Итоги заседания исполкома РФС: РПЛ была в шаге от досрочного завершения

15 мая состоялось заседание Российского футбольного союза (РФС). Футбольные власти решали вопросы, связанные с текущим положением футбола в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Аргументы в пользу досрочного завершения сезона

Портал Sport24 опубликовал документ РФС в котором говорилось о досрочном завершении сезона Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Аргументы РФС в пользу досрочного завершения сезона:

отсутствие возможности соблюдать дистанцию во время тренировок и матчей;

отсутствие профильной квалификации у спортивных врачей по выявлению и диагностике коронавируса;

сложности въезда иностранных футболистов, врачей и тренеров;

высокий риск привлечения футболистов, не имеющих антител к вирусу;

отсутствие возможности контролировать безопасность и качество еды футболистов в домашних условиях.

В справке РФС также говорилось, что окончательное решение принимают главы субъектов Российский Федерации. Другими словами, руководители субъектов могут вводить дополнительные ограничения для футбольной отрасли.

В начале заседания исполкома в справке было представлено всего 8 аргументов в пользу досрочного завершения сезона.

Результаты заседания

РФС опубликовал основные решения в соцсетях.

⚡️Решения Исполкома РФС

⠀

— Сезон ТИНЬКОФФ РПЛ возобновится 21 июня

— Командам разрешено делать по 5 замен в матче

— Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта — РФС (@rfsruofficial) May 15, 2020

Главное:

сезон РПЛ будет возобновлен 21 июня;

допускается до 5 замен за один матч;

Первенство футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Первенство профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) досрочно завершены.

Сезон доиграют без зрителей. В ходе заседания не было сказано ни одной идеи о возможном появлении публики на матчах.

Исполком также назвал план поэтапного возобновления сезона:

Первый этап — разработка и получение разрешения для въезда иностранных специалистов и спортсменов. Второй этап — создание регламента и согласование с Роспотребнадзором. Третий этап — организация и соблюдение ограничений тренировочного процесса и соревнований.

Президент РФС Александр Дюков отметил, что надеется согласовать план возобновления с региональными властями.

Календарь

В ходе заседания был представлен календарь матчей.

Тур Дата 23 21 июня 24 28 июня 25 1 июля 26 5 июля 27 8 июля 28 12 июля 29 15 июля

А также расписание кубка России:

24 июня — четвертьфинал;

18-19 июля — полуфинал;

25 июля — финал кубка.

Матчи сборной ориентировочно запланированы на сентябрь, октябрь и ноябрь, но расписание еще не утверждено.

Турнирная таблица РПЛ и ФНЛ

После приостановки сезона турнирная таблица РПЛ выглядит так.

Команда Очки "Зенит" 50 "Локомотив" 41 "Краснодар" 41 "Ростов" 38 ЦСКА 36 "Динамо" 30 "Арсенал Тула" 28 "Спартак" 28 "Тула" 27 "Тамбов" 25 "Урал" 25 "Сочи" 24 "Оренбург" 23 "Рубин" 23 "Крылья советов" 22 "Ахмат" 20

Как сообщил РФС, 15-е и 16-е места переходят из РПЛ в ФНЛ. С учетом текущих результатов вылетают "Крылья советов" и "Ахмат". В группе риска находятся "Рубин" и "Оренбург".

Таблица ФНЛ:

Команда Очки "Ротор" 56 "Химки" 54 ­ "Чертаново" 54 "Торпедо Москва" 53 "Нефтехимик" 48 "Балтика" 43 "СКА-Хабаровск" 43 "Шинник" 43 "Томь" 39 "Чайка" 38 "Нижний Новгород" 36 "Армавир" 30 "Авангард К" 29 "Енисей" 28 "Краснодар-2" 28 "Луч" 27 "Спартак-2" 26 "Текстильщик" 19 "Факел" 19 "Мордовия" 19

Два клуба из ФНЛ получат возможность перейти в РПЛ при соблюдении правил лицензирования: "Ротор" и "Химки".

РФС также сообщил, что стыковые матчи между ФНЛ и РПЛ отменены. Расширение лиги также не состоится.

Реакция клубов

Глава "Зенита" Александр Медведев прокомментировал решение РФС. По словам специалиста, исполком принял мудрое решение, руководствуясь мерами предосторожности.

Глава "Спартака" Леонид Федун опасается новой вспышки распространения вируса после возобновления сезона.

Напомним, что Федун сдал положительный тест на коронавирус. Состояние российского миллиардера некритичное.

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отнесся к решению РФС с энтузиазмом. По словам Семина, опасность для здоровья всегда будет присутствовать. Напомним, что сезон 2019/2020 станет последним для Семина.

Президент РФС Александр Дюков поставил точку в заседании.

"Такое завершение сезона позволить сохранить целостность соревнований и соблюсти спортивный принцип, определить участников еврокубков и те команды, которые покинуть РПЛ", — сказал Дюков.

Глава РФС также объяснил решение досрочного завершения ФНЛ:

клубы из ФНЛ имеют меньше денег;

сложно исполнить регламент;

невозможно организовать регулярные рейсы для футболистов из-за высокого риска заражения.

Напомним, что сезон РПЛ был прерван 17 марта из-за коронавируса. Российские клубы сыграли 22 тура.