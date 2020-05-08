Уход Трусовой от Тутберидзе. Что дальше?

Известная фигуристка Александра Трусова покинула группу заслуженного тренера Этери Тутберидзе. Теперь Трусова будет тренироваться у Евгения Плющенко.

Напомним, что в команде Плющенко работает Александр Волков — бывший наставник Трусовой, который занимался спортсменкой еще до ее перехода к Тутберидзе.

Причины ухода

Основными причинами ухода Александры стали:

отсутствие должного внимания;

нехватка более серьезного статуса;

сравнительно низкое положение в группе;

плохие результаты в прошлом сезоне.

К этому можно также добавить значительные переживания спортсменки ввиду отмены спортивных мероприятий на фоне пандемии коронавируса.

Александра прекрасно понимает, что в группе Тутберидзе достаточно много звезд:

двукратная чемпионка страны Анна Щербакова ;

; Алина Загитова ;

; чемпионка Европы Алена Косторная.

А также еще более молодые и перспективные фигуристки:

Софья Акатьева;

Дарья Усачева;

Майя Хромых.

Рано или поздно Тутберидзе придется уделять больше внимания молодым спортсменкам, поэтому уход Трусовой выглядит как возможность стать новой более заметной звездой на льду.

Плюсы перехода

Однозначные плюсы перехода Трусовой к Плющенко:

получение большего внимания в группе;

возможность научиться новому;

шанс сконцентрироваться на слабых местах;

комфортная обстановка со знакомым тренером.

Александра Трусова однозначно лучшая молодая фигуристка в прыжках, но она несильна в компонентах и скольжении.

Переход к Плющенко позволит Трусовой сосредоточиться на отработке слабых мест, а безупречные прыжки можно оттачивать.

Минусы перехода

Есть существенные минусы перехода Трусовой к Плющенко:

давление со стороны болельщиков;

отсутствие у Плющенко опыта работы с мировыми звездами;

нехватка тренировок из-за пандемии.

Последний минус конечно же самый важный. Из-за режима самоизоляции фигуристка не сможет тренироваться в нужных условиях. Это может привести к ухудшению результатов.

Реакция Тутберидзе

Заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала переход Трусовой:

"Работая вместе, мы со временем становимся семьей, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути".

Тутберидзе отметила, что хороших спортсменов всегда будут звать в другие команды на более выгодных условиях.

Реакция болельщиков

Публика бурно отреагировала на уход Трусовой. Большинство болельщиков уверены, что Плющенко не сможет улучшить результаты фигуристки и вряд ли сможет конкурировать с Тутберидзе.

Часть болельщиков уверена, что уход к Плющенко — это конец карьеры фигуристки.

Статистика выступлений

Фигуристка начала тренироваться с Этери в 2016 году. Под руководством Тутберидзе Трусова дважды побеждала в юниорском чемпионате мира по фигурному катанию. Во взрослой категории Трусова выигрывала дважды Гран-при. На счету фигуристки также бронза в чемпионате Европы.

Трусова одна из первых фигуристок-юниоров, которая начала делать четвертные прыжки.

Тренируясь у Этери, Трусова выучила много важных элементов:

тройной аксель (пока не исполнен в произвольных программах);

четвертной тулуп;

сальхов;

флип;

и лутц.

С таким арсеналом элементов можно построить качественную произвольную программу.

Выводы

В группе Плющенко есть звезды: Станислава Константинова и Екатерина Рябова. Но все-таки стоит признать, что Трусова добилась более выдающихся результатов. Она звезда мирового класса.

Не исключено, что Евгений Плющенко со своей командой найдут особый подход к Трусовой.

Переход Трусовой к Плющенко совершенно не похож на уход известной фигуристки Евгении Медведевой к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

В отличие от канадца, Плющенко никогда не работал со спортсменами мирового класса, поэтому есть риск, что переход Трусовой станет главной ошибкой в карьере фигуристки.