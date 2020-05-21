Клубы из Москвы недовольны решением РФС возобновить тренировки

15 мая прошло заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) по итогам которого было решено возобновить Российскую Премьер-лигу (РПЛ) с 21 июня.

Глава РФС Александр Дюков направил соответствующие документы, позволяющие клубам из регионов начать тренировки.

Недавно стало известно, что московские клубы написали обращение в РФС с просьбой отложить тренировки во всех командах турнира. Об этом сообщило спортивное издание "Спорт-Экспресс".

4 столичных клуба готовят запрос в РФС:

"Локомотив";

"Спартак";

ЦСКА;

"Динамо".

Чего хотят московские клубы?

В обращении с просьбой перенести тренировки московские клубы предложили два варианта: отложить тренировки до 1 июня или разрешить тренировки всем сейчас.

Главный аргумент столичных клубов — неравенство условий из-за разных карантинных мер в столице и регионах.

Напомним, что в некоторых регионах России значительно ослаблен карантин.

Самая сложная ситуация в Москве. В столице продолжает действовать режим самоизоляции до 31 мая.

Отсюда получается, что клубы попали в неравные условия. Команды из регионов уже могут начать тренироваться и готовиться к чемпионату, а москвичи нет.

Ситуация в московских клубах

Игроки из столицы продолжают тренироваться индивидуально, соблюдая меры предосторожности и режим самоизоляции.

Главное о ситуации в столичных футбольных клубах:

общие тренировки не проводятся;

большинство специалистов находятся за границей;

игроки соблюдают режим самоизоляции как минимум до 31 мая.

Главные тренеры "Спартака" и ЦСКА не смогут приступить к тренировкам команд.

Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко вернулся в столицу 18 мая из Белоруссии. Ему придется провести обязательный 14-дневный карантин.

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско вместе со своими помощниками находятся в Германии. По прилету в Москву немецким специалистам придется соблюдать обязательный карантин прежде чем они приступят к работе.

Напомним, что в московском "Динамо" было выявлено три случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан сдал положительный тест на коронавирус. Футболист находится на обязательном карантине в Москве.

Ситуация в региональных клубах

Футбольный клуб "Уфа" стал первым, кто отправился на тренировочные сборы. Команда покинула Башкортостан и начала тренироваться в городе Аша в Челябинской области.

Главное о ситуации в футбольных клубах РПЛ из регионов:

команды могут тренироваться на свежем воздухе;

в некоторых регионах разрешены полноценные тренировочные сборы на базе;

незначительное количество иностранных спортсменов, которое не повлияет на составы команд.

Недавно стало известно, что защитник "Рубина" Константин Плиев заразился коронавирусом. Спортсмен находится во Владикавказе под наблюдением врачей.

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прилетит в Самару 22 мая. Его обяжут соблюдать обязательный карантин.

Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал решение московских клубов отложить тренировки.

"Сложно найти базу, где можно тренироваться и заселиться? Уверен, что нет. "Уфа" нашла. В кризисное время нужно искать разные варианты", — заявил Геркус.

Возобновление тренировок с 1 июня: плюсы и минусы

Плюсы возобновления тренировок с первого июня: равные условия для всех клубов и возможность одинаково подготовиться к матчам.

Минусы:

клубы из регионов не смогут усиленно готовиться к матчам, как топ-клубы из РПЛ;

все игроки продолжат заниматься индивидуальными тренировками до 1 июня;

ухудшение отношений между московскими и региональным клубами.

Возобновление тренировок с первого июня может сильно навредить клубам, которые уже начали тренироваться. Всю команду придется снова отправить домой, и это сильно скажется на психологии спортсменов.

Возобновление тренировок для всех сейчас: плюсы и минусы

Основное преимущество раннего возобновления тренировок — московские клубы смогут приступить к групповым тренировкам.

Главный минус — повышенный риск распространения вируса в Москве.

Московские клубы находятся в большом напряжении из-за сложностей с карантинными мерами. Тем не менее, вариант проведения тренировок за пределами Москвы смотрится реалистичным.