Топ-лиги начинают выходить из карантина, возвращаясь к групповым тренировкам. Практически вся Европа анонсировала даты возобновления своих чемпионатов.
Напомним, что главное условие возобновление чемпионатов — распоряжение властей. Условие для возобновления тренировок — медицинский протокол.
Английская премьер-лига (АПЛ) возобновится в период с 12 по 19 июня. Англичане начали тренироваться 19 мая.
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✌️ LACA ✌️ #Arsenal #training #Lacazette #staysafe
Власти Великобритании разрешили провести чемпионат с 1 июня, но большинство клубов не успеют подготовиться. Сроки возобновления пока что не утверждены официально, расписания чемпионата нет.
В Ла лиге планируется возобновление чемпионата 12 июня, сообщает глава лиги Хавьер Табас.
Позже председатель правительства Испании Педро Санчес сообщил, что чемпионат страны вернется 8 июня. Его слова цитирует издание Marca:
"Настало время вернуться к многим повседневным делам. Среди них — национальные чемпионаты по футболу, которые вернутся уже 8 июня"
Испанские клубы возобновили общие тренировки с 18 мая. Занятия разрешено проводить в небольших группах по десять человек.
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28 мая появится календарь Ла лиги.
Российский футболист, выступающий за "Валенсию", Денис Черышев сдал отрицательный тест на коронавирус. В "Валенсии" были выявлены 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Российский форвард, выступающий на правах аренды в "Сельте", Федор Смолов вернулся в Испанию 5 мая и сдал отрицательный тест на коронавирус.
Власти Италии запретили проводить спортивные мероприятия до 14 июня. Предположительная дата возобновления чемпионата — 20 июня.
Ранее серия А должна была возобновиться 13 июня. Тренировки итальянских клубов также отложены из-за отсутствия медицинского протокола. Разрешены только индивидуальные тренировки.
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассказал, что судьба чемпионата решится 28 мая.
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду провел индивидуальную тренировку вместе с сыном.
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Календарь Серии А пока что неизвестен.
Бундеслига вернулась 16 мая. Команды сыграли 27 туров. Последний тур назначен на 27 июня, а финал кубка на 4 июля.
После возобновления чемпионата объектом внимания прессы стал немецкий игрок российского происхождения и полузащитник "Аугсбурга" Эдуард Левен.
23-летний спортсмен забил красивый гол со штрафного в матче против "Шальке". "Аугсбург" выиграл в гостях со счетом 0:3.
Австрийская бундеслига вернется 2 июня. Об этом сообщил глава лиги Кристин Эбенбауэр.
29 мая состоится финал кубка Австрии в котором встретятся "Ред Булл Зальцбург" и "Аустрия Лустенау".
Чемпионат Австрии поделен на две части — в одной борются лидеры, а в другой — аутсайдеры за право остаться в лиге. Конец сезона запланирован на середину июля.
Чемпионат Португалии возобновится 4 июня, сообщает пресс-служба лиги. До перерыва было проведено 24 тура. Первый тур продлится в период с 3 по 7 июня.
В 25-ом туре встретятся: "Портимонес" — "Жил Висенте" и "Фамаликан" — "Порту". Оставшийся календарь будет утвержден позже.
Известно, что матчи будут проходить на определенных аренах:
Матчи также будут проходить на тренировочной базе сборной Португалии в Лиссабоне.
Ранее сообщалось, что Украинская премьер-лига (УПЛ) возобновится 30 мая. Позже власти Украины объявили о рестарте чемпионата с 6 июня, однако дата не утверждена.
Украинские клубы возобновили тренировки 12 мая. Контрольные матчи стартовали с 22 мая.
Руководство УПЛ представило примерный календарь матчей:
|
Тур
|
Дата
|
25
|
6 июня
|
26
|
13 июня
|
27
|
20 июня
|
28
|
27 июня
|
29
|
4 июля
|
30
|
11 июля
|
31
|
15 июля
|
32
|
19 июля
Кубок Украины запланирован на 24 июня (полуфинал) и 25 июня (финал).
Турецкая футбольная федерация объявила официальную дату рестарта чемпионата — 12 июня. Высшая лига начнется с 27-го тура.
Низшие лиги будут также возобновлены позже.
Глава турецкой футбольной суперлиги (TFF) Нихат Оздемир сообщил, что планирует проводить матчи со зрителями в середине июля.
Чемпионат Чехии возобновился 23 мая. Первый матча после рестарта лиги (23-й тур): "Теплице" — "Слован".
Календарь Первой чешской футбольной лиги:
|
Тур
|
Дата
|
25
|
26-27 мая
|
26
|
31 мая
|
27
|
3 июня
|
28
|
7 июня
|
29
|
10 июня
|
30
|
16 июня
Чемпионат Швейцарии планируется возобновить с 8 июня. Тренировки начнутся с 11 мая. О возобновлении чемпионата в стране говорили еще в конце апреля.
Как оказалось, судьба чемпионата решится 29 мая после выступления правительства. Предполагается, что турнир возобновится 18 июня.
Власти Дании подтвердили, что чемпионат возобновится 28 мая. В период с 18 по 24 мая проводились товарищеские матчи.
Первый матч после рестарта: "Орхус" — "Раннерс". Чемпионат планируется завершить 26 июля.
Исполком Российского футбольного союза (РФС) возобновит чемпионат с 21 июня. РФС также анонсировал резервную дату рестарта — 28 июня.
Окончательное решение остается за Правительством РФ.
Рестарт чемпионата Сербии назначен на 29 мая. Турнир закончится 20 июня.
Календарь чемпионата Сербии:
Четвертьфинал кубка Сербии состоится 3 июня, полуфинал — 10 июня, а финал — 24 июня.
Чемпионат Хорватии будет возобновлен 5 июня. Полуфинальные матчи кубка Хорватии планируется сыграть 30 и 31 мая.
Календарь чемпионата:
|
Тур
|
Дата
|
27
|
5-7 июня
|
28
|
11-13 июня
|
29
|
16-17 июня
|
30
|
20-21 июня
|
31
|
25-27 июня
|
32
|
30 июня — 1 июля
|
33
|
4-5 июля
|
34
|
10-12 июля
|
35
|
17-19 июля
|
36
|
25 июля
Страны, досрочно завершившие чемпионаты:
Власти Шотландии досрочно завершили чемпионат, победителем стал "Селтик". Правительство Бельгии запретило спортивные мероприятия до 31 июля.
Власти Франции запретили спортивные мероприятия до сентября. В Бельгии спорт под запретом до конца июля.
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