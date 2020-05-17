УЕФА хочет доиграть сезон: как изменится система отбора в еврокубки?

На последнем заседании исполкома союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было решено доиграть все чемпионаты и кубки до августа. Сезон необходимо закончить не позднее 3 августа.

Из-за приостановки сезона практически во всех европейских лигах, командам необходимо найти способ возобновить чемпионаты и национальные кубки, чтобы также успеть сыграть в еврокубковых матчах.

Перезапуск Лиги чемпионов (ЛЧ) и Лиги Европы (ЛЕ) запланирован на август.

Основные тезисы

Несколько тезисов, прозвучавших на заседании исполкома УЕФА:

здоровье будет всегда в приоритете, независимо от принятых решений клубов и футбольных чиновников;

все турниры рекомендуется доиграть;

попадание в еврокубки будет организовано по спортивному принципу.

УЕФА разбирал только ситуацию с высшими лигами. Низшие дивизионы, начиная со второго, должны руководствоваться решениями национальных футбольных федераций. Таким образом, УЕФА помогает только первым дивизионам.

Система отбора в еврокубки

Четыре варианта отбора в ЛЧ и ЛЕ:

Оставить все, как было. Отбирать по спортивному принципу. Применить клубный рейтинг. Отменить квалификационный тур.

Отбирать команды по спортивному принципу, означает, закончить сезон любым способом: аннулированием с объявлением чемпиона по прошлому сезону, досрочным завершением с сохранением результатов и, наконец, обычным возобновлением чемпионата.

Третий вариант — клубный рейтинг, начнет действовать с сезона 2024/2025, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, отбор в еврокубки будет осуществляться по клубному рейтингу, который основан на положениях команд в чемпионате за прошедшие 4 года, начиная с сезона 2020/2021.

Ранее издание The Times сообщало о намерениях УЕФА отменить квалификационный этап ЛЧ и ЛЕ.

Однако в мае УЕФА опроверг это:

"На данный момент не разработано никаких конкретных вариантов для формата квалификации к еврокубкам".

Досрочное завершение сезона

Самый безопасный вариант в текущей ситуации — досрочно завершить сезон с сохранением результатов. Об этом также говорили в УЕФА, если будет применен отбор по спортивному принципу.

УЕФА прекрасно понимает, что у каждой страны свои правила и мнения о футбольных турнирах.

Международная организация назвала несколько законных оснований для досрочного завершения сезона:

официальный документ, подтверждающий досрочное завершение сезона;

указ правительства, запрещающий проводить спортивные соревнования (пример — Нидерланды);

появление непреодолимой силы;

экономический кризис.

Напомним, что чемпионат Франции был досрочно завершен. Все спортивные турниры запрещены до 1 сентября из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Футбольные сезоны также досрочно завершены в Бельгии и Нидерландах.

Как работает спортивный принцип

Схема отбора в еврокубки 2020/2021 по спортивному принципу будет достаточно простой:

Лига доигрывает чемпионат, досрочно его завершает или аннулирует. УЕФА делегирует национальным ассоциациям выбрать претендентов для ЛЧ и ЛЕ. Национальные футбольные власти определяют участников квалификаций и группового этапа исходя из результатов сезона 2019/2020. Особенности отбора по спортивному принципу:

процесс отбора участников еврокубков должен быть прозрачным и исходить из финансовых возможностей клубов;

подтверждение и согласование участников еврокубков остается за УЕФА;

если футбольный клуб будет не отобран национальной спортивной ассоциацией, то УЕФА оставляет за собой право не допустить участника к еврокубкам.

Ситуация с РПЛ

Если бы участников еврокубков выбирали по клубному рейтингу, то ситуация бы выглядела так.

В Лигу чемпионов попали бы:

"Зенит";

"Краснодар";

ЦСКА.

В Лигу Европы:

"Спартак";

"Ростов";

"Локомотив".

Если сезон будет досрочно завершен, то РФС вместе с российскими чиновниками будет руководствоваться результатами из турнирной таблицы.

В таком случае "Зенит", "Краснодар" и "Локомотив" попадают в ЛЧ, а ЦСКА и "Ростов" — в ЛЕ.

Если возобновить сезон, то участники будут выбраны по итогам турнирной таблицы 2019/2020.

Выводы

В заключение стоит сказать следующее:

УЕФА интересуют только первые дивизионы;

УЕФА в праве отказать команде от участия в еврокубках.

Национальные футбольные ассоциации решат судьбу низших дивизионов.

Самым логичным вариантом смотрится досрочное завершение сезона, как это было сделано во Франции, Бельгии и Нидерландах.

Напомним, что чемпионат Германии уже возобновлен 16 мая.