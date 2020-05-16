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Автор Владан Джурич

Есть ли шансы доиграть чемпионат России?

Спорт

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 остановила практически все футбольные сезоны. Три лиги уже пошли по пути меньшего сопротивления: чемпионаты Франции, Нидерландов и Бельгии были досрочно завершены.

Немецкая лига возобновилась 16 мая. Что же будет с чемпионатом России?

Варианты решения

У РФС и Российской премьер-лиги (РПЛ) было несколько вариантов:

  • аннулировать сезон (чемпионом станет победитель сезона 2018/2019 — "Зенит");
  • досрочно завершить турнир (результаты сохранятся, чемпионом станет "Зенит");
  • возобновить сезон, но проводить матчи без зрителей и при строгих правилах.

Возобновлять сезон сейчас очень рискованно, но даже если сдвинуть даты, то чемпионат должен проходить при особых условиях.

Во-первых, футболистов и сотрудников клубов нужно часто тестировать на коронавирус.

Во-вторых, тренировочную базу придется изолировать от других лиц. Таким образом, весь персонал базы, включая команду и тренерский штаб, будут практически безвылазно находиться на одной территории.

И, наконец, в-третьих, необходимо обезопасить пожилых людей в возрасте от 65 лет.

К этому добавятся процедуры дезинфекции, которые следует проводить ежедневно, чтобы снизить риск заражения.

Проблемы при возобновлении

Главные проблемы возобновления чемпионата России:

  • плохая статистика по коронавирусу;
  • сложность возвращения иностранных игроков в клубы из-за ограничения авиасообщений и закрытия границ;
  • высокий риск распространения вируса в крупных городах.

Иностранным футболистам скорее всего не составит труда вернуться в клубы. Для них можно организовать специальные рейсы. Сложнее будет получить право на такой въезд.

Особенная проблема при возобновлении — отсутствие безопасного места. Большинство матчей проходят в крупных городах, где значительное количество заразившихся коронавирусом.

Не исключено, что футбольные власти могут перенести все матчи на стадионы в небольших городах, например, в Саранске.

Опыт Англии

В мае в ходе видеоконференции представителей Английской премьер-лиги (АПЛ) и клубов было предложено провести матчи на нейтральных стадионах в Австралии.

Английские топ-клубы поддержали идею провести оставшиеся туры за рубежом. Против идеи выступили аутсайдеры чемпионата. Для принятия решения требуется одобрение, как минимум, 14 клубов из 20.

Исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер прокомментировал идею о розыгрыше сезона в Австралии:

"В критический момент сезона игра на нейтральных стадионах может оказать существенное влияние на честность соревнования".

Напомним, премьер-министр страны Борис Джонсон сообщил о послаблениях карантинных мер с 1 июня.

Как сообщает издание The Telegraph, возобновление чемпионата планируется 12-13 июня, а старт тренировок — с 18 мая.

Опыт Франции и Нидерландов

30 апреля Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила о досрочном завершении сезона. Клубы успели сыграть 28 туров. На первых трех строчках расположились:

  • "ПСЖ" — 68 очков;
  • "Марсель" — 56 очков;
  • "Ренн" — 50 очков.

Напомним, что власти запретили проводить любые спортивные соревнования до 1 сентября. Большинство французских клубов восприняли новость спокойно.

Единственный скандал, который начался из-за досрочного завершения сезона, был в Нидерландах. Клубы собираются судиться с властями.

В Эредивизии команды сыграли 25 туров. Чемпионом стал "Аякс" (56 очков). На втором месте с таким же количеством очков расположился "АЗ". На третьем месте — "Фейеноорд" (50 очков).

Опыт немцев

Чемпионат Германии первым вышел из карантина. Бундеслига возобновиться 16 мая. Матчи будут проходить без зрителей, но при особых условиях:

  • футболистов будут тестировать на коронавирус за день до матча;
  • команды приезжают на разных автобусах;
  • все игроки выходят на поле по одному;
  • рукопожатия исключены.

Соблюдая такие правила, можно снизить риск распространения вируса. При этом придется увеличить количество средств на тестирование спортсменов и персонала клубов.

Условия для возобновления чемпионата России

Условия для рестарта сезона РПЛ:

  • улучшение эпидемиологической ситуации;
  • одобрение клубов, РПЛ и РФС розыгрыша матчей без зрителей;
  • одобрение российский региональных властей;
  • установка строгих санитарных норм на тренировочных базах.

Напомним, что УЕФА дал лигам время на решение о возобновлении чемпионатов до 25 мая.

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Темы рпл футбол чемпионат россии по футболу
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