Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) повторно проанализировало данные российских спортсменов Московской антидопинговой лаборатории, которые были извлечены в декабре 2014 года и апреле 2019 года. В ходе анализа были выявлены 57 подозрительных случаев.

Из-за манипуляций с пробами Московской лаборатории 9 декабря 2019 года исполком ВАДА ввел строгие санкции в отношении всего российского спорта.

На основе данных из Московской лаборатории эксперты ВАДА провели масштабное расследование в отношении 298 российских атлетов. О результатах расследования написал глава ВАДА Витольд Банька в Twitter.

This has been the most complex investigation in anti-doping history! WADA hands over priority athlete cases to Anti-Doping Organizations! https://t.co/yPivhcfSoT #RussiaInvestigation pic.twitter.com/JPR8kS5VhX