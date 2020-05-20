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Автор Владан Джурич

Бундеслига вернулась. Как изменился футбол в период пандемии?

Спорт

Немецкий чемпионат вернулся 16 мая. С учетом новых правил по соблюдению мер безопасности футбол стал совсем другим, и в нем появилось множество вопросов.

Как вернулся немецкий чемпионат

Власти Германии разрешили возобновить Бундеслигу при соблюдении правил:

  • игроки выходят на поле по одному;
  • перед каждым матчем проводятся тестирования на наличие инфекции;
  • соблюдение социальной дистанции при праздновании гола;
  • матчи проводятся без зрителей;
  • пресс-конференции после матчей организованы в онлайн режиме.

Помимо этого, перед каждым матчем проводится масштабная дезинфекция вплоть до очистки мяча.

Непривычные изменения в футболе после возобновления Бундеслиги:

  • празднование гола в одиночку;
  • отсутствие атмосферы из-за пустых трибун;
  • соблюдение масочного режима на тренировках.

Нововведения после рестарта чемпионата кардинально изменили футбол и восприятие от просмотра.

Одиночное празднование гола

Первый матч после рестарта Бундеслиги — "Боруссия Дортмунд" — "Шальке". На 29-й минуте первый гол забил норвежский нападающий Эрлинг Холанн.

После забитого мяча футболист начал праздновать гол в одиночестве, а члены команды похлопали игроку на расстоянии.

"Празднования в 2020" — написал немецкий клуб в соцсетях.

Плюсы одиночного празднования:

  • соблюдение социальной дистанции;
  • индивидуальность празднования;
  • понимание серьезности ситуации с распространением инфекции.

Минусы празднования в одиночку:

  • отсутствие поддержки публики;
  • изменение атмосферы;
  • слабая поддержка со стороны команды из-за отсутствия контакта.

Холанн — первый спортсмен, которому довелось отпраздновать гол в новых условиях.

Отношение клубов к пустым трибунам

После матча Бундеслиги "Боруссия Дортмунд" — "Шальке" черно-желтые поблагодарили пустые трибуны. Команда дружно похлопала после победы со счетом 4:0.

Действия футболистов выглядели очень необычно на фоне пустых трибун. Впрочем, таким образом команда пытается поддержать болельщиков, которые вынуждены остаться дома из-за риска распространения вируса.

Клубы находят оригинальные способы заполнить пустые трибуны. "Боруссия Менхенгладбах" посадила картонных болельщиков во время матча с "Айнтрахтом".

Футбольный клуб "Кельн" заполнил стадион фанатской атрибутикой.

Первое нарушение мер безопасности

Матч "Унион" — "Бавария" удалось посмотреть двум болельщикам. Фанаты забрались на большое дерево, чтобы насладиться футболом. Вскоре их заметила полиция, и болельщикам пришлось покинуть зону стадиона.

Как ни крути, фанаты хотят смотреть футбол вживую из-за особой атмосферы. Это может спровоцировать скопление людей возле стадионов.

Защитник "Герты" Анга Дедрик Боята стал первым спортсменом-нарушителем мер безопасности после рестарта Бундеслиги.

Во время подачи углового Боята прислонился к партнеру по команде. Позже бельгиец объяснил, что давал игроку подсказку.

Сложности соблюдения социальной дистанции

17 мая состоялся 26-й тур Бундеслиги. В матче "Унион" — "Бавария" произошел забавный момент.

На 89-ой минуте во время замены немецкий нападающий Томас Мюллер слегка пнул главного тренера "Баварии" Ханса-Дитера Флика вместо классического рукопожатия.

Даже на фоне пандемии игроки все равно находят способы поблагодарить команду и тренеров.

В любом случае главный тренер команды и Мюллер в итоге окажутся в одной раздевалке, что приведет к нарушению правил социальной дистанции.

Противоречие изменений и правил футбола

Главные противоречия:

  • социальную дистанцию невозможно сохранить во время прессинга, контактной борьбы и в стенке во время штрафного;
  • матчи проводятся без масок, а тренировки — в масках;
  • несмотря на невозможность избежать контактную борьбу, голы все равно празднуются при соблюдении дистанции.

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Темы футбол бундеслига коронавирус чемпионат германии по футболу
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