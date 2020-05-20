Немецкий чемпионат вернулся 16 мая. С учетом новых правил по соблюдению мер безопасности футбол стал совсем другим, и в нем появилось множество вопросов.
Власти Германии разрешили возобновить Бундеслигу при соблюдении правил:
Помимо этого, перед каждым матчем проводится масштабная дезинфекция вплоть до очистки мяча.
Непривычные изменения в футболе после возобновления Бундеслиги:
Нововведения после рестарта чемпионата кардинально изменили футбол и восприятие от просмотра.
Первый матч после рестарта Бундеслиги — "Боруссия Дортмунд" — "Шальке". На 29-й минуте первый гол забил норвежский нападающий Эрлинг Холанн.
После забитого мяча футболист начал праздновать гол в одиночестве, а члены команды похлопали игроку на расстоянии.
Celebrations in 2020. pic.twitter.com/F0nrltll6C— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 16, 2020
"Празднования в 2020" — написал немецкий клуб в соцсетях.
Плюсы одиночного празднования:
Минусы празднования в одиночку:
Холанн — первый спортсмен, которому довелось отпраздновать гол в новых условиях.
После матча Бундеслиги "Боруссия Дортмунд" — "Шальке" черно-желтые поблагодарили пустые трибуны. Команда дружно похлопала после победы со счетом 4:0.
The Yellow Wall, always there in spirit 💛🖤 pic.twitter.com/UHG43jJRNn— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 18, 2020
Действия футболистов выглядели очень необычно на фоне пустых трибун. Впрочем, таким образом команда пытается поддержать болельщиков, которые вынуждены остаться дома из-за риска распространения вируса.
Клубы находят оригинальные способы заполнить пустые трибуны. "Боруссия Менхенгладбах" посадила картонных болельщиков во время матча с "Айнтрахтом".
Футбольный клуб "Кельн" заполнил стадион фанатской атрибутикой.
Kit art on display in Cologne 👕🎨#KOEM05 pic.twitter.com/fMaDj7J1A7— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 17, 2020
Матч "Унион" — "Бавария" удалось посмотреть двум болельщикам. Фанаты забрались на большое дерево, чтобы насладиться футболом. Вскоре их заметила полиция, и болельщикам пришлось покинуть зону стадиона.
Как ни крути, фанаты хотят смотреть футбол вживую из-за особой атмосферы. Это может спровоцировать скопление людей возле стадионов.
Защитник "Герты" Анга Дедрик Боята стал первым спортсменом-нарушителем мер безопасности после рестарта Бундеслиги.
Во время подачи углового Боята прислонился к партнеру по команде. Позже бельгиец объяснил, что давал игроку подсказку.
17 мая состоялся 26-й тур Бундеслиги. В матче "Унион" — "Бавария" произошел забавный момент.
На 89-ой минуте во время замены немецкий нападающий Томас Мюллер слегка пнул главного тренера "Баварии" Ханса-Дитера Флика вместо классического рукопожатия.
Даже на фоне пандемии игроки все равно находят способы поблагодарить команду и тренеров.
В любом случае главный тренер команды и Мюллер в итоге окажутся в одной раздевалке, что приведет к нарушению правил социальной дистанции.
Главные противоречия:
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