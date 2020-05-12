13 марта Английская премьер-лига (АПЛ) была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Сначала остановка сезона была установлена до 4 апреля, потом до 1 мая, а теперь на неопределенный срок.
В Англии предлагали несколько вариантов решения проблемы с остановкой чемпионата:
Досрочно завершить сезон с сохранением результатов — хороший выход, чтобы свести шансы заражения к минимуму. Как сообщает издание The Independent, клубы и представители английского чемпионата провели переговоры об аннулировании сезона.
Возможное решение клубов об отмене сезона напрямую связано с их финансовым состоянием и местом в турнирной таблице. За отмену выступила почти вся вторая половина клубов, начиная с 10-го места.
Во время переговоров большинство клубов АПЛ из второй половины турнирной таблицы признали, что при аннулировании сезона клубы получат выплаты превышающие их долги.
За продолжение сезона выступили все топ-клубы Англии.
Лучше всего об отмене сезона высказался бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Инс. Полузащитник красных дьяволов уверен, что нельзя всем угодить, особенно клубам, которые долго шли к победе.
Ситуация в турнирной таблице после приостановки АПЛ 2019/2020 выглядит следующим образом:
|
Команда
|
Очки
|
"Ливерпуль"
|
82
|
"Манчестер Сити"
|
57
|
"Лестер Сити"
|
53
|
"Челси"
|
48
|
"Манчестер Юнайтед"
|
45
|
"Вулверхэмтон"
|
43
|
"Шеффилд Юнайтед"
|
43
|
"Тоттэнхем Хотспур"
|
41
|
"Арсенал"
|
40
|
"Бернли"
|
39
|
"Кристал Пэлас"
|
39
|
"Эвертон"
|
37
|
"Ньюкасл Юнайтед"
|
35
|
"Саутгемптон"
|
34
|
"Брайтон"
|
29
|
"Вест Хэм"
|
27
|
"Уотфорд"
|
27
|
"Борнмут"
|
27
|
"Астон Вилла"
|
25
|
"Норвич Сити"
|
21
Плюсы аннулирования:
Минусы аннулирования сезона:
При аннулировании сезона в Англии будут учитываться результаты команд прошлого сезона (2018/2019). При досрочном завершении результаты сохранятся, и тогда "Ливерпуль" будет признан чемпионом, а "Манчестер Юнайтед" примет участие в стыковых матчах Лиги чемпионов.
Можно провести матчи в обычном режиме, но без болельщиков. Это позволит снизить большое количество людей на арене, что также уменьшит шансы распространения вируса.
Большинство спортсменов готовы пойти на матчи без публики.
Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага высказался о доигрывании сезона без зрителей:
"Футбол принадлежит фанатам, они очень важная часть представления, но ситуация непростая".
Плюсы доигрывания без зрителей:
Минусы:
Таким образом, доиграть сезон без зрителей можно, но это точно повлияет на настрой игроков и результаты команд.
В середине апреля шли разговоры о доигрывании сезона на стадионе "Уэмбли" при пустых трибунах и на базе "Сент-Джордж Парк" в Бертоне.
Тренировочная база "Сент-Джордж Парк" очень хорошо оборудована:
Несмотря на огромные размеры базы в Бертоне, все равно доиграть сезон будет технически сложно.
По сообщениям издания The Times, планировалось играть по 4 матча в день на стадионе "Уэмбли".
Представить такую нагрузку на один стадион весьма сложно. Если учесть сколько нужно времени на подготовку арены к матчу, то провести чемпионат в таких условиях практически невозможно.
1 мая 20 клубов АПЛ, представители лиги и медицинские учреждения провели видеоконференцию. В ходе разговора был предложен вариант сыграть матчи на 10 нейтральных стадионах в Австралии без зрителей.
Как сообщает издание The Sun, аутсайдеры чемпионата не поддержали идею:
Топ-клубы готовы к таким переменам, но обеспокоены высоким шансом заражения.
Плюсы:
Минусы:
В АПЛ осталось сыграть еще 92 матча. В чемпионате сыграно 29 туров. Если не доиграть сезон, то суммарные потери лиги составят более 1 миллиарда долларов.
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