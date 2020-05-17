План Минспорта по ослаблению карантина: что придумал Матыцин

Министерство спорта РФ направило план по ослаблению карантина главам региональных субъектов страны, сообщает пресс-центр ведомства. В нем говорится о поэтапном снятии карантинных мер в спортивной отрасли. План носит рекомендательный характер.

Правительство пока что не анонсировало новостей касательно выхода спортивной сферы из карантина, однако министр спорта Олег Матыцин уже придумал план.

По словам Матыцина, возобновление спортивных мероприятий возможно "при условии соблюдения требований Роспотребнадзора".

Особенности плана

Министр выделил несколько важных деталей в плане:

окончательное решение по выходу из карантина принимают главы субъектов;

руководители субъектов выбирают даты для поэтапного ослабления карантина;

к каждому этапу послабления определена загрузка спортивных объектов.

Очевидно, что план вступит в силу раньше всех в регионах из-за позитивной статистики по коронавирусу. В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге начнут ослаблять карантинные меры не раньше июня.

Где уже разрешен спорт?

В ряде регионов уже разрешены спортивные занятия на свежем воздухе.

В Чувашии официально разрешены занятия физкультурой на свежем воздухе. Разрешено проводить групповые занятия до двух человек с соблюдением дистанции в 5 метров. При этом парки, площадки и скверы в Чувашии остаются закрытыми.

Жителям Петрозаводска разрешили заниматься спортом в парках и скверах.

Регионы, где разрешены уличные прогулки и пробежки по набережным:

Пермский край;

Белгородская область;

Орловская область;

Самарская область;

Новосибирская область;

Тюменская область.

С 14 мая разрешены уличные занятия спортом в Волгоградской и Иркутской областях.

В Тульской области разрешены не только уличные тренировки, но и бассейн.

На Сахалине разрешены спортивные секции и занятия на открытом воздухе.

Ситуация со спортом в других странах

С 7 мая в Чехии разрешены индивидуальные спортивные занятия без масок, но с соблюдением дистанции в 2 метра, сообщает Czech Radio.

11 мая в Германии открылись фитнес-центры. В Кельне в полночь сразу после ослабления карантина выстроилась очередь в фитнес-клубы.

В Италии разрешены одиночные занятия спортом на улице продолжительностью не более одного часа в день.

В разных регионах Италии действуют свои правила. В Ломбардии разрешены пробежки только в масках. В других регионах разрешается заниматься спортом на улице на расстоянии до 200 метров от дома.

Первый этап плана: уличный спорт

Главное о первом этапе:

разрешены индивидуальные тренировки на улице;

разрешено использовать спортивную инфраструктуру (велосипедные, беговые и спортивные площадки);

социальная дистанция — не менее 5 метров.

На первом этапе также предусмотрено открытие фитнес-центров, но с максимальной загрузкой в 25%.

На первом этапе также разрешены спортивные мероприятия профессиональных организаций по основным видам спорта. Важная огласка — проведение мероприятий без публики и в соответствии с отдельным регламентом.

Второй этап

Главное о втором этапе:

загрузка фитнес-центров увеличена до 50%;

разрешены индивидуальные и групповые занятия до 20 человек;

разрешено проведение профессиональных спортивных мероприятий по командным видам спорта;

социальная дистанция отменяется.

На втором этапе не запланировано проведение спортивных турниров с публикой.

Третий этап

Главное о третьем этапе:

разрешены первенства и кубки России в соответствии с календарем Минспорта;

разрешено привлечение зрителей на спортивные мероприятия;

разрешены международные соревнования внутри страны.

На третьем этапе не говорится об изменениях загрузки фитнес-центров.

Когда будут применены этапы плана?

Очевидно, что уже ряд регионов способен применить первый этап ослабления карантинных мер. Второй этап следует ожидать не раньше июля-августа.

Третий этап наступит скорее всего не раньше осени.