АПЛ: четыре пути возобновления чемпионата

13 марта Английская премьер-лига (АПЛ) была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Сначала остановка сезона была установлена до 4 апреля, потом до 1 мая, а теперь на неопределенный срок.

В Англии предлагали несколько вариантов решения проблемы с остановкой чемпионата:

аннулирование сезона с сохранением результатов и без вылета аутсайдеров;

проведение матчей на одной арене в стране;

розыгрыш на нейтральных стадионах за рубежом (Китай, Катар и Австралия);

досрочное завершение турнира и объявление чемпиона по текущим результатам;

проведение чемпионата при пустых трибунах.

Аннулирование сезона

Досрочно завершить сезон с сохранением результатов — хороший выход, чтобы свести шансы заражения к минимуму. Как сообщает издание The Independent, клубы и представители английского чемпионата провели переговоры об аннулировании сезона.

Возможное решение клубов об отмене сезона напрямую связано с их финансовым состоянием и местом в турнирной таблице. За отмену выступила почти вся вторая половина клубов, начиная с 10-го места.

Во время переговоров большинство клубов АПЛ из второй половины турнирной таблицы признали, что при аннулировании сезона клубы получат выплаты превышающие их долги.

За продолжение сезона выступили все топ-клубы Англии.

Лучше всего об отмене сезона высказался бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Инс. Полузащитник красных дьяволов уверен, что нельзя всем угодить, особенно клубам, которые долго шли к победе.

Ситуация в турнирной таблице после приостановки АПЛ 2019/2020 выглядит следующим образом:

Команда Очки "Ливерпуль" 82 "Манчестер Сити" 57 "Лестер Сити" 53 "Челси" 48 "Манчестер Юнайтед" 45 "Вулверхэмтон" 43 "Шеффилд Юнайтед" 43 "Тоттэнхем Хотспур" 41 "Арсенал" 40 "Бернли" 39 "Кристал Пэлас" 39 "Эвертон" 37 "Ньюкасл Юнайтед" 35 "Саутгемптон" 34 "Брайтон" 29 "Вест Хэм" 27 "Уотфорд" 27 "Борнмут" 27 "Астон Вилла" 25 "Норвич Сити" 21

Плюсы аннулирования:

небольшие футбольные клубы получат достаточно денег для погашения долгов;

снижение шансов распространения коронавируса;

возможность подготовиться к следующему сезону;

часть клубов досрочно попадет в Еврокубки ("Манчестер Юнайтед" сыграет стыковые матчи Лиги чемпионов, а первые четыре команды попадают напрямую в групповой этап Лиги чемпионов), если сезон будет завершен с сохранением результатов.

Минусы аннулирования сезона:

топ-клубы, телекомпании и лига понесут большие потери;

"Ливерпуль" не будет признан чемпионом при аннулировании сезона (только при досрочном завершении);

проблемы попадания клубов в Еврокубки.

При аннулировании сезона в Англии будут учитываться результаты команд прошлого сезона (2018/2019). При досрочном завершении результаты сохранятся, и тогда "Ливерпуль" будет признан чемпионом, а "Манчестер Юнайтед" примет участие в стыковых матчах Лиги чемпионов.

Матчи без зрителей

Можно провести матчи в обычном режиме, но без болельщиков. Это позволит снизить большое количество людей на арене, что также уменьшит шансы распространения вируса.

Большинство спортсменов готовы пойти на матчи без публики.

Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага высказался о доигрывании сезона без зрителей:

"Футбол принадлежит фанатам, они очень важная часть представления, но ситуация непростая".

Плюсы доигрывания без зрителей:

снижение шанса заражения;

матчи все-таки будут транслироваться;

возможность вовремя завершить сезон.

Минусы:

отсутствие атмосферы у команд;

низкая мотивация во время игры;

потенциальное ухудшение результатов команд.

Таким образом, доиграть сезон без зрителей можно, но это точно повлияет на настрой игроков и результаты команд.

Доигрывание в Англии

В середине апреля шли разговоры о доигрывании сезона на стадионе "Уэмбли" при пустых трибунах и на базе "Сент-Джордж Парк" в Бертоне.

Тренировочная база "Сент-Джордж Парк" очень хорошо оборудована:

13 футбольных полей;

более 200 номеров в отелях;

5 полей с полноценным освещением.

Несмотря на огромные размеры базы в Бертоне, все равно доиграть сезон будет технически сложно.

По сообщениям издания The Times, планировалось играть по 4 матча в день на стадионе "Уэмбли".

Представить такую нагрузку на один стадион весьма сложно. Если учесть сколько нужно времени на подготовку арены к матчу, то провести чемпионат в таких условиях практически невозможно.

Матчи за рубежом

1 мая 20 клубов АПЛ, представители лиги и медицинские учреждения провели видеоконференцию. В ходе разговора был предложен вариант сыграть матчи на 10 нейтральных стадионах в Австралии без зрителей.

Как сообщает издание The Sun, аутсайдеры чемпионата не поддержали идею:

"Брайтон";

"Уотфорд";

"Борнмут";

"Норвич";

"Астон Вилла";

"Вест Хэм".

Топ-клубы готовы к таким переменам, но обеспокоены высоким шансом заражения.

Плюсы:

возможность доиграть сезон;

клубы начнут функционировать и зарабатывать деньги;

повышение популярности футбола в Австралии.

Минусы:

время на адаптацию команд к новым аренам;

рост скопления людей;

обеспокоенность игроков.

В АПЛ осталось сыграть еще 92 матча. В чемпионате сыграно 29 туров. Если не доиграть сезон, то суммарные потери лиги составят более 1 миллиарда долларов.