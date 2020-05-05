В период пандемии коронавируса много спортсменов находятся на карантине за рубежом. Известная российская фигуристка Евгения Медведева находится на самоизоляции в Японии.
Перелет Медведевой в Японию вызвал бурю негативных эмоций со стороны японских болельщиков.
29 апреля фигуристка выложила фотографию в Instagram, где исполняет элементы программы "Мемуары Гейши" в японском парке.
"Скучаю по льду", — написала спортсменка к посту.
К самой публикации претензий нет только у российской публики. Большинство людей скучают по выступлениям Медведевой и жаждут повторения программы "Мемуары Гейши".
Однако японцам не понравился пост. Публикация вызвала массу обсуждений. Дошло до того, что фанаты обвиняют фигуристку в подпольных тренировках в Хатинохе.
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I miss ice😞🌸❤️ #memoiresofageisha
1 апреля Медведева улетела из Канады в Японию. Она аргументировала перемещение тем, что в Канаде закрыты все спортивные арены, а тренироваться необходимо. К тому же в Японии должно было стартовать шоу "Prism on Ice". Своим решением фигуристка поделилась в соцсетях.
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У меня закончился карантин после возвращения из США 🇺🇸 в Канаду🇨🇦. Вот уже более 2-х недель я провожу время дома. В Канаде закрыты катки, спортзалы, не работает ничего. В июне, как вы знаете, у нас состоится шоу в Японии "Prism on Ice" (Sailor Moon). С учетом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок, мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию 🇯🇵 заранее. Я нахожусь в безопасности, все хорошо! Всех люблю, не болейте и пожалуйста берегите себя и родных!⠀ ⠀ 私はアメリカからカナダに帰国後、自宅での隔離を終えました。直近で2週間以上もの間自宅で過ごしていました。今カナダではアイスリンクとジムは閉鎖されており、どこも活動していません。⠀ ⠀ ご存知のように、今年6月に日本で「美少女戦士セーラームーン Prism On Ice」を開催します。カナダと日本の国境が無期限に閉鎖されたことに伴い、チームと私は、カナダを出発して、事前に日本へ飛ぶことを決めました。⠀ ⠀ 私は安全ですし、すべて順調です！私はみなさんを愛しています。みなさんも気をつけて過ごしてください、そしてあなた自身とあなたの最も側にいる最も大切な人を大事にしてあげてください！⠀ ⠀ I ended quarantine after returning from the US 🇺🇸 to Canada 🇨🇦. I have been spending time at home for more than last two weeks. The ice rinks and gyms are closed in Canada, nothing works. As you know, we will have "Prism on ice” (sailor moon show) this June in Japan. In accordance with border closures between Canada and Japan for an indefinite period, my team and I decided to leave Canada and fly to Japan 🇯🇵 in advance. I am safe and everything is good! I love all of you, be safe and please take care of yourself and your nearest and dearest!
"С учетом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок, мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее", — написала спортсмена в посте.
16 апреля правительство Японии ужесточило карантин и отменило долгожданное шоу еще за полтора месяца до его начала. Таком образом, поездка Медведевой оказалась бессмысленной, хотя в теории после переноса Олимпиады в Токио команда Медведевой могла это предсказать.
У Медведевой была шанс вернуться в Россию специальным чартерным рейсом. Эту возможность могли использовать все россияне, оставшиеся в Японии после закрытия границ. Однако Медведевой в списке не было, а значит, возвращаться она и не планировала.
27 апреля один из фанатов Медведевой отправил сообщение в российское посольство в Японии. В сообщении говорилось о том, что спортсменка прибыла в страны незаконно и могла предугадать ужесточение карантина из-за пандемии.
Также японские фанаты доложили о том, что заметили фигуристку в Хатинохе во время того, как она занималась шоппингом в супермаркете. Отмечается, что Медведева арендовала каток Flat Arena для тренировок во время карантина.
В конце сообщения приводится требование забрать спортсменку обратно в Россию.
Позже в соцсетях публика начала подозревать, что Медведева специально приехала в Японию и знала об отмене шоу якобы заранее.
Все это вылилось в еще большие споры, когда в игру вступили фанаты Алины Загитовой. Одни защищали Медведеву, другие — критиковали.
Пока что нет ни одного доказательства, что Медведева действительно нарушила карантин: ее не снимали на видео, когда она была в супермаркете, а подтверждающих документов об аренде катка не предоставлено.
Таким образом, нарушение Медведевой карантина — это, скорее всего, слухи. Впрочем, в Японии до сих пор разрешены прогулки, поэтому Евгения Медведева ничего не нарушала.
Последствия шумихи в адрес Медведевой таковы:
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о причинах прекращения сотрудничества Медведевой с российским тренером Этери Тутберидзе. Тарасова сравнила расставание тренера и спортсменки с разводом в семье.
В радиоэфире "Эхо Москвы" Тарасова сказала, что Медведева тренируется на закрытой арене вместе с японскими фигуристками.
"Но ведь японцы — у них есть места, как у нас Новогорск, например, где не пролетит никакая инфекция, сразу будет выловлена", — заявила Тарасова.
Напомним, что 20-летняя фигуристка продолжает заниматься под руководством канадского специалиста Брайна Орсера.
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