Высший класс гонок анонсировал "Гран-при" в виртуальном пространстве. Сначала будет проведен "Гран-при Монако", затем "Гран-при Азербайждана", "Гран-при Канады" и "Гран-при "Франции".
5 июля планируется возобновление реальных гонок в Австралии, но "Формула-1" продолжает состязания в режиме онлайн.
"Формула-1" анонсировала четыре "Гран-при":
Как сообщает "Формула-1", онлайн соревнования будут носить развлекательный характер для фанатов пилотов и болельщиков автоспорта.
Главные отличия онлайн заездов от реальных гонок:
В виртуальных гонках полностью воссозданы реальные трассы в Монако, Франции, Нидерландах и Испании.
Реальные пилоты попробовали свои силы в онлайн заездах:
Даже футболисты приняли участие в виртуальных гонках:
Известно, что на "Гран-при Монако" выступит нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг.
Пилот команды "Уильямс" Сергей Сироткин прокомментировал отношение к онлайн гонкам в интервью "Матч ТВ".
"Во-первых, я понимаю, что сейчас такой формат актуален. Но у меня так по жизни получалось, что еще в школьные времена, когда мои одноклассники играли в видеоигры, меня это не интересовало. Во-вторых, мне банально не на чем гоняться", — сказал Сироткин.
"Формула-1" превратилась в настоящую медиакомпанию. Представители высшего класса гонок ведут подкасты, регулярно публикуют материалы в соцсетях, продвигают собственные мобильные приложения, в том числе гоночные симуляторы для геймеров.
12 мая "Формула-1" опубликовала голосование в Twitter. Пользователям нужно было угадать, кто из представленных гонщиков перейдет в команду "Феррари".
Who do you think will replace Sebastian Vettel at @ScuderiaFerrari?#F1 pic.twitter.com/pfs6kxMzfS— Formula 1 (@F1) May 12, 2020
Напомним, что немецкий автогонщик Себастьян Феттель покинет команду "Феррари" по окончанию сезона. Феттель — четырехкратный чемпион мира в высшем классе автогонок. Он провел 5 лет в итальянской команде.
В онлайн заезде "Гран-при Бразилии" приняли участие три бывших пилота "Формулы-1" Нико Росберг, Роберт Дорнбос и Дэвид Култхард, а также экс-футболист "Реал Мадрида" Роберто Карлос.
После заезда бывшие спортсмены делились впечатлениями по видеосвязи. Во время разговора у Росберга в кадре появилась его жена в халате.
"Формула-1" отреагировала на смешной момент и опубликовала фрагмент в соцсетях.
You never know what to expect in a video conference call 😂#ChallengeHeinekenLegends @Nico_Rosberg pic.twitter.com/UFOLsrBjUS— Formula 1 (@F1) May 17, 2020
Более 300 тысяч людей посмотрели пост. Пользователи поставили около 11,3 тысячи лайков.
Комментатор "Формулы-1" Алексей Попов попросил болельщиков быть уважительнее к спортсменам в своем подкасте "Гаснут огни". Попов отметил, что в последнее время много ненависти к гонщикам.
Известный комментатор попросил публику быть корректными к другим гонщикам, ведь они рискуют жизнью и здоровьем.
Бывший гонщик и глава автоспортивного подразделения "Мерседес" Тото Вольфф рассказал о состоянии "Формулы-1" в период пандемии спортивному каналу ESPN. По мнению австрийского специалиста, спорт стал богатым на политические игры и мнения экспертов в медиа.
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