Немецкий чемпионат вернулся 16 мая. С учетом новых правил по соблюдению мер безопасности футбол стал совсем другим, и в нем появилось множество вопросов.

Власти Германии разрешили возобновить Бундеслигу при соблюдении правил:

Помимо этого, перед каждым матчем проводится масштабная дезинфекция вплоть до очистки мяча.

Непривычные изменения в футболе после возобновления Бундеслиги:

Нововведения после рестарта чемпионата кардинально изменили футбол и восприятие от просмотра.

Первый матч после рестарта Бундеслиги — "Боруссия Дортмунд" — "Шальке". На 29-й минуте первый гол забил норвежский нападающий Эрлинг Холанн.

После забитого мяча футболист начал праздновать гол в одиночестве, а члены команды похлопали игроку на расстоянии.

Плюсы одиночного празднования:

Минусы празднования в одиночку:

Холанн — первый спортсмен, которому довелось отпраздновать гол в новых условиях.

После матча Бундеслиги "Боруссия Дортмунд" — "Шальке" черно-желтые поблагодарили пустые трибуны. Команда дружно похлопала после победы со счетом 4:0.

The Yellow Wall, always there in spirit 💛🖤 pic.twitter.com/UHG43jJRNn