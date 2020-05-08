Известная фигуристка Александра Трусова покинула группу заслуженного тренера Этери Тутберидзе. Теперь Трусова будет тренироваться у Евгения Плющенко.
Напомним, что в команде Плющенко работает Александр Волков — бывший наставник Трусовой, который занимался спортсменкой еще до ее перехода к Тутберидзе.
Основными причинами ухода Александры стали:
К этому можно также добавить значительные переживания спортсменки ввиду отмены спортивных мероприятий на фоне пандемии коронавируса.
Александра прекрасно понимает, что в группе Тутберидзе достаточно много звезд:
А также еще более молодые и перспективные фигуристки:
Рано или поздно Тутберидзе придется уделять больше внимания молодым спортсменкам, поэтому уход Трусовой выглядит как возможность стать новой более заметной звездой на льду.
Однозначные плюсы перехода Трусовой к Плющенко:
Александра Трусова однозначно лучшая молодая фигуристка в прыжках, но она несильна в компонентах и скольжении.
Переход к Плющенко позволит Трусовой сосредоточиться на отработке слабых мест, а безупречные прыжки можно оттачивать.
Есть существенные минусы перехода Трусовой к Плющенко:
Последний минус конечно же самый важный. Из-за режима самоизоляции фигуристка не сможет тренироваться в нужных условиях. Это может привести к ухудшению результатов.
Заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала переход Трусовой:
"Работая вместе, мы со временем становимся семьей, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути".
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Конечно привыкнуть к уходам спортсменов невозможно. Ведь работая вместе, мы со временем становимся семьёй, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути. Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать, и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения — это решение каждого. Но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаём этих спортсменов и специалистов. Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие. Работая вместе, мы отдаём часть нашей жизни, часть себя. #работаемдальше
Тутберидзе отметила, что хороших спортсменов всегда будут звать в другие команды на более выгодных условиях.
Публика бурно отреагировала на уход Трусовой. Большинство болельщиков уверены, что Плющенко не сможет улучшить результаты фигуристки и вряд ли сможет конкурировать с Тутберидзе.
Часть болельщиков уверена, что уход к Плющенко — это конец карьеры фигуристки.
Фигуристка начала тренироваться с Этери в 2016 году. Под руководством Тутберидзе Трусова дважды побеждала в юниорском чемпионате мира по фигурному катанию. Во взрослой категории Трусова выигрывала дважды Гран-при. На счету фигуристки также бронза в чемпионате Европы.
Трусова одна из первых фигуристок-юниоров, которая начала делать четвертные прыжки.
Тренируясь у Этери, Трусова выучила много важных элементов:
С таким арсеналом элементов можно построить качественную произвольную программу.
В группе Плющенко есть звезды: Станислава Константинова и Екатерина Рябова. Но все-таки стоит признать, что Трусова добилась более выдающихся результатов. Она звезда мирового класса.
Не исключено, что Евгений Плющенко со своей командой найдут особый подход к Трусовой.
Переход Трусовой к Плющенко совершенно не похож на уход известной фигуристки Евгении Медведевой к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
В отличие от канадца, Плющенко никогда не работал со спортсменами мирового класса, поэтому есть риск, что переход Трусовой станет главной ошибкой в карьере фигуристки.
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