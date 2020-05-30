Почему возобновление РПЛ - проблема для клубов

Российская Премьер-лига (РПЛ) возобновится 21 июня. Болельщики с нетерпением ждут матчей. Однако не все клубы готовы к возобновлению.

Напомним, что 15 мая состоялось собрание исполкома Российского футбольного Союза (РФС). Глава РФС Александр Дюков анонсировал даты возобновления РПЛ и кубка России. Низшие лиги завершены досрочно.

Проблемы возобновления чемпионата России:

трудности с возвращением иностранных тренеров и легионеров;

проблемы с физической формой иностранных игроков;

разные возможности для тренировок.

Некоторые клубы еще не могут официально приступить к тренировкам, а иностранным футболистам придется пройти обязательный карантин.

Трудности с возвращением иностранцев

Большинство иностранных тренеров и легионеров должны были вернуться в российские клубы в период с 18 по 24 мая.

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско вернулся из Германии 20 мая. Немецкий специалист прилетит вместе со своими помощниками — Андреасом Хинкелем и Максом Урванчки.

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прилетел в Россию 22 мая. Черногорский специалист и его помощники должны будут пройти обязательный 14-дневный карантин.

Также некоторые легионеры уже успели вернуться в Россию.

В "Спартаке" вернулись:

защитник Самуэль Жиго;

полузащитник Гус Тиль;

полузащитник Алекс Крал;

нападающий Джордан Ларссон.

Прибывшие спортсмены прошли ПЦР-тестирование и будут находиться на самоизоляции на базе в Тарасовке. Футболистов разместили в отдельный корпус, чтобы избежать контактов с другими членами команды.

Легионеры "Уфы" вернулись в Россию 23 мая. Об этом сообщил клуб в Instagram.

в "Уфе" вернулись 4 футболиста:

защитник Боян Йокич;

защитник Йонуц Неделчару;

нападающий Ловро Бизяк;

форвард Андрес Вомбергар.

Всем прибывшим футболистам и специалистам придется пройти обязательный карантин на тренировочных базах в отдельных корпусах.

Таким образом, иностранные специалисты и спортсмены смогут приступить к работе не ранее 5 июня.

"Зенит" поступил лучше всех в ситуации с иностранцами. Руководство клуба не разрешило иностранным специалистам и легионерам покидать страну.

Проблемы с тренировками

Клубы, которым официально разрешили вернуться к групповым тренировкам:

"Уфа" — в городе Аша в Челябинской области;

"Спартак" — в Тарасовке;

"Оренбург";

"Рубин".

Клубы, которые вернулись к тренировкам неофициально: "Сочи" и "Ростов".

Главное условие для возобновления тренировок — указ регионального руководства.

Напомним, что в регламенте РФС представлено трехэтапное возобновление тренировок:

Индивидуальные тренировки дома. Занятия в небольших группах. Общегрупповые тренировки.

"Зенит" — единственный клуб, не приступивший к полноценным групповым тренировкам, хотя власти Санкт-Петербурга разрешили "Зениту" возобновить тренировочный процесс.

Ранее СМИ сообщали, что "Краснодар" возобновил общие тренировки, однако пресс-служба клуба опровергла эту информацию.

Московский "Динамо" планировал возобновить тренировки 20 мая после повторных результатов тестов на коронавирус. Напомним, что у двух сотрудников клуба и трех футболистов была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19.

4 московских клуба написали запрос в РФС с просьбой возобновить тренировки. Дело в том, что в Москве и Подмосковье до сих пор не снят режим самоизоляции, в то время, как клубы из регионов уже активно тренируются.

Запрос подали в РФС подали:

"Локомотив";

"Динамо";

"Спартак";

ЦСКА.

Московские клубы находятся в тяжелом положении. "Локомотиву" необходимо отстоять второе место с новым тренером. У ЦСКА есть все шансы попасть в Лигу чемпионов. "Спартаку" нужно готовиться к полуфиналу кубка России.

Выводы

Главное о проблемах возобновления чемпионата России:

часть клубов до сих пор не может приступить общим тренировкам;

легионерам и тренерам придется пройти обязательный карантин;

иностранные футболисты потеряют форму из-за 14-дневного карантина.

Напомним, что 23 мая у полузащитника "Спартака" Зелихмана Бакаева был обнаружен коронавирус.

"Он остался в Москве. Болезнь протекает бессимптомно", — сообщила пресс-служба красно-белых.

У полузащитника Романа Зобнина были обнаружены антитела к вирусу. Это значит, что он может вернуться к тренировкам.