Очередной скандал в фигурном катании. Стороны конфликта: известный тренер Татьяна Тарасова и советская олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
В середине 70-х отношения Родниной и Тарасовой были нейтральными. Роднина выступала на льду в паре с Александром Зайцевым. В те времена Тарасова была перспективным молодым специалистом в фигурном катании.
В период с 1976 по 1980 годы Тарасова тренировала Роднину и Зайцева. Под ее руководством пара не проиграла ни одного турнира.
По итогу Ирина Роднина стала выдающейся фигуристкой с впечатляющими результатами:
Первые скандалы тренера и фигуристки начались после того, как Роднина завершила карьеру. Переломным моментом в отношениях Родниной и Тарасовой стал уход советской солистки балета и известного хореографа Елены Черкасской.
Напомним, что Черкасская скончалась в 2001 году от рака. В честь Елены Черкесской состоялся спектакль "Смешанные чувства" под руководством ее мужа.
Отношение Родниной к Тарасовой можно было узнать из книги спортсменки "Слеза чемпионки".
"Не хочу с Тарасовой ни ругаться, ни дружить", — писала Роднина.
В своей книге Роднина обвиняла Тарасову в отсутствии "технического оснащения" — технических навыков, присущих тренеру в фигурном катании.
Также Роднина назвала Тарасову вспыльчивым человеком. Бывшая спортсменка уверена, что с Татьяной Анатольевной можно работать только по принципу "от начала и до конца карьеры".
В своей книге Роднина писала о характере Тарасовой. По мнению бывшей фигуристки, Тарасова всегда действовала наотмашь.
Позже Тарасова отвечала на слова Родниной в публичном пространстве. По мнению тренера, они тяжело работали и часто ссорились.
Тарасова рассказывала, что Роднина требовала к себе большого внимания. Спортсменка могла сразу же выйти из себя, если ей не уделяли достаточного внимания.
"Я вообще ее давно не воспринимаю", — рассказывала Тарасова об отношениях с Родниной.
Заслуженный тренер заявляла, что не интересуется мнением Родниной в политике.
Недавно Тарасова давала интервью изданию РБК. По мнению заслуженного тренера, Роднина отправила Черкасскую на выступления в Австралию с раком четвертой степени.
Позже Роднина прокомментировала слова Тарасовой порталу Sport24. Ирина Константинова посчитала Тарасову неадекватной.
Тарасова давала интервью спортивному изданию "Спорт-Экспресс". Заслуженный тренер заявила, что Роднина говорила о совершенно разных событиях. Тарасова рассказывала о событиях 2001 года, а Роднина говорила о 80-х.
Реакция Тарасовой была грубой. Заслуженный тренер назвала Роднину "дурой законченной". В завершении разговора Тарасова выразила сожаление в адрес Родниной.
Глава Федерации фигурного катания Александр Горшков поделился мнением о конфликте Родниной и Тарасовой. По словам Горшкова, они должны найти компромисс сами, чтобы выйти из ситуации.
Нельзя не согласиться с мнением Горшкова, ведь Роднина и Тарасова вместе создали целую эпоху в фигурном катании. Постоянные недопонимания и оскорбления между Тарасовой и Родниной выглядят нелепо, портят историю их взаимоотношений и историю в фигурном катании.
Главное о конфликтах между Родниной и Тарасовой:
Остается надеется, что Тарасова и Роднина все-таки смогут найти компромисс, и конфликт рано или поздно рассеется.
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