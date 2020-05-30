Российская Премьер-лига (РПЛ) возобновится 21 июня. Болельщики с нетерпением ждут матчей. Однако не все клубы готовы к возобновлению.
Напомним, что 15 мая состоялось собрание исполкома Российского футбольного Союза (РФС). Глава РФС Александр Дюков анонсировал даты возобновления РПЛ и кубка России. Низшие лиги завершены досрочно.
Проблемы возобновления чемпионата России:
Некоторые клубы еще не могут официально приступить к тренировкам, а иностранным футболистам придется пройти обязательный карантин.
Большинство иностранных тренеров и легионеров должны были вернуться в российские клубы в период с 18 по 24 мая.
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско вернулся из Германии 20 мая. Немецкий специалист прилетит вместе со своими помощниками — Андреасом Хинкелем и Максом Урванчки.
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прилетел в Россию 22 мая. Черногорский специалист и его помощники должны будут пройти обязательный 14-дневный карантин.
Также некоторые легионеры уже успели вернуться в Россию.
В "Спартаке" вернулись:
Прибывшие спортсмены прошли ПЦР-тестирование и будут находиться на самоизоляции на базе в Тарасовке. Футболистов разместили в отдельный корпус, чтобы избежать контактов с другими членами команды.
Легионеры "Уфы" вернулись в Россию 23 мая. Об этом сообщил клуб в Instagram.
в "Уфе" вернулись 4 футболиста:
Всем прибывшим футболистам и специалистам придется пройти обязательный карантин на тренировочных базах в отдельных корпусах.
Таким образом, иностранные специалисты и спортсмены смогут приступить к работе не ранее 5 июня.
"Зенит" поступил лучше всех в ситуации с иностранцами. Руководство клуба не разрешило иностранным специалистам и легионерам покидать страну.
Клубы, которым официально разрешили вернуться к групповым тренировкам:
Клубы, которые вернулись к тренировкам неофициально: "Сочи" и "Ростов".
Главное условие для возобновления тренировок — указ регионального руководства.
Напомним, что в регламенте РФС представлено трехэтапное возобновление тренировок:
"Зенит" — единственный клуб, не приступивший к полноценным групповым тренировкам, хотя власти Санкт-Петербурга разрешили "Зениту" возобновить тренировочный процесс.
Ранее СМИ сообщали, что "Краснодар" возобновил общие тренировки, однако пресс-служба клуба опровергла эту информацию.
Московский "Динамо" планировал возобновить тренировки 20 мая после повторных результатов тестов на коронавирус. Напомним, что у двух сотрудников клуба и трех футболистов была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19.
4 московских клуба написали запрос в РФС с просьбой возобновить тренировки. Дело в том, что в Москве и Подмосковье до сих пор не снят режим самоизоляции, в то время, как клубы из регионов уже активно тренируются.
Запрос подали в РФС подали:
Московские клубы находятся в тяжелом положении. "Локомотиву" необходимо отстоять второе место с новым тренером. У ЦСКА есть все шансы попасть в Лигу чемпионов. "Спартаку" нужно готовиться к полуфиналу кубка России.
Главное о проблемах возобновления чемпионата России:
Напомним, что 23 мая у полузащитника "Спартака" Зелихмана Бакаева был обнаружен коронавирус.
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"Спартак" приступает к тренировкам в Тарасовке Сегодня красно-белые собрались на клубной базе, где ближайшие несколько недель будут жить и готовиться к возобновлению сезона. В четверг футболисты, тренерский штаб и члены персонала прошли тестирование на COVID-19. Результаты показали отклонения от нормы у двух футболистов "Спартака". Коронавирусная инфекция выявлена у Зелимхана Бакаева. Он остался в Москве. Болезнь протекает бессимптомно. Анализы Романа Зобнина показали наличие в крови антител. Игрок уже перенес инфекцию и в настоящий момент полностью здоров. Тренерский штаб и европейские игроки "Спартака" будут проходить самоизоляцию на базе в Тарасовке — они разместились в отдельном корпусе и не будут пересекаться с остальной командой до истечения 14-дневного карантина. Все они прошли тестирование на коронавирус, которое не выявило у них никаких следов инфекции. На данном этапе тренировки первой команды будут проходить под руководством тренера по физподготовке Владимира Чепзановича.
"Он остался в Москве. Болезнь протекает бессимптомно", — сообщила пресс-служба красно-белых.
У полузащитника Романа Зобнина были обнаружены антитела к вирусу. Это значит, что он может вернуться к тренировкам.
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