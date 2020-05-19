Как Алину Загитову поздравили с днём рождения

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова 18 мая отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 18 лет. Она получила множество поздравлений и подарков от совершенно разных людей.

Спортсменку поздравили:

болельщики и фанатская группа Загитовой;

чиновники;

тренеры.

Алину Загитову поздравил с днем рождения даже президент РФ Владимир Путин.

Поздравления от тренеров и спортсменов

Тренерский штаб заслуженного тренера Этери Тутберидзе поздравил Загитову с праздником в соцсетях.

Ночью сама Этери опубликовала сторис с поздравлениями. Бывший фигурист и тренер Даниил Глейхенгауз поздравил спортсменку в сторис.

Известный хореограф Илья Авербух назвал Загитову любимицей страны.

Бывший известный фигурист Алексей Ягудин также поздравил фигуристку.

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова поздравила Загитову в соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Красавица! Будь счастлива! #алиназагитова#деньрождения#поздравление#олимпийскаячемпионка Публикация от Tatiana Tarasova (@t.a.tarasova) 18 Май 2020 в 5:06 PDT

"Красавица! Будь счастлива!", — написала Тарасова.

Бывшая фигуристка Татьяна Навка опубликовала пост с поздравлениями фигуристки:

"С Днём Рождения, наша Спящая Красавица!"

Поздравления от болельщиков

В фанатской группе появилось множество постов с поздравлениями и подарками. Болельщики также поздравили Алину Загитову с праздником.

Вскоре Алина опубликовала пост со своей собакой по кличке Масару на фоне цветов и подарков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 18✌️🎉 Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 18 Май 2020 в 2:36 PDT

Поздравления от чиновников

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов поздравил фигуристку с праздником. Загитова получила личное приглашение в администрацию чиновника.

Бречалов подарил Алине книгу о родном городе Ижевске.

Президент Татарстана Руста Минниханов отправил Загитовой телеграмму с поздравлениями.

Поздравления от президента

Алина выложила поздравительную телеграмму от Владимира Путина в сторис. В письме Загитовой пожелали осуществления планов и поблагодарили за выдающиеся результаты в спорте.

Загитова поблагодарила всех за поздравления в сторис в Instagram.

"Большое спасибо всем за поздравления, мне безумно приятно", — написала спортсменка.

Спонсоры Puma и Shiseido поздравили Алину в комментариях к посту.

Кто не поздравлял Загитову?

Промолчали:

бывший фигурист и тренер Евгений Плющенко ;

; бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова ;

; чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева.

Две известные фигуристки из группы Этери Тутберидзе не стали молчать. Алена Косторная и Анна Щербакова поздравили Загитову в соцсетях.

Напомним, что в конце 2019 года Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. В марте 2020 года спортсменка планировала поучаствовать в показательных выступлениях на чемпионате мира в Канаде, но из-за пандемии коронавируса соревнования были отменены.

Загитова также показала, как готовится к Единому государственного экзамену (ЕГЭ). В декабре она объявила, что собирается сдавать биологию в качестве дополнительного предмета и будет поступать на тренера.

За всю карьеру у Алины было 32 подиума и 22 победы. На счету спортсменки 10 титулов, чемпионство России, мира, а также победа на юниорском Гран-при, Юношеского фестиваля и Спартакиаде.

Загитова — обладательница мирового рекорда по сумме очков за выступление в которой программе в период с 2014 по 2018 год. Судьи поставили фигуристке рекордную оценку — 82,92. Загитова также впервые в истории сумела исполнить 10 прыжков.