Юрист Алексеев: "Вряд ли приговор Кокорину и Мамаеву будет изменён"

Сергей Алексеев, глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву, главный научный сотрудник Института по законодательству и сравнительному правоведению при правительстве РФ в интервью "Правде.Ру" рассказал о возможных последствиях пересмотра дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Ранее сообщалось, что Второй кассационный суд удовлетворил жалобу защиты спортсменов. Дело возвращено в Мосгорсуд, где будет рассмотрено повторно.

— Может быть пересмотрен приговор Кокорину и Мамаеву в сторону уменьшения срока?

— С юридической точки зрения процесс движется в рамках действующего процессуального и материального законодательства. Поэтому на следующей стадии будет рассмотрен вопрос о смягчении наказания на основании тех доходов и обстоятельств, которые приводит защита футболистов. И суд в соответствии с процессуальным кодексом вынесет соответствующее решение, возможно, как в сторону смягчения наказания, так и в любую другую сторону суд может принять решение в соответствии с действующим процессуальным законодательством.

— Дело будет пересмотрено в том же режиме, что и в предыдущий раз?

— Дело будет пересмотрено в соответствии с действующим процессуальным законодательством в рамках тех доводов, которые приводятся адвокатами. Но практика показывает, что в результате рассмотрения дела вряд ли изначальный приговор суда будет изменен.

— В чем суть жалобы защиты футболистов?

— Защитники пытаются, как в боксе, смягчить удар и приводят те обстоятельства, которые были, на их взгляд, применены судом преувеличенно. Но дело в том, что, конечно, такая процедура есть. Но, говоря на житейском языке, после драки кулаками не машут. Это нужно было приводить эти обстоятельства при первоначальном рассмотрении данного дела. Но если сейчас новые обстоятельства… Это же можно тогда до бесконечности обжаловать и ходить по инстанциям. До бесконечности нельзя, конечно, по процессуальным правилам. Вызывает удивление, что сразу не привели. Потому что на тот момент, когда рассматривалось дело в первой инстанции и второй, эти обстоятельства были уже, в принципе, известны. Почему же?.. Если суд закрыл на них глаза, не учел, тогда может быть решение в пользу смягчения, если это будет доказано.

Но, скорее всего, практика показывает, что такие резкие моменты, которые приводят адвокаты, вряд ли могли быть проигнорированы судом. А если они действительно проигнорированы, тогда, возможно, теоретически смягчение наказания при дальнейшем рассмотрении данного дела. И, в целом, на мой взгляд, на самом деле по этим двум спортсменам и практика так показывает, слишком жесткое наказание было к ним применено. И если адвокаты смогут его смягчить, я думаю, что в этом рациональное зерно. Потому что со спортсменами так жестко поступать нельзя. Во всех странах происходят и пьяные дебоши, и прочее, нужно судить таких спортсменов, обязательно нужно как за хулиганство, но в данной ситуации здесь общественный резонанс раздутый и в средствах массовой информации сыграл на увеличение срока для данных спортсменов в отличие от аналогичных решений по обычным гражданам, что представляется неправильным.