Все мероприятия по фигурному катанию были приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
В Большой спорт понемногу возвращается привычная жизнь. Футбол вернется в мае-июне, "Формула-1" в июле.
Молодая и перспективная фигуристка, тренирующаяся на арене ЦСКА, Софья Самоделкина призвала вернуться на лед. Об этом она сказала в интервью "Спорт-Экспрессу".
"Я очень надеюсь, что в июне, может быть, середине месяца, начнем кататься. Ждать уже измучилась. Я готова хоть завтра выйти на лед!", — сказала Самоделкина.
13-летняя фигуристка рассказала о марафонских достижениях. Она пробежала более 50 километров за 13 дней и побила рекорд в одном из беговых клубов.
Самоделкина планирует пробежать 200 километров за месяц, если режим самоизоляции будет продлен.
Недавно две российские фигуристки Алена Косторная и Анна Щербакова провели совместный эфир в Instagram, где показали свою тренировку на самоизоляции. В конце эфира две лучшие спортсменки ответили на вопросы болельщиков.
Щербакова высказала свое отношение к режиму самоизоляции. По словам фигуристки, в начале карантина она чувствовала энтузиазм, но сейчас устала от самоизоляции.
Спортсменка сказала, что не знает, когда выйдет на лед. Щербакова также отметила, что из-за отсутствия полноценных тренировок придется научиться заново прыгать.
Косторная сказала в ответ, что будет ощущать себя девочкой, которая впервые вышла на лед. Фигуристка также призналась, что не ожидала столь долгой паузе в фигурном катании.
Косторная рассказала о двух любимых элементах: флип и аксель. Любимый элемент Щербаковой — лутц.
Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева провела эфир в Instagram с Олимпийским комитетом России (ОКР). 23-летняя спортсменка рассказала об образе жизни на карантине.
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Ранее Туктамышева в совместном эфире в Instagram с экс-первой ракеткой России Дарьей Касаткиной договорились провести совместный теннисный матч.
Алена Косторная рассказала о диете на карантине. По ее словам, она старается держать вес и проводить замеры каждый день.
Условия для возобновления тренировок на льду:
Углубленное медицинское обследование (УМО) проводится в процессе тренировок.
Большинство фигуристов уверены, что подготовка к рестарту тренировок начнется с 1 июня. Выйти на лед возможно получится не ранее середины июня или начала июля.
Академия Евгения Плющенко "Ангелы Плющенко" проведет сборы и тренировки в Кисловодске с 1 июня. Об этом рассказал Плющенко, его слова приводит "Р-Спорт".
"Мы нашей командой с Сашей Трусовой, Вероникой Жилиной, Софьей Титовой и Кириллом Сарновским едем на сбор в Кисловодск", — сказал Плющенко.
Напомним, что известная фигуристка Александра Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в "Ангелы Плющенко".
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе сейчас находится в США вместе со своей дочерью Дианой Дэвис. Тутберидзе планирует вернуться в Россию в ближайшее время.
Как сообщает Федерация фигурного катания, тренировки планируется возобновить в Новогорске с 25 мая.
С группой Тутберидзе будут заниматься известные тренеры: Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.
Глава базы в Новогорске Николай Доморацкий рассказал о новых правилах работы:
Календарь тренировок еще не утвержден. Известно, что занятия будут проводиться в группах по возрастам спортсменов.
Фигуристки готовят новые элементы к своим выступлениям:
Во время совместной онлайн-тренировки Алины Загитовой и Даниила Глейхенгауза тренер сообщил о скором возвращении фигуристки на лед. Загитова планирует присоединиться к тренировкам в Новогорске позднее. Алина также включена в сборную России.
Евгения Медведева тоже включена в список сборной России. Фигуристка находится в Японии.
Напомним, что 23 мая Международный олимпийский комитет (МОК) назвал Загитову олимпийской иконой стиля по результатам рейтинга. На втором месте расположился американский фигурист Джонни Вейр. Загитова набрала более 60% голосов пользователей по итогам конкурса.
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