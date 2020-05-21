15 мая прошло заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) по итогам которого было решено возобновить Российскую Премьер-лигу (РПЛ) с 21 июня.
Глава РФС Александр Дюков направил соответствующие документы, позволяющие клубам из регионов начать тренировки.
Недавно стало известно, что московские клубы написали обращение в РФС с просьбой отложить тренировки во всех командах турнира. Об этом сообщило спортивное издание "Спорт-Экспресс".
4 столичных клуба готовят запрос в РФС:
В обращении с просьбой перенести тренировки московские клубы предложили два варианта: отложить тренировки до 1 июня или разрешить тренировки всем сейчас.
Главный аргумент столичных клубов — неравенство условий из-за разных карантинных мер в столице и регионах.
Напомним, что в некоторых регионах России значительно ослаблен карантин.
Самая сложная ситуация в Москве. В столице продолжает действовать режим самоизоляции до 31 мая.
Отсюда получается, что клубы попали в неравные условия. Команды из регионов уже могут начать тренироваться и готовиться к чемпионату, а москвичи нет.
Игроки из столицы продолжают тренироваться индивидуально, соблюдая меры предосторожности и режим самоизоляции.
Главное о ситуации в столичных футбольных клубах:
Главные тренеры "Спартака" и ЦСКА не смогут приступить к тренировкам команд.
Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко вернулся в столицу 18 мая из Белоруссии. Ему придется провести обязательный 14-дневный карантин.
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско вместе со своими помощниками находятся в Германии. По прилету в Москву немецким специалистам придется соблюдать обязательный карантин прежде чем они приступят к работе.
Напомним, что в московском "Динамо" было выявлено три случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан сдал положительный тест на коронавирус. Футболист находится на обязательном карантине в Москве.
Футбольный клуб "Уфа" стал первым, кто отправился на тренировочные сборы. Команда покинула Башкортостан и начала тренироваться в городе Аша в Челябинской области.
Главное о ситуации в футбольных клубах РПЛ из регионов:
Недавно стало известно, что защитник "Рубина" Константин Плиев заразился коронавирусом. Спортсмен находится во Владикавказе под наблюдением врачей.
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прилетит в Самару 22 мая. Его обяжут соблюдать обязательный карантин.
Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал решение московских клубов отложить тренировки.
"Сложно найти базу, где можно тренироваться и заселиться? Уверен, что нет. "Уфа" нашла. В кризисное время нужно искать разные варианты", — заявил Геркус.
Плюсы возобновления тренировок с первого июня: равные условия для всех клубов и возможность одинаково подготовиться к матчам.
Минусы:
Возобновление тренировок с первого июня может сильно навредить клубам, которые уже начали тренироваться. Всю команду придется снова отправить домой, и это сильно скажется на психологии спортсменов.
Основное преимущество раннего возобновления тренировок — московские клубы смогут приступить к групповым тренировкам.
Главный минус — повышенный риск распространения вируса в Москве.
Московские клубы находятся в большом напряжении из-за сложностей с карантинными мерами. Тем не менее, вариант проведения тренировок за пределами Москвы смотрится реалистичным.
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