ВЭБ стал новым владельцем ЦСКА. Что изменится в клубе?

22 апреля 2020 года российская государственная корпорация развития страны и государственный инвестиционный банк ВЭБ. РФ приобрел контрольный пакет акций АО "ПФК ЦСКА". О закрытии сделки сообщил пресс-центр корпорации.

Напомним, что разговоры о сделке начались еще в середине декабря. Уже тогда не было сомнений, что сделка будет завершена.

Главные изменения

После сделки изменился совет директоров спортивной организации. Теперь в него входят четыре человека из ВЭБ:

помощник президента РФ Максим Орешкин;

вице-президент правового блока Игорь Краснов;

вице-президент председательского блока Александр Чеботарев;

председатель комитета корпорации по вопросам экономики Александр Плутник.

После завершения сделки ВЭБ стал владельцем 77,63% акций ЦСКА.

История сотрудничества клуба с корпорацией

В 2012 году армейский клуб обратился за помощью для строительства собственного стадиона и получил заемные средства для реализации проекта.

В 2016 году ВЭБ сообщил о вложении 240 миллионов долларов в строительство стадиона. В том же году был открыт стадион "Арена ЦСКА".

В 2017 году руководство клуба и ВЭБ согласовали новое название стадиона — "ВЭБ Арена".

Суть сделки продажи контрольного пакета акций состоит в закрытии долга перед корпорацией. Как известно, армейскому клубу необходимо было вернуть корпорации 240 миллионов долларов, плюс проценты — 6,5% годовых сроком до 2023 года.

Евгений Гинер решил, что лучший способ закрыть долг — продать клуб госкорпорации. Это отличный вариант, чтобы сосредоточиться на самом клубе и решить вопросы с долгами в период пандемии.

У ЦСКА весьма хороший бюджет. В сезоне 2018/2019 бюджет армейцев составил около 85 миллионов долларов.

Продажа клуба позволит Гинеру укрепить свои позиции с точки зрения управления в клубе, а финансовой стороной могут заняться представители ВЭБ, а также еще один человек из совета директоров — генеральный директор Mail. ru Group Борис Добродеев, который в свою очередь является фанатом ЦСКА.

Минусы сделки для Гинера

Очевидно, что сделка была совершена не только для выхода из долговой ямы. Состав ЦСКА все-таки нуждается в обновлении.

За последний год армейский клуб больше продает, чем приобретает футболистов. За одного хорватского полузащитника Николу Влашича клуб отдал 17,5 миллионов евро, и то при помощи средств самого Гинера.

Миллиардер высказался о будущем клуба после завершения сделки: Он посчитал, что это поспособствует формированию команды, которая будет приносить высокие результаты и решить самые сложные задачи.

Существенные минусы сделки для клуба и Гинера:

сокращение спонсорского финансирования ввиду пандемии коронавируса;

урезание зарплат футболистам на 40%;

отсутствие обновлений в составе и частые продажи игроков.

Учитывая минусы сделки, можно предположить, что новый владелец клуба не будет масштабно вкладывать средства в ЦСКА. Однако не исключено изменение подхода к распределению средств клуба.

Проблемы со спонсорами

У ЦСКА есть два основных спонсора: Россети и Аэрофлот. Каждый и них снизил финансирование.

Россети планировали выделить на госзакупки около 4,2 миллиардов рублей в течение 5 лет с 2018 года. Руководство компании решило снизить финансирование до 3,57 миллиардов рублей.

ЦСКА сможет рассчитывать на 120 миллионов евро в каждом сезоне от Россести, что довольно мало для клуба такого уровня.

Аэрофлот вообще приостановил продажу билетов за рубеж до 1 августа, но собирается удвоить количество внутренних рейсов. Тем не менее, авиакомпания выделила всего 9 миллионов долларов (около 693 миллионов рублей) клубу.

С учетом сложившейся ситуации, сложно предсказать, насколько снизится финансирование клуба, но оно непременно случится, поскольку Аэрофлоту нужна дополнительная поддержка.

Выводы

Новый владелец ЦСКА — это, прежде всего, большая компания, сосредоточенная на крупных проектах в рамках страны. Именно поэтому за Гинером будет весь управленческий процесс клубом.

ВЭБ пообещал клубу найти нового инвестора. Однако в период пандемии желающих вложиться в спортивную организацию будет крайне мало, так что это долгосрочное дело.