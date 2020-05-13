Убытки топ-чемпионатов и России: сколько стоит футболу коронавирус

СМИ подсчитали примерные убытки топ-лиг из-за пандемии коронавируса. Совокупные потери составят более 3 миллиардов евро.

Англия

По данным британских СМИ, Английская премьер-лига (АПЛ) потеряет больше всех. Около 1,25 миллиарда евро.

В сети появились данные об убытках футбольного клуба "Бернли":

56 миллионов евро — телевизионные права;

6,5 миллиона евро — продажи билетов;

общие убытки — 62,5 миллиона евро.

В группу риска попадают клубы из второй половины турнирной таблицы. По последним данным, совокупный доход АПЛ составляет почти 6 миллиардов евро, 60% приходится на 6 топ-клубов и всего 2,9 миллиарда евро на остальные 14 клубов.

Топ-клубы также тратят больше всех. Лидер по количеству затрат — "Манчестер Юнайтеда".

Потери клубов в период пандемии составляют от 36 до 126 миллионов евро.

Клуб Потери (в миллионах евро) "Манчестер Юнайтед" 126,1 "Манчестер Сити" 113,6 "Ливерпуль" 109,07 "Челси" 97,7 "Тоттенхэм" 93,1 "Арсенал" 84 "Лестер Сити" 60,2 "Вулверхэмптон" 54,5 "Эвертон" 54,2 "Ньюкасл" 54 "Вест Хэм" 51,1 "Шеффилд" 48,8 "Бернли" 62,5 "Саутгемптон" 45,5 "Кристал Пэлас" 44 "Брайтон" 44 "Астон Вилла" 42 "Уотфорд" 39 "Норвич" 37 "Борнмут" 36

АПЛ может возобновиться с 13 июня. В зависимости от решения властей матчи могут пройти на нейтральных стадионах в Австралии.

Франция

Сложнее всего ситуация обстоит во Франции. Большинство телекомпаний отказались от показа матчей из-за потенциального роста стоимости телетрансляций.

Клубам придется найти способ пересмотреть условия ТВ-контрактов с адекватными ценами для телевещателей.

Только от продажи билетов Лига 1 потеряет, как минимум, 200 миллионов евро. К тому же во Франции официально запрещены массовые и спортивные мероприятия вплоть до сентября.

Напомним, что 28 апреля чемпионат Франции был досрочно завершен с сохранением текущих результатов. "ПСЖ" был признан чемпионом турнира. За 8 лет парижане стали победителями чемпионата семь раз.

Германия

По подсчетам СМИ, убытки Бундеслиги составят около 400 миллионов евро. Если сезон будет возобновлен, то убытки составят примерно 200 миллионов евро.

Примерно 80% всех убытков в Германии приходятся на телеправа. Таким образом, убытки от отсутствия показа трансляций составят 350 миллионов евро.

По информации властей, матчи немецкого чемпионата возобновятся 16 мая, но будут проходить без зрителей.

Испания

Испанские клубы вернули часть средств телевизионным компаниям.

Потери испанских клубов зависят от развития событий:

600 миллионов евро при аннулировании сезона;

380 миллионов евро при доигрывании сезона при пустых трибунах;

163 миллионов евро при возобновлении чемпионата со зрителями.

4 мая в Испании начнутся индивидуальные тренировки, 18 мая — тренировки в небольших группах, а 1 июня — общие тренировки.

Возобновление чемпионата может состояться летом с 5 по 12 июня.

Италия

Лига А может потерять около полумиллиарда евро. При этом 270 миллионов евро — от телеправ.

В Италии есть еще более серьезные проблемы с возобновлением чемпионата:

большинство игроков вернулись домой в другие страны;

внутри страны введены меры по ограничению передвижения;

ограничено авиасообщение.

Таким образом, итальянским клубам придется найти способ вернуть игроков на тренировочные базы.

Чемпионат Италии планируется возобновить 13 июня. Если этого не произойдет, то сезон завершится досрочно.

Россия

Потери в Российской премьер-лиге (РПЛ) пока что нельзя предсказать. Об этом также говорил глава РПЛ Сергей Прядкин.

"Я думаю, что мы доиграем чемпионат, мы должны его доиграть. Сроки не буду говорить. Мы четко действуем, никакой паники" — отметил Прядкин в программе "Инсайдеры" на канале "Матч ТВ".

Проблема расчета убытков в РПЛ связана с владельцами и спонсорами российских клубов.

Чемпионат России тесно связан с государственными компаниями, поэтому большая часть данных останется закрытой.

Известно, что в прошлом сезоне убытки РПЛ составляли около 56 миллионов евро. Вполне возможно, что часть расходов может сократиться, поскольку российские клубы в период пандемии выплачивают только зарплаты.

Как сообщает сайт РПЛ, чемпионат России может быть возобновлен в период с 21 по 28 июня.