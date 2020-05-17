Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Автор Владан Джурич

План Минспорта по ослаблению карантина: что придумал Матыцин

Спорт

Министерство спорта РФ направило план по ослаблению карантина главам региональных субъектов страны, сообщает пресс-центр ведомства. В нем говорится о поэтапном снятии карантинных мер в спортивной отрасли. План носит рекомендательный характер.

Правительство пока что не анонсировало новостей касательно выхода спортивной сферы из карантина, однако министр спорта Олег Матыцин уже придумал план.

По словам Матыцина, возобновление спортивных мероприятий возможно "при условии соблюдения требований Роспотребнадзора".

Особенности плана

Министр выделил несколько важных деталей в плане:

  • окончательное решение по выходу из карантина принимают главы субъектов;
  • руководители субъектов выбирают даты для поэтапного ослабления карантина;
  • к каждому этапу послабления определена загрузка спортивных объектов.

Очевидно, что план вступит в силу раньше всех в регионах из-за позитивной статистики по коронавирусу. В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге начнут ослаблять карантинные меры не раньше июня.

Где уже разрешен спорт?

В ряде регионов уже разрешены спортивные занятия на свежем воздухе.

В Чувашии официально разрешены занятия физкультурой на свежем воздухе. Разрешено проводить групповые занятия до двух человек с соблюдением дистанции в 5 метров. При этом парки, площадки и скверы в Чувашии остаются закрытыми.

Жителям Петрозаводска разрешили заниматься спортом в парках и скверах.

Регионы, где разрешены уличные прогулки и пробежки по набережным:

  • Пермский край;
  • Белгородская область;
  • Орловская область;
  • Самарская область;
  • Новосибирская область;
  • Тюменская область.

С 14 мая разрешены уличные занятия спортом в Волгоградской и Иркутской областях.

В Тульской области разрешены не только уличные тренировки, но и бассейн.

На Сахалине разрешены спортивные секции и занятия на открытом воздухе.

Ситуация со спортом в других странах

С 7 мая в Чехии разрешены индивидуальные спортивные занятия без масок, но с соблюдением дистанции в 2 метра, сообщает Czech Radio.

11 мая в Германии открылись фитнес-центры. В Кельне в полночь сразу после ослабления карантина выстроилась очередь в фитнес-клубы.

В Италии разрешены одиночные занятия спортом на улице продолжительностью не более одного часа в день.

В разных регионах Италии действуют свои правила. В Ломбардии разрешены пробежки только в масках. В других регионах разрешается заниматься спортом на улице на расстоянии до 200 метров от дома.

Первый этап плана: уличный спорт

Главное о первом этапе:

  • разрешены индивидуальные тренировки на улице;
  • разрешено использовать спортивную инфраструктуру (велосипедные, беговые и спортивные площадки);
  • социальная дистанция — не менее 5 метров.

На первом этапе также предусмотрено открытие фитнес-центров, но с максимальной загрузкой в 25%.

На первом этапе также разрешены спортивные мероприятия профессиональных организаций по основным видам спорта. Важная огласка — проведение мероприятий без публики и в соответствии с отдельным регламентом.

Второй этап

Главное о втором этапе:

  • загрузка фитнес-центров увеличена до 50%;
  • разрешены индивидуальные и групповые занятия до 20 человек;
  • разрешено проведение профессиональных спортивных мероприятий по командным видам спорта;
  • социальная дистанция отменяется.

На втором этапе не запланировано проведение спортивных турниров с публикой.

Третий этап

Главное о третьем этапе:

  • разрешены первенства и кубки России в соответствии с календарем Минспорта;
  • разрешено привлечение зрителей на спортивные мероприятия;
  • разрешены международные соревнования внутри страны.

На третьем этапе не говорится об изменениях загрузки фитнес-центров.

Когда будут применены этапы плана?

Очевидно, что уже ряд регионов способен применить первый этап ослабления карантинных мер. Второй этап следует ожидать не раньше июля-августа.

Третий этап наступит скорее всего не раньше осени.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы футбол минспорт коронавирус олег матыцин
Новости Все >
Ксения Собчак не может нарадоваться карантинному режиму
Попова: рост заболеваемости COVID-19 в России остановлен
Трое россиян попали в список богатейших жителей Британии
Эксперт: хлеб может подорожать максимум на 8%
Танцор из Little Big попал в журнал Forbes
Отец Нурмагомедова остается в тяжелом состоянии и не разговаривает
Первый канал готовится показать новый сезон сериала "Мосгаз. Катран"
Зеленского попросили вернуть медицину "как в СССР"
Музыкальное шоу "Евровидение 2021" пройдет а Роттердаме
Климатолог объяснил погодные аномалии весной
Последние материалы
Ксения Собчак не может нарадоваться карантинному режиму
Тесты на беременность: особенности применения и преимущества
Попова: рост заболеваемости COVID-19 в России остановлен
Трое россиян попали в список богатейших жителей Британии
Эксперт: хлеб может подорожать максимум на 8%
Танцор из Little Big попал в журнал Forbes
Отец Нурмагомедова остается в тяжелом состоянии и не разговаривает
Первый канал готовится показать новый сезон сериала "Мосгаз. Катран"
Зеленского попросили вернуть медицину "как в СССР"
Музыкальное шоу "Евровидение 2021" пройдет а Роттердаме
Популярное
Новости Украины
Названы области, которые хотят выйти из состава Украины

В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.

Названы области, которые хотят выйти из состава Украины
Фруктовый колит или как избежать расстройства пищеварения
Диета
Фруктовый колит или как избежать расстройства пищеварения
Общество
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Новости Украины
У России появился новый рычаг воздействия на Киев
Любовь Степушова Что не нравится украинцам в США, куда они уехали из России? Любовь Степушова Василий Амирджанов Власти обяжут салоны красоты снимать "горячее" видео Василий Амирджанов Игорь Буккер Новые сведения лабораторного происхождения COVID-19 Игорь Буккер
Комментарии
Михаил Барщевский: России нужно восемь регионов
Эксперты: после 2020 года мир ждет новая война
Трое россиян попали в список богатейших жителей Британии
"Газпром" бросает вызов США. Оправдан ли риск?
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Преемника Лукашенко могут пока просто «не подсвечивать»
За сутки в России выявили 9709 новых случаев заражения COVID-19
Украинка возмутилась названиями российских йогуртов
"Это Путин": Форум свободной России нашел причину пандемии
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Что не нравится украинцам в США, куда они уехали из России?
Украинка возмутилась названиями российских йогуртов
Экс-депутат Рады подтвердил желание некоторых регионов покинуть Украину
Названы области, которые хотят выйти из состава Украины
"Должен проиграть, но победит": Лукашенко пошел на выборы-2020
Украинка возмутилась названиями российских йогуртов
Губернаторы регионов обязаны незамедлительно оплачивать работу врачей
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ