Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова 18 мая отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 18 лет. Она получила множество поздравлений и подарков от совершенно разных людей.
Спортсменку поздравили:
Алину Загитову поздравил с днем рождения даже президент РФ Владимир Путин.
Тренерский штаб заслуженного тренера Этери Тутберидзе поздравил Загитову с праздником в соцсетях.
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АЛИНА, Тебе сегодня восемнадцать, Взрослеть, казалось бы, пора, Но мы желаем не стесняться Быть и ребенком иногда. Желаем радоваться жизни, Ценить природы чистоту, Гордиться и любить отчизну, Своих родных, свою семью. Найди свой путь, своё призвание, Своей достигни высоты. Пусть все исполнятся желания, Пускай все сбудутся мечты. #сднемрождения #happybirthday #будьсчастлива #18
Ночью сама Этери опубликовала сторис с поздравлениями. Бывший фигурист и тренер Даниил Глейхенгауз поздравил спортсменку в сторис.
Известный хореограф Илья Авербух назвал Загитову любимицей страны.
Бывший известный фигурист Алексей Ягудин также поздравил фигуристку.
Заслуженный тренер Татьяна Тарасова поздравила Загитову в соцсетях.
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Красавица! Будь счастлива! #алиназагитова#деньрождения#поздравление#олимпийскаячемпионка
"Красавица! Будь счастлива!", — написала Тарасова.
Бывшая фигуристка Татьяна Навка опубликовала пост с поздравлениями фигуристки:
"С Днём Рождения, наша Спящая Красавица!"
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У юной, прекрасной, нежной, талантливой девушки-спортсменки @azagitova сегодня День Рождения! 🌷🌸🌼💮🌹 Алина, несмотря на твой юный возраст, ты уже столького достигла, каких высот добилась в спорте, а впереди ещё целая увлекательная и потрясающая жизнь! Новые возможности, эмоции, люди, ситуации, приключения! Иди вперёд, дерзай, пробуй, рискуй, развивайся, ведь жизнь только начинается! 😉 Счастлива, что нам удалось вместе поработать, и я уверена, что это был увлекательный и полезный новый опыт для тебя! 💕 С Днём Рождения, наша Спящая Красавица! 😴👸 🎆 #ТатьянаНавка #АлинаЗагитова #СДнемРождения #happybirthday #фигурноекатание #спорт #чемпионы
Поздравления от болельщиков
В фанатской группе появилось множество постов с поздравлениями и подарками. Болельщики также поздравили Алину Загитову с праздником.
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Вскоре Алина опубликовала пост со своей собакой по кличке Масару на фоне цветов и подарков.
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Поздравления от чиновников
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов поздравил фигуристку с праздником. Загитова получила личное приглашение в администрацию чиновника.
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Поздравил Алину Загитову @azagitova с днем рождения! ⠀ В Ижевске начиналась ее спортивная карьера, теперь в ее коллекции будет несколько книг с напоминаем о любимых местах родного города. ⠀ На соревнования можно не возить, но пролистывать обязательно — родные места помогают. ⠀ Впереди целая жизнь, а новость о включении спортсменки в состав сборной России на будущий сезон — отличный подарок на 18-летие! ⠀ #УдмуртияТерриторияСпорта #УдмуртияРодинаЧемпионов
Бречалов подарил Алине книгу о родном городе Ижевске.
Президент Татарстана Руста Минниханов отправил Загитовой телеграмму с поздравлениями.
Алина выложила поздравительную телеграмму от Владимира Путина в сторис. В письме Загитовой пожелали осуществления планов и поблагодарили за выдающиеся результаты в спорте.
Загитова поблагодарила всех за поздравления в сторис в Instagram.
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"Большое спасибо всем за поздравления, мне безумно приятно", — написала спортсменка.
Спонсоры Puma и Shiseido поздравили Алину в комментариях к посту.
Промолчали:
Две известные фигуристки из группы Этери Тутберидзе не стали молчать. Алена Косторная и Анна Щербакова поздравили Загитову в соцсетях.
Напомним, что в конце 2019 года Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. В марте 2020 года спортсменка планировала поучаствовать в показательных выступлениях на чемпионате мира в Канаде, но из-за пандемии коронавируса соревнования были отменены.
Загитова также показала, как готовится к Единому государственного экзамену (ЕГЭ). В декабре она объявила, что собирается сдавать биологию в качестве дополнительного предмета и будет поступать на тренера.
За всю карьеру у Алины было 32 подиума и 22 победы. На счету спортсменки 10 титулов, чемпионство России, мира, а также победа на юниорском Гран-при, Юношеского фестиваля и Спартакиаде.
Загитова — обладательница мирового рекорда по сумме очков за выступление в которой программе в период с 2014 по 2018 год. Судьи поставили фигуристке рекордную оценку — 82,92. Загитова также впервые в истории сумела исполнить 10 прыжков.
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