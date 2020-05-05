Танцы Медведевой в парке. Японцы недовольны

В период пандемии коронавируса много спортсменов находятся на карантине за рубежом. Известная российская фигуристка Евгения Медведева находится на самоизоляции в Японии.

Перелет Медведевой в Японию вызвал бурю негативных эмоций со стороны японских болельщиков.

29 апреля фигуристка выложила фотографию в Instagram, где исполняет элементы программы "Мемуары Гейши" в японском парке.

"Скучаю по льду", — написала спортсменка к посту.

Критика публики

К самой публикации претензий нет только у российской публики. Большинство людей скучают по выступлениям Медведевой и жаждут повторения программы "Мемуары Гейши".

Однако японцам не понравился пост. Публикация вызвала массу обсуждений. Дошло до того, что фанаты обвиняют фигуристку в подпольных тренировках в Хатинохе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram I miss ice😞🌸❤️ #memoiresofageisha Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 29 Апр 2020 в 2:56 PDT

История передвижений спортсменки

1 апреля Медведева улетела из Канады в Японию. Она аргументировала перемещение тем, что в Канаде закрыты все спортивные арены, а тренироваться необходимо. К тому же в Японии должно было стартовать шоу "Prism on Ice". Своим решением фигуристка поделилась в соцсетях.

"С учетом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок, мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее", — написала спортсмена в посте.

Изменения антивирусных мер

16 апреля правительство Японии ужесточило карантин и отменило долгожданное шоу еще за полтора месяца до его начала. Таком образом, поездка Медведевой оказалась бессмысленной, хотя в теории после переноса Олимпиады в Токио команда Медведевой могла это предсказать.

У Медведевой была шанс вернуться в Россию специальным чартерным рейсом. Эту возможность могли использовать все россияне, оставшиеся в Японии после закрытия границ. Однако Медведевой в списке не было, а значит, возвращаться она и не планировала.

Сообщение в посольство

27 апреля один из фанатов Медведевой отправил сообщение в российское посольство в Японии. В сообщении говорилось о том, что спортсменка прибыла в страны незаконно и могла предугадать ужесточение карантина из-за пандемии.

Также японские фанаты доложили о том, что заметили фигуристку в Хатинохе во время того, как она занималась шоппингом в супермаркете. Отмечается, что Медведева арендовала каток Flat Arena для тренировок во время карантина.

В конце сообщения приводится требование забрать спортсменку обратно в Россию.

Позже в соцсетях публика начала подозревать, что Медведева специально приехала в Японию и знала об отмене шоу якобы заранее.

Все это вылилось в еще большие споры, когда в игру вступили фанаты Алины Загитовой. Одни защищали Медведеву, другие — критиковали.

Опровержение нарушений

Пока что нет ни одного доказательства, что Медведева действительно нарушила карантин: ее не снимали на видео, когда она была в супермаркете, а подтверждающих документов об аренде катка не предоставлено.

Таким образом, нарушение Медведевой карантина — это, скорее всего, слухи. Впрочем, в Японии до сих пор разрешены прогулки, поэтому Евгения Медведева ничего не нарушала.

Последствия шумихи в адрес Медведевой таковы:

ухудшение репутации спортсменки на японской арене;

снижение доверия японских фанатов к фигуристке;

повышение интереса к Медведевой.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о причинах прекращения сотрудничества Медведевой с российским тренером Этери Тутберидзе. Тарасова сравнила расставание тренера и спортсменки с разводом в семье.

В радиоэфире "Эхо Москвы" Тарасова сказала, что Медведева тренируется на закрытой арене вместе с японскими фигуристками.

"Но ведь японцы — у них есть места, как у нас Новогорск, например, где не пролетит никакая инфекция, сразу будет выловлена", — заявила Тарасова.

Напомним, что 20-летняя фигуристка продолжает заниматься под руководством канадского специалиста Брайна Орсера.