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Автор Владан Джурич

WADA и ФИФА объединяются против России

Спорт

После обнаружения 145 подозрительных проб российских спортсменов Московской антидопинговой лаборатории под угрозой дисквалификации находятся российские футболисты.

Суть дела

30 апреля Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проверило 298 российских спортсменов. В 145 случаях были обнаружены манипуляции, а оставшиеся 153 находятся под подозрением.

Вероятнее всего 153 случая также попадут под санкции.

Как заявили в WADA, все результаты исследования переданы в международные спортивные федерации и один оргкомитет.

Как сообщает Fox Sports, Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) планирует получить результаты расследования WADA для проверки российских футболистов до конца мая.

Ранее Всемирное агентство и ФИФА сообщали, что сборная Россия во время Чемпиона мира 2018 не подозревалась в допинге.

Особенности российского футбола и допинга

Тему допинга в сборной России недавно обсуждали известные люди: врач сборной Эдуард Безуглов, спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский и ученые Сколковского института науки и технологий ("Сколтеха").

По словам ученых из "Сколтеха", выявить допинг у профессионального спортсмена все равно, что найти монетку среди сокровищ. Это довольно сложный и долгий процесс, требующий высокой точности.

В одном из эфиров Безуглова со спортивным изданием "Спорт-Экспресс" и группой ученых из "Сколтеха", врач сборной России отметил, что команда не применяет запрещенные средства восстановления.

Безуглов назвал основные средства восстановления игроков:

  • спортивное питание;
  • БАД;
  • прочие пищевые добавки.

По мнению Олега Яровинского, футболисты в России тесно контактируют с врачами, и каждое принимаемое средство контролируется индивидуально.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказывал, что в российском футболе нет проблем с допингом.

Также Дюков поделился мнением о предстоящем чемпионате мира в Катаре-2022:

"Что касается Катара, у меня нет никакой информации от УЕФА или ФИФА, что у нас могут возникнуть проблемы".

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал передачу материалов в ФИФА. Его слова приводит издание "Советский спорт".

По мнению Гануса, если в ФИФА были переданы данные, то скорее всего последуют наказания.

Допинг в футболе

Нарушение антидопинговых правил в футболе — дело редкое. Считается, что футболисты довольны далеки от фармакологии.

Причины маленького количества допинговых проблем в футболе:

  • длинный сезон с большим количеством выступлений;
  • большое влияние ФИФА и УЕФА перед WADA;
  • огромное количество спортсменов.

Несмотря на то, что в футболе достаточно много денег, ФИФА взяла под свой контроль соблюдение допинговых правил.

Тем не менее, в истории российского футбола есть спортсмены, уличенные в применении запрещенных веществ.

Российские футболисты, пойманные за допинг

В 2004 году бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов был уличен в применении психостимулятора бромантана. Футболиста дисквалифицировали на 10 месяцев, но после отбывания наказания Титов продолжил выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В 2010 году вратарь тульского "Арсенала" Артур Нигматуллин, выступавший тогда за ЦСКА, был пойман за использование моченного препарата для сгонки веса. Голкипер был отстранен от соревнований практически на целый год.

Полузащитник футбольного клуба "Факел" из Первенства футбольной национальной лиги (ФНЛ) Дмитрий Коробов был уличен РУСАДА за применение запрещенных веществ.

Тогда футболист выступал за курский "Авангард". История осталась довольно закрытой от СМИ, но по косвенным данным предполагалось, что Коробов употреблял легкие наркотики.

Выводы

Если данные были переданы в ФИФА, значит, скорее всего есть подозрения на российских футболистов.

По всей видимости виноватые понесут наказание в индивидуальном порядке.

Как показывает опыт прошлых лет, все уличенные в допинге футболисты, возвращаются к профессиональному спорту, но в любом случае это отразиться на их карьере.

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Темы wada допинг wada против россии: допинговый скандал
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