На последнем заседании исполкома союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было решено доиграть все чемпионаты и кубки до августа. Сезон необходимо закончить не позднее 3 августа.
Из-за приостановки сезона практически во всех европейских лигах, командам необходимо найти способ возобновить чемпионаты и национальные кубки, чтобы также успеть сыграть в еврокубковых матчах.
Перезапуск Лиги чемпионов (ЛЧ) и Лиги Европы (ЛЕ) запланирован на август.
Несколько тезисов, прозвучавших на заседании исполкома УЕФА:
УЕФА разбирал только ситуацию с высшими лигами. Низшие дивизионы, начиная со второго, должны руководствоваться решениями национальных футбольных федераций. Таким образом, УЕФА помогает только первым дивизионам.
Четыре варианта отбора в ЛЧ и ЛЕ:
Отбирать команды по спортивному принципу, означает, закончить сезон любым способом: аннулированием с объявлением чемпиона по прошлому сезону, досрочным завершением с сохранением результатов и, наконец, обычным возобновлением чемпионата.
Третий вариант — клубный рейтинг, начнет действовать с сезона 2024/2025, сообщает Liverpool Echo.
По информации источника, отбор в еврокубки будет осуществляться по клубному рейтингу, который основан на положениях команд в чемпионате за прошедшие 4 года, начиная с сезона 2020/2021.
Ранее издание The Times сообщало о намерениях УЕФА отменить квалификационный этап ЛЧ и ЛЕ.
Однако в мае УЕФА опроверг это:
"На данный момент не разработано никаких конкретных вариантов для формата квалификации к еврокубкам".
Самый безопасный вариант в текущей ситуации — досрочно завершить сезон с сохранением результатов. Об этом также говорили в УЕФА, если будет применен отбор по спортивному принципу.
УЕФА прекрасно понимает, что у каждой страны свои правила и мнения о футбольных турнирах.
Международная организация назвала несколько законных оснований для досрочного завершения сезона:
Напомним, что чемпионат Франции был досрочно завершен. Все спортивные турниры запрещены до 1 сентября из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбольные сезоны также досрочно завершены в Бельгии и Нидерландах.
Схема отбора в еврокубки 2020/2021 по спортивному принципу будет достаточно простой:
Если бы участников еврокубков выбирали по клубному рейтингу, то ситуация бы выглядела так.
В Лигу чемпионов попали бы:
В Лигу Европы:
Если сезон будет досрочно завершен, то РФС вместе с российскими чиновниками будет руководствоваться результатами из турнирной таблицы.
В таком случае "Зенит", "Краснодар" и "Локомотив" попадают в ЛЧ, а ЦСКА и "Ростов" — в ЛЕ.
Если возобновить сезон, то участники будут выбраны по итогам турнирной таблицы 2019/2020.
В заключение стоит сказать следующее:
Самым логичным вариантом смотрится досрочное завершение сезона, как это было сделано во Франции, Бельгии и Нидерландах.
Напомним, что чемпионат Германии уже возобновлен 16 мая.
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