Перепроверка допинг-проб россиян: под ударом 298 спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) повторно проанализировало данные российских спортсменов Московской антидопинговой лаборатории, которые были извлечены в декабре 2014 года и апреле 2019 года. В ходе анализа были выявлены 57 подозрительных случаев.

Из-за манипуляций с пробами Московской лаборатории 9 декабря 2019 года исполком ВАДА ввел строгие санкции в отношении всего российского спорта.

Итоги расследования ВАДА

На основе данных из Московской лаборатории эксперты ВАДА провели масштабное расследование в отношении 298 российских атлетов. О результатах расследования написал глава ВАДА Витольд Банька в Twitter.

This has been the most complex investigation in anti-doping history! WADA hands over priority athlete cases to Anti-Doping Organizations! https://t.co/yPivhcfSoT #RussiaInvestigation pic.twitter.com/JPR8kS5VhX — Witold Bańka (@WitoldBanka) April 30, 2020

По словам Баньки, в ходе проверки проб было выявлено 57 подозрительных данных, по которым сейчас ведется дополнительная проверка.

Как заявил глава ВАДА, 57 подозрительных данных находятся на стадии подтверждения.

ВАДА предположило, что в 145 случаях из 298 были проведены манипуляции с данными антидопинговой лаборатории. Остальные 153 случая могут быть также подвержены санкциям.

Результаты анализов были также переданы 28 организациям: международным федерациям и оргкомитету крупного соревнования. Не исключено, что оргкомитетом может быть Международный олимпийский комитет (МОК).

Окончательное решение в отношении каждого спортсмена принимает соответствующая спортивная федерация.

ВАДА оставляет за собой право обратиться в суд, если потенциально принятые санкции спортивной федерации покажутся агентству недостаточно строгими.

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала результаты расследования ВАДА. По словам Журовой, пока не стоит делать поспешных выводов, и следует дождаться решений спортивных федераций.

Этапы расследования ВАДА

Расследование прошло в несколько шагов:

Январь 2019 года — передача данных Московской лаборатории Всемирному агентству. Июнь 2019 года — передачу биоматериалов. Осень 2019 года — ВАДА заявило о недостоверности проб. Апрель 2020 года — завершена работа над данными.

Всего было передано около 24 терабайтов информации базы данных LIMS.

Комментарии главы РУСАДА

Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал результаты повторных анализов проб. По словам руководителя российского агентства, это нормальный рабочий процесс.

Ганус отметил, что часть информации и решения по делам спортсменов проходят через РУСАДА.

Глава российского агентства также заявил, что возможна новая волна обвинений. При этом возможно, что на всех 298 спортсменах будут наложены санкции.

Комментарии министра спорта РФ

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился ожиданиями от судебного процесса в CAS.

Матыцин выразил надежду на то, что спортсмены смогут выступать под флагом и с гимном.

"Надеюсь на объективное мнение судей и вынесение справедливого решения", — цитирует министра "РИА Новости".

Напомним, что позиция Матыцина — начать новые отношения между мировым спортом и Россией.

Министр уверен, что санкции против России нанесут огромный ущерб олимпийскому движению в целом.

Итоги

Главное о перепроверке данных:

все 298 спортсменов могут быть обвинены в нарушении антидопинговых правил;

вероятно, что судебный процесс будет сдвинут на еще более поздний срок из-за неопределенности с пандемией;

у России довольно много времени до слушания ввиду переноса Олимпиады и распространения коронавируса.

Напомним, что слушание по делу ВАДА и РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS) было отложено до июня из-за пандемии коронавирусной инфекции.