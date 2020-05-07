За последние несколько месяцев появилось множество слухов об уходе Юрия Семина из московского "Локомотива". Насколько реалистичен сценарий ухода Семина с поста главного тренера железнодорожников, и какова будущая карьера Юрия Павловича?
В начале марта генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе объявил о рассмотрении советом директоров кандидатов на пост главного тренера железнодорожников.
По информации сербских и отечественных СМИ, на пост главного тренера назначен сербский специалист Марко Николич. Согласно контракту, новый тренер должен возглавить команду с 1 июля. Длительность контракта — 2 года, при этом у Николича есть возможность продлить его.
Команда Николича состоит из двух специалистов: Радое Смилянич и Горан Басара.
Ранее Николич работал главным тренером в венгерском клубе "МОЛ Фехервар" с сезона 2017/2018 до 19/20. Сербский специалист ушел из "Фехервара" 25 ноября 2019 года. В сезоне 2017/2018 команда под его руководством завоевала чемпионат Венгрии и кубок страны.
До прихода в венгерский клуб Марко Николич работал в основном с сербскими клубами:
Также Николич возглавлял молодежную сборную Сербии до 18 лет в период с 1 октября 2011 года по 5 марта 2012 года.
Серб провел больше всего матчей на посту главного тренера в сербском клубе "Рад".
|
Клуб
|
Количество проведенных матчей
|
"Партизан Белград"
|
90
|
"Войводина Нови-Сад"
|
26
|
"Рад"
|
130
|
"Олимпия Любляна"
|
8
|
"МОЛ Фехервар"
|
120
Таким образом, Марко Николич является довольно хорошим и опытным специалистом, вполне подходящим на роль тренера в "Локомотиве".
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов в интервью спортивному изданию "Спорт-Экспрессу" рассказал о будущей карьере Семина. По словам Наумова, Семин один из самых успешных и мудрых специалистов в России.
Напомним, что Юрий Павлович написал в своей авторской колонке о чрезмерном внимании к футболистам и их зарплатам в период пандемии коронавируса. Российский тренер отметил, что "о сокращении зарплат депутатов Госдумы не говорят, обсуждают только футболистов".
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе сократил зарплаты футболистам на 40% во время приостановки сезона.
Из-за высказывания Семина появились первые мысли о возможном уходе тренера из "Локо".
Наумов прокомментировал позицию Семина о снижении зарплат футболистам:
"В России хватает людей, которые зарабатывают огромные деньги — руководители крупных компаний, банков и так далее. Вот о чем идет речь".
C большей вероятностью высказывания в прессе не станут причиной для прощания с тренером железнодорожников, но Семин часто конфликтовал с руководителями клуба, поскольку хотел контролировать все направления команды.
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию СМИ о приходе сербского специалиста в команду. Он отметил, что не желает комментировать слухи, а также сравнил информационные поводы журналистов с "надписями на заборе".
Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев также критично высказался о возможном уходе Юрия Семина и назвал ситуацию авантюрой. По мнению Газзаева, российские клубы "кормят" иностранцев и не уважают отечественных тренеров.
С уходом Семина можно связать несколько положительных моментов:
Минусы смены тренера:
Контракт Семина завершается летом этого года. 72-летний тренер работает уже трижды с "Локомотивом": с 1992 по 2005, в 2009 и с 2016 по настоящее время.
До приостановки сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) "Локомотив" сыграл 22 тура. Железнодорожники имеют в чемпионате 41 очко и занимают второе место.
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