Противники снижения: кто из спортсменов не согласился на сокращение зарплат

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 спортивные клубы сокращают заработные платы спортсменам. Все клубы принимают решение о количестве сокращений индивидуально, однако не все организации сумели договориться со спортсменами о снижении зарплат, а некоторые атлеты — вообще против таких мер.

Лондонский "Арсенал"

Футбольный клуб "Арсенал", выступающий в Английской премьер-лиге (АПЛ), планировал снизить зарплаты игроков на 12,5%. Большинство игроков поддержали идею о добровольном сокращении зарплат до конца текущего сезона.

Трое футболистов отказались пойти на снижение зарплат, сообщает издание Daily Mail. Среди них — полузащитник Месут Озил. Турок получает около 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Озил считается самым высокооплачиваемым игроком в команде.

Руководство клуба намерено провести дополнительные переговоры с игроком.

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер раскритиковал решение Озила:

"Тот факт, что самый высокооплачиваемый игрок команды не пошел на это… Вся команда согласилась, и ты должен поступить так, как и все остальные игроки".

"Челси"

Как сообщает издание The Telegraph, игроки английского футбольного клуба "Челси" отказались от снижения заработных плат на 30%. Футболисты предложили свои условия — сокращения зарплат на 10%.

Известно, что переговоры между руководством клуба и футболистами протекают спокойно. Скорее всего, игроки синих смогут договориться, если руководство прислушается к их требованиям.

"Асколи"

Итальянский футбольный клуб "Асколи", выступающий в серии В (второй дивизион), расторгнул контракт с главным тренером Роберто Стеллоне из-за отказа снижения зарплат.

Руководство клуба пыталось договориться со Стеллоне о временном сокращении зарплат. Итальянский специалист в грубой форме отказался от снижения окладов. В итоге "Асколи" ничего не оставалось, как в одностороннем порядке расторгнуть контракт с тренером.

Стеллоне не был доволен решением клуба и подал на спортивную организацию в суд. Адвокат экс-тренера Паоло Роделла прокомментировал ситуацию с увольнением Стеллоне:

"Репутации Стеллоне нанесен огромный ущерб, и все это — из-за неуклюжих действий "Асколи" в медийном поле. Он имеет полное право на компенсацию этого ущерба".

Роберто Стеллоне занимал пост главного тренера "Асколи" с февраля 2020 года. Под его руководством команда провела пять матчей: два вничью и три поражения.

Возможно, у руководства клуба ранее были сомнения по работе Стеллоне, и отказ от снижения зарплат стал последней каплей.

"ПСЖ"

Французский футбольный клуб "Пари Сен Жермен" до сих пор не снизил зарплаты игрокам, сообщает издание L'Equipe. Известно, что руководство клуба надеется договориться о снижении на 20-30%.

Процесс переговоров проходит медленно, поскольку "ПСЖ" действует аккуратно, надеясь на понимание игроков.

По информации transfermarkt, бюджет парижан в сезоне 2018/2019 составлял 637 миллионов евро. На зарплаты игрокам приходилось около 58% всего бюджета (371 миллион евро).

Профсоюз футболистов Франции дал рекомендации по сокращению зарплат спортсменам:

игроки с зарплатами 10-20 тысяч евро в месяц — сокращение на 20%;

20-50 тысяч евро в месяц — 30%;

50-100 тысяч евро в месяц — 40%.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, нападающий "ПСЖ" Неймар сообщил о готовности отказаться от 50% зарплаты ради перехода в "Барселону". Оклад бразильца составляет около 52 миллионов евро в год.

Московский "Локомотив"

Руководство железнодорожников до сих пор не согласовало снижение зарплат с игроками. Как сообщает один из журналистов Metaratings, глава "Локомотива" Василий Кикнадзе предложил игрокам снизить зарплаты на 40%. Команда ответила отказом.

Позже СМИ узнали, почему в "Локо" не смогли достичь соглашения о снижении зарплат. Игроки были не недовольны тем, что на собрании по обсуждению зарплат не были приглашены члены тренерского штаба.

Позже в "Локомотиве" объявили о соглашении между руководством и футболистами.

"Крылья Советов"

Руководство клуба планировало поступить по примеру "Спартака" и предложило снизить зарплаты футболистам на 40%. Отказались от снижения четверо:

голкипер Сергей Рыжиков;

защитник Мехди Зеффан;

защитник Никита Чичерин;

полузащитник Сафа Хади.

"Крылья Советов" попали в непростую ситуацию, ведь им грозила ликвидация. 8 апреля клуб смог достигнуть соглашения с игроками и снизить зарплаты команды на 40%.

Выводы

Из всех истории взаимодействий руководства с игроками можно выделить особенности:

каждый клуб по-своему решает, на сколько сокращать зарплаты — для этого в спортивной организации есть свои специалисты;

успех договоренностей зависит напрямую от отношений игроков с руководством;

правление клуба пользуется примерами других спортивных организаций и копирует их решения о сокращении.

Скорее всего, несогласных со снижением зарплат намного больше, просто они не афишируют этого. Впрочем, любые сокращения — это вынужденная мера, и даже значительное сокращение вряд ли повлияет на финансовое состояние футболистов из топ-лиг.