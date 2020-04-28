Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Автор Владан Джурич

ВЭБ стал новым владельцем ЦСКА. Что изменится в клубе?

Спорт

22 апреля 2020 года российская государственная корпорация развития страны и государственный инвестиционный банк ВЭБ. РФ приобрел контрольный пакет акций АО "ПФК ЦСКА". О закрытии сделки сообщил пресс-центр корпорации.

Напомним, что разговоры о сделке начались еще в середине декабря. Уже тогда не было сомнений, что сделка будет завершена.

Главные изменения

После сделки изменился совет директоров спортивной организации. Теперь в него входят четыре человека из ВЭБ:

  • помощник президента РФ Максим Орешкин;
  • вице-президент правового блока Игорь Краснов;
  • вице-президент председательского блока Александр Чеботарев;
  • председатель комитета корпорации по вопросам экономики Александр Плутник.

После завершения сделки ВЭБ стал владельцем 77,63% акций ЦСКА.

История сотрудничества клуба с корпорацией

В 2012 году армейский клуб обратился за помощью для строительства собственного стадиона и получил заемные средства для реализации проекта.

В 2016 году ВЭБ сообщил о вложении 240 миллионов долларов в строительство стадиона. В том же году был открыт стадион "Арена ЦСКА".

В 2017 году руководство клуба и ВЭБ согласовали новое название стадиона — "ВЭБ Арена".

Суть сделки продажи контрольного пакета акций состоит в закрытии долга перед корпорацией. Как известно, армейскому клубу необходимо было вернуть корпорации 240 миллионов долларов, плюс проценты — 6,5% годовых сроком до 2023 года.

Евгений Гинер решил, что лучший способ закрыть долг — продать клуб госкорпорации. Это отличный вариант, чтобы сосредоточиться на самом клубе и решить вопросы с долгами в период пандемии.

У ЦСКА весьма хороший бюджет. В сезоне 2018/2019 бюджет армейцев составил около 85 миллионов долларов.

Продажа клуба позволит Гинеру укрепить свои позиции с точки зрения управления в клубе, а финансовой стороной могут заняться представители ВЭБ, а также еще один человек из совета директоров — генеральный директор Mail. ru Group Борис Добродеев, который в свою очередь является фанатом ЦСКА.

Минусы сделки для Гинера

Очевидно, что сделка была совершена не только для выхода из долговой ямы. Состав ЦСКА все-таки нуждается в обновлении.

За последний год армейский клуб больше продает, чем приобретает футболистов. За одного хорватского полузащитника Николу Влашича клуб отдал 17,5 миллионов евро, и то при помощи средств самого Гинера.

Миллиардер высказался о будущем клуба после завершения сделки: Он посчитал, что это поспособствует формированию команды, которая будет приносить высокие результаты и решить самые сложные задачи.

Существенные минусы сделки для клуба и Гинера:

  • сокращение спонсорского финансирования ввиду пандемии коронавируса;
  • урезание зарплат футболистам на 40%;
  • отсутствие обновлений в составе и частые продажи игроков.

Учитывая минусы сделки, можно предположить, что новый владелец клуба не будет масштабно вкладывать средства в ЦСКА. Однако не исключено изменение подхода к распределению средств клуба.

Проблемы со спонсорами

У ЦСКА есть два основных спонсора: Россети и Аэрофлот. Каждый и них снизил финансирование.

Россети планировали выделить на госзакупки около 4,2 миллиардов рублей в течение 5 лет с 2018 года. Руководство компании решило снизить финансирование до 3,57 миллиардов рублей.

ЦСКА сможет рассчитывать на 120 миллионов евро в каждом сезоне от Россести, что довольно мало для клуба такого уровня.

Аэрофлот вообще приостановил продажу билетов за рубеж до 1 августа, но собирается удвоить количество внутренних рейсов. Тем не менее, авиакомпания выделила всего 9 миллионов долларов (около 693 миллионов рублей) клубу.

С учетом сложившейся ситуации, сложно предсказать, насколько снизится финансирование клуба, но оно непременно случится, поскольку Аэрофлоту нужна дополнительная поддержка.

Выводы

Новый владелец ЦСКА — это, прежде всего, большая компания, сосредоточенная на крупных проектах в рамках страны. Именно поэтому за Гинером будет весь управленческий процесс клубом.

ВЭБ пообещал клубу найти нового инвестора. Однако в период пандемии желающих вложиться в спортивную организацию будет крайне мало, так что это долгосрочное дело.

Темы вэб футбол фк цска евгений гинер
Новости Все >
В древних Помпеях сортировали и перерабатывали мусор
Путин напомнил, что свобода каждого ограничена свободой других
В Краснодаре задержали троих молодых разбойников
У жителя Кузбасса изъяли полтора килограмма “синтетики”
Рубль замедлил свой рост во время обращения Владимира Путина
Житель Якутии промышлял кражей авиационного топлива
С 11 мая во Франции отменят режим спецпропусков
Может ли коронавирус привести к нарушениям в работе почек?
В Татарстане предприниматели похитили у граждан более 2,5 млрд рублей
Путин: Россия значительно нарастила прочность системы здравоохранения
Последние материалы
Русский народ — самый бесправный народ России
В древних Помпеях сортировали и перерабатывали мусор
Путин напомнил, что свобода каждого ограничена свободой других
В Краснодаре задержали троих молодых разбойников
У жителя Кузбасса изъяли полтора килограмма “синтетики”
Рубль замедлил свой рост во время обращения Владимира Путина
Житель Якутии промышлял кражей авиационного топлива
С 11 мая во Франции отменят режим спецпропусков
Может ли коронавирус привести к нарушениям в работе почек?
Валерий Коровин: карантин — хороший повод избавиться от компрадорской элиты
Популярное
Диета
Чем нужно питаться при воспалении легких

Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.

Чем нужно питаться при воспалении легких
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Здоровье
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Новости Украины
Украинский политолог: Лавров поставил ультиматум Киеву. Давно пора
Общество
Стала известна причина смерти главреда "Русского радио" Юлии Ларионовой
Игорь Буккер Коронавирус: пока еще рано вешать на собак Игорь Буккер Любовь Степушова В Чехии Запад готовит нового Скрипаля Любовь Степушова Василий Амирджанов COVID-ополчением номенклатура прикрывает свои огрехи Василий Амирджанов
Комментарии
Метод Гозмана: найден источник денег для всех
Рубль замедлил свой рост во время обращения Владимира Путина
Чем нужно питаться при воспалении легких
Зачем вводится обязательная регистрация смартфонов
Венгрия готовится к окончательному юридическому поражению трансгендеров
"Без двигуна та прицілу": прообраз "Арматы" нашли в Харькове
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Чем нужно питаться при воспалении легких
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Психолог: завершение гештальтов поможет пережить самоизоляцию
Метод Гозмана: найден источник денег для всех
В Чехии Запад готовит нового Скрипаля
Первый день дистанционного обучения в России с треском провалился
Путин запланировал "большое выступление" к россиянам
Метод Гозмана: найден источник денег для всех
Кремлю предложили больше не отвечать на звонки Зеленского
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ