13 дней и побила рекорд в одном из беговых клубов.

Самоделкина планирует пробежать 200 километров за месяц, если режим самоизоляции будет продлен.

Недавно две российские фигуристки Алена Косторная и Анна Щербакова провели совместный эфир в Instagram, где показали свою тренировку на самоизоляции. В конце эфира две лучшие спортсменки ответили на вопросы болельщиков.

Щербакова высказала свое отношение к режиму самоизоляции. По словам фигуристки, в начале карантина она чувствовала энтузиазм, но сейчас устала от самоизоляции.

Спортсменка сказала, что не знает, когда выйдет на лед. Щербакова также отметила, что из-за отсутствия полноценных тренировок придется научиться заново прыгать.

Косторная сказала в ответ, что будет ощущать себя девочкой, которая впервые вышла на лед. Фигуристка также призналась, что не ожидала столь долгой паузе в фигурном катании.

Косторная рассказала о двух любимых элементах: флип и аксель. Любимый элемент Щербаковой — лутц.

О жизни фигуристок на карантине

Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева провела эфир в Instagram с Олимпийским комитетом России (ОКР). 23-летняя спортсменка рассказала об образе жизни на карантине.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Олимпийский комитет России (@olympic_russia)

Ранее Туктамышева в совместном эфире в Instagram с экс-первой ракеткой России Дарьей Касаткиной договорились провести совместный теннисный матч.

Алена Косторная рассказала о диете на карантине. По ее словам, она старается держать вес и проводить замеры каждый день.

Время на подготовку

Условия для возобновления тренировок на льду:

  • распоряжение властей (о послаблении карантинных мер или разрешении спортивных мероприятий);
  • наличие медицинского протокола;
  • специально установленные правила для баз;
  • сдача теста на коронавирус.

Углубленное медицинское обследование (УМО) проводится в процессе тренировок.

Большинство фигуристов уверены, что подготовка к рестарту тренировок начнется с 1 июня. Выйти на лед возможно получится не ранее середины июня или начала июля.

Место сборов для тренировок и календарь

Академия Евгения Плющенко "Ангелы Плющенко" проведет сборы и тренировки в Кисловодске с 1 июня. Об этом рассказал Плющенко, его слова приводит "Р-Спорт".

"Мы нашей командой с Сашей Трусовой, Вероникой Жилиной, Софьей Титовой и Кириллом Сарновским едем на сбор в Кисловодск", — сказал Плющенко.

Напомним, что известная фигуристка Александра Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в "Ангелы Плющенко".

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе сейчас находится в США вместе со своей дочерью Дианой Дэвис. Тутберидзе планирует вернуться в Россию в ближайшее время.

Как сообщает Федерация фигурного катания, тренировки планируется возобновить в Новогорске с 25 мая.

С группой Тутберидзе будут заниматься известные тренеры: Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

Глава базы в Новогорске Николай Доморацкий рассказал о новых правилах работы:

  • спортсмены будут располагаться в номерах по одному;
  • ограниченный вход на базу.
  • все спортсмены будут принимать пищу за отдельными столами;
  • соблюдение социальной дистанции на льду, в столовой и номерах;

Календарь тренировок еще не утвержден. Известно, что занятия будут проводиться в группах по возрастам спортсменов.

Планы фигуристок

Фигуристки готовят новые элементы к своим выступлениям:

  • Алена Косторная попытается совершить четвертные;
  • Анна Щербакова поработает над тройным акселем;
  • Елизавета Туктамышева планирует исполнить четвертной.

Во время совместной онлайн-тренировки Алины Загитовой и Даниила Глейхенгауза тренер сообщил о скором возвращении фигуристки на лед. Загитова планирует присоединиться к тренировкам в Новогорске позднее. Алина также включена в сборную России.

Евгения Медведева тоже включена в список сборной России. Фигуристка находится в Японии.

Напомним, что 23 мая Международный олимпийский комитет (МОК) назвал Загитову олимпийской иконой стиля по результатам рейтинга. На втором месте расположился американский фигурист Джонни Вейр. Загитова набрала более 60% голосов пользователей по итогам конкурса.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы анна щербакова алина загитова алена косторная фигурное катание евгения медведева александра трусова елизавета туктамышева
Новости Все >
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Нижегородской области разбился самолет Як-52
Россия призналась в отправке денег в Ливию
Психиатр рассказал, как прийти в себя после карантина
Помпео призвал Россию освободить Пола Уилана
В Миннесоте мобилизровали нацгвардию впервые со времен Второй мировой
Степаненко заявила, что уже простила Петросяна
Трамп похвалил Секретную службу США
Якутский шаман, желающий "изгнать Путина", признан опасным
Володин рассказал, что США хотят расчленить Россию
Последние материалы
Каким будет фигурное катание после пандемии
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Нижегородской области разбился самолет Як-52
Россия призналась в отправке денег в Ливию
Психиатр рассказал, как прийти в себя после карантина
Помпео призвал Россию освободить Пола Уилана
В Миннесоте мобилизровали нацгвардию впервые со времен Второй мировой
Степаненко заявила, что уже простила Петросяна
Трамп похвалил Секретную службу США
Якутский шаман, желающий "изгнать Путина", признан опасным
Популярное
Российский шоу-бизнес
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина

Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.

Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Новости Украины
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Российский шоу-бизнес
Флешмоб знаменитых: тему "голодающих артистов" подхватил Никас Сафронов
Новости Украины
ООН прозрел: на Украине творится беспредел
Руслан Веснянко Зеленский: Эрмитаж — угроза нацбезопасности Украины Руслан Веснянко Василий Амирджанов Креатив властей добавляет перца режиму самосохранения Василий Амирджанов Любовь Степушова Почему сланцевые кампании США живут не по средствам Любовь Степушова
Комментарии
Политолог Крутаков: цель США – не допустить интеграции России и Китая
Политолог Крутаков: цель США – не допустить интеграции России и Китая
Политолог Крутаков: цель США – не допустить интеграции России и Китая
Политолог Крутаков: цель США – не допустить интеграции России и Китая
Политолог Крутаков: цель США – не допустить интеграции России и Китая
Политолог Крутаков: цель США – не допустить интеграции России и Китая
Аналитик: глобальная война может начаться только по глупости
Политолог Крутаков: цель США – не допустить интеграции России и Китая
Белоруссия задолжала России за газ почти $166 млн
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса
Китаист: что реально происходит в Китае сегодня
Почему сланцевые кампании США живут не по средствам
Экс-замдиректора ФМС: миграционный учет в России "на 90% липовый"
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Власти заменят мигрантов безработными россиянами
Почему Евросоюз не хочет вводить санкции против Китая
Политолог Крутаков: цель США – не допустить интеграции России и Китая
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ