Смолов, Месси и Роналду: как возвращается европейский футбол

Топ-лиги начинают выходить из карантина, возвращаясь к групповым тренировкам. Практически вся Европа анонсировала даты возобновления своих чемпионатов.

Напомним, что главное условие возобновление чемпионатов — распоряжение властей. Условие для возобновления тренировок — медицинский протокол.

Англия

Английская премьер-лига (АПЛ) возобновится в период с 12 по 19 июня. Англичане начали тренироваться 19 мая.

Власти Великобритании разрешили провести чемпионат с 1 июня, но большинство клубов не успеют подготовиться. Сроки возобновления пока что не утверждены официально, расписания чемпионата нет.

Испания

В Ла лиге планируется возобновление чемпионата 12 июня, сообщает глава лиги Хавьер Табас.

Позже председатель правительства Испании Педро Санчес сообщил, что чемпионат страны вернется 8 июня. Его слова цитирует издание Marca:

"Настало время вернуться к многим повседневным делам. Среди них — национальные чемпионаты по футболу, которые вернутся уже 8 июня"

Испанские клубы возобновили общие тренировки с 18 мая. Занятия разрешено проводить в небольших группах по десять человек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ¡Seguimos! 💪🔵🔴 Публикация от FC Barcelona (from 🏠) (@fcbarcelona) 19 Май 2020 в 5:37 PDT

28 мая появится календарь Ла лиги.

Российский футболист, выступающий за "Валенсию", Денис Черышев сдал отрицательный тест на коронавирус. В "Валенсии" были выявлены 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Российский форвард, выступающий на правах аренды в "Сельте", Федор Смолов вернулся в Испанию 5 мая и сдал отрицательный тест на коронавирус.

Италия

Власти Италии запретили проводить спортивные мероприятия до 14 июня. Предположительная дата возобновления чемпионата — 20 июня.

Ранее серия А должна была возобновиться 13 июня. Тренировки итальянских клубов также отложены из-за отсутствия медицинского протокола. Разрешены только индивидуальные тренировки.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассказал, что судьба чемпионата решится 28 мая.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду провел индивидуальную тренировку вместе с сыном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Explode mode 💥💨 Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 23 Май 2020 в 5:33 PDT

Календарь Серии А пока что неизвестен.

Германия

Бундеслига вернулась 16 мая. Команды сыграли 27 туров. Последний тур назначен на 27 июня, а финал кубка на 4 июля.

После возобновления чемпионата объектом внимания прессы стал немецкий игрок российского происхождения и полузащитник "Аугсбурга" Эдуард Левен.

23-летний спортсмен забил красивый гол со штрафного в матче против "Шальке". "Аугсбург" выиграл в гостях со счетом 0:3.

Австрия

Австрийская бундеслига вернется 2 июня. Об этом сообщил глава лиги Кристин Эбенбауэр.

29 мая состоится финал кубка Австрии в котором встретятся "Ред Булл Зальцбург" и "Аустрия Лустенау".

Чемпионат Австрии поделен на две части — в одной борются лидеры, а в другой — аутсайдеры за право остаться в лиге. Конец сезона запланирован на середину июля.

Португалия

Чемпионат Португалии возобновится 4 июня, сообщает пресс-служба лиги. До перерыва было проведено 24 тура. Первый тур продлится в период с 3 по 7 июня.

В 25-ом туре встретятся: "Портимонес" — "Жил Висенте" и "Фамаликан" — "Порту". Оставшийся календарь будет утвержден позже.

Известно, что матчи будут проходить на определенных аренах:

"Драган" — домашний стадион "Порту";

"Эштадиу да Луш" — стадион "Бенфики";

"Жозе Алваладе" — арена "Спортинга";

"Брага Мунисипал" — стадион "Браги";

"Капитал да Мовел" — арена "Пасуша";

"Жоао Кардосо" — стадион "Тонделы";

"Муниципал де Портиман" — арена "Портимонсе";

"Душ Баррейруш" — стадион "Маритиму";

"Афонсу Энрикиш" — арена "Витории Гимарайнша".

Матчи также будут проходить на тренировочной базе сборной Португалии в Лиссабоне.

Украина

Ранее сообщалось, что Украинская премьер-лига (УПЛ) возобновится 30 мая. Позже власти Украины объявили о рестарте чемпионата с 6 июня, однако дата не утверждена.

Украинские клубы возобновили тренировки 12 мая. Контрольные матчи стартовали с 22 мая.

Руководство УПЛ представило примерный календарь матчей:

Тур Дата 25 6 июня 26 13 июня 27 20 июня 28 27 июня 29 4 июля 30 11 июля 31 15 июля 32 19 июля

Кубок Украины запланирован на 24 июня (полуфинал) и 25 июня (финал).

Турция

Турецкая футбольная федерация объявила официальную дату рестарта чемпионата — 12 июня. Высшая лига начнется с 27-го тура.

Низшие лиги будут также возобновлены позже.

Глава турецкой футбольной суперлиги (TFF) Нихат Оздемир сообщил, что планирует проводить матчи со зрителями в середине июля.

Чехия

Чемпионат Чехии возобновился 23 мая. Первый матча после рестарта лиги (23-й тур): "Теплице" — "Слован".

Календарь Первой чешской футбольной лиги:

Тур Дата 25 26-27 мая 26 31 мая 27 3 июня 28 7 июня 29 10 июня 30 16 июня

Швейцария

Чемпионат Швейцарии планируется возобновить с 8 июня. Тренировки начнутся с 11 мая. О возобновлении чемпионата в стране говорили еще в конце апреля.

Как оказалось, судьба чемпионата решится 29 мая после выступления правительства. Предполагается, что турнир возобновится 18 июня.

Дания

Власти Дании подтвердили, что чемпионат возобновится 28 мая. В период с 18 по 24 мая проводились товарищеские матчи.

Первый матч после рестарта: "Орхус" — "Раннерс". Чемпионат планируется завершить 26 июля.

Россия

Исполком Российского футбольного союза (РФС) возобновит чемпионат с 21 июня. РФС также анонсировал резервную дату рестарта — 28 июня.

Окончательное решение остается за Правительством РФ.

Сербия

Рестарт чемпионата Сербии назначен на 29 мая. Турнир закончится 20 июня.

Календарь чемпионата Сербии:

27-й тур — 29-31 мая;

28-й тур — 6 июня;

29-й тур — 13 июня;

30-й тур — 20 июня.

Четвертьфинал кубка Сербии состоится 3 июня, полуфинал — 10 июня, а финал — 24 июня.

Хорватия

Чемпионат Хорватии будет возобновлен 5 июня. Полуфинальные матчи кубка Хорватии планируется сыграть 30 и 31 мая.

Календарь чемпионата:

Тур Дата 27 5-7 июня 28 11-13 июня 29 16-17 июня 30 20-21 июня 31 25-27 июня 32 30 июня — 1 июля 33 4-5 июля 34 10-12 июля 35 17-19 июля 36 25 июля

Досрочно завершены

Страны, досрочно завершившие чемпионаты:

Шотландия;

Франция;

Бельгия;

Нидерланды;

Гибралтар;

Люксембург;

Мальта.

Власти Шотландии досрочно завершили чемпионат, победителем стал "Селтик". Правительство Бельгии запретило спортивные мероприятия до 31 июля.

Власти Франции запретили спортивные мероприятия до сентября. В Бельгии спорт под запретом до конца июля.