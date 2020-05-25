"Формула-1" выходит в онлайн и превращается в медиа

Высший класс гонок анонсировал "Гран-при" в виртуальном пространстве. Сначала будет проведен "Гран-при Монако", затем "Гран-при Азербайждана", "Гран-при Канады" и "Гран-при "Франции".

5 июля планируется возобновление реальных гонок в Австралии, но "Формула-1" продолжает состязания в режиме онлайн.

Расписание

"Формула-1" анонсировала четыре "Гран-при":

24 мая — Монако;

7 июня — Азербайджан;

14 июня — Канада;

28 июня — Франция.

Как сообщает "Формула-1", онлайн соревнования будут носить развлекательный характер для фанатов пилотов и болельщиков автоспорта.

Особенности онлайн заездов

Главные отличия онлайн заездов от реальных гонок:

в гонках участвуют блогеры, спортсмены и киберспортсмены;

составы пилотов меняются перед каждым заездом;

отсутствие очков за выступления.

В виртуальных гонках полностью воссозданы реальные трассы в Монако, Франции, Нидерландах и Испании.

Реальные пилоты попробовали свои силы в онлайн заездах:

автогонщик "Скудерии Феррари" Шарль Леклер;

пилот "Торо Россо" Александр Албон;

чемпион "Формулы-2" Джордж Расселл;

вице-чемпион "Формулы-2" Николас Латифи;

пилот "McLaren" Ландо Норрис;

резервный гонщик "Ferrari" Антонио Джовинацци;

пилот "McLaren" Карлос Сайнс-младший.

Даже футболисты приняли участие в виртуальных гонках:

нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро;

форвард "Лацио" Чиро Иммобиле;

защитник "Милана" Алессио Романьоли;

полузащитник "Барселоны" Артур Мело;

голкипер "Реал Мадрида" Тибо Куртуа.

Известно, что на "Гран-при Монако" выступит нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг.

Пилот команды "Уильямс" Сергей Сироткин прокомментировал отношение к онлайн гонкам в интервью "Матч ТВ".

"Во-первых, я понимаю, что сейчас такой формат актуален. Но у меня так по жизни получалось, что еще в школьные времена, когда мои одноклассники играли в видеоигры, меня это не интересовало. Во-вторых, мне банально не на чем гоняться", — сказал Сироткин.

Функционирование "Формулы-1" в период пандемии

"Формула-1" превратилась в настоящую медиакомпанию. Представители высшего класса гонок ведут подкасты, регулярно публикуют материалы в соцсетях, продвигают собственные мобильные приложения, в том числе гоночные симуляторы для геймеров.

12 мая "Формула-1" опубликовала голосование в Twitter. Пользователям нужно было угадать, кто из представленных гонщиков перейдет в команду "Феррари".

Who do you think will replace Sebastian Vettel at @ScuderiaFerrari?#F1 pic.twitter.com/pfs6kxMzfS — Formula 1 (@F1) May 12, 2020

Напомним, что немецкий автогонщик Себастьян Феттель покинет команду "Феррари" по окончанию сезона. Феттель — четырехкратный чемпион мира в высшем классе автогонок. Он провел 5 лет в итальянской команде.

Смешной момент после "Гран-при Бразилии"

В онлайн заезде "Гран-при Бразилии" приняли участие три бывших пилота "Формулы-1" Нико Росберг, Роберт Дорнбос и Дэвид Култхард, а также экс-футболист "Реал Мадрида" Роберто Карлос.

После заезда бывшие спортсмены делились впечатлениями по видеосвязи. Во время разговора у Росберга в кадре появилась его жена в халате.

"Формула-1" отреагировала на смешной момент и опубликовала фрагмент в соцсетях.

You never know what to expect in a video conference call 😂#ChallengeHeinekenLegends @Nico_Rosberg pic.twitter.com/UFOLsrBjUS — Formula 1 (@F1) May 17, 2020

Более 300 тысяч людей посмотрели пост. Пользователи поставили около 11,3 тысячи лайков.

Экспертное мнение во время отсутствия гонок

Комментатор "Формулы-1" Алексей Попов попросил болельщиков быть уважительнее к спортсменам в своем подкасте "Гаснут огни". Попов отметил, что в последнее время много ненависти к гонщикам.

Известный комментатор попросил публику быть корректными к другим гонщикам, ведь они рискуют жизнью и здоровьем.

Бывший гонщик и глава автоспортивного подразделения "Мерседес" Тото Вольфф рассказал о состоянии "Формулы-1" в период пандемии спортивному каналу ESPN. По мнению австрийского специалиста, спорт стал богатым на политические игры и мнения экспертов в медиа.