Высший класс гонок анонсировал "Гран-при" в виртуальном пространстве. Сначала будет проведен "Гран-при Монако", затем "Гран-при Азербайждана", "Гран-при Канады" и "Гран-при "Франции".

5 июля планируется возобновление реальных гонок в Австралии, но "Формула-1" продолжает состязания в режиме онлайн.

"Формула-1" анонсировала четыре "Гран-при":

Как сообщает "Формула-1", онлайн соревнования будут носить развлекательный характер для фанатов пилотов и болельщиков автоспорта.

Главные отличия онлайн заездов от реальных гонок:

В виртуальных гонках полностью воссозданы реальные трассы в Монако, Франции, Нидерландах и Испании.

Реальные пилоты попробовали свои силы в онлайн заездах:

Даже футболисты приняли участие в виртуальных гонках:

Известно, что на "Гран-при Монако" выступит нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг.

Пилот команды "Уильямс" Сергей Сироткин прокомментировал отношение к онлайн гонкам в интервью "Матч ТВ".

"Формула-1" превратилась в настоящую медиакомпанию. Представители высшего класса гонок ведут подкасты, регулярно публикуют материалы в соцсетях, продвигают собственные мобильные приложения, в том числе гоночные симуляторы для геймеров.

12 мая "Формула-1" опубликовала голосование в Twitter. Пользователям нужно было угадать, кто из представленных гонщиков перейдет в команду "Феррари".

