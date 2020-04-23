Василий Уткин: история конфликтов

Спортивный журналист, телекомментатор футбольных матчей и блогер Василий Уткин известен по резонансным моментам. Среди конфликтов с большой оглаской — спор с продюсером "Матч ТВ" Тиной Канделаки, стихающий скандал с журналистом Владимиром Соловьевым и продолжительный конфликт с капитаном сборной России Артемом Дзюбой.

Хронология спорных моментов

Проступки Василия Уткина условно можно разделить на следующие группы:

ругательства перед публикой;

агрессивное поведение;

пропаганда национального превосходства.

К этому можно добавить еще несколько небольших моментов: комментирование матча в сонном состоянии (2015 год) и проведение радиоэфира в нетрезвом виде (2011 год).

Первый конфликт Василия Уткина в профессиональной деятельности произошел в 2006 году после опубликованной статьи в издании "Советский спорт", где журналист посчитал матч футбольного клуба ЦСКА с "Ростовым" договорным.

Далее хронология спорных моментов выглядит так:

Год Спорный момент 2011 Ругательства на спортивной конференции Sports. ru. Проведение радиоэфира в нетрезвом виде. Оскорбление украинского языка. 2013 Оскорбительный пост в соцсетях в адрес президента России Владимира Путина по делу "Кировлеса". Оскорбительное высказывание в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Обнародования конфликта между Уткиным и журналистом Олегом Пирожковым. 2015 Оскорбительный пост в соцсетях в адрес ФК "Астана". Проведение матча Лиги чемпионов в сонном состоянии. Скандал с Тиной Канделаки. 2018 Оскорбление хорватского футболиста Домагоя Вида. 2019 Грубые высказывания об Украине. 2020 Публичный спор с журналистом Владимиром Соловьевым.

Большой скандал с Тиной Канделаки

В конце июля 2015 года Тину Канделаки назначили на пост главного продюсера "Матч ТВ". По заявлениям Канделаки, она хотела заменить всю спортивную редакцию на новую, что сильно задело главного редактора спортивного направления "НТВ-Плюс" Василия Уткина.

Поначалу Уткин не хотел работать с Канделаки, о чем писал в Twitter: "Если новая редакция с нуля — что ж, старую делал я. Вместе с ней иду на помойку. Бывает. У меня тут отличная дыня пропала; что ж, вышел срок!".

Однако в сентябре того же года Уткин снялся в проморолике "Матч ТВ", продолжив работать с Тиной Канделаки до февраля 2016 года.

Еще одним интересным моментом на фоне скандала между Канделаки и Уткиным стал пранк от телефонного хулигана Владимира Краснова, более известного как пранкер Вован.

В середине августа 2015 года пранкер позвонил Уткину, представился Тиной Канделаки и предложил журналисту сотрудничество. В ходе разговора Уткин предложил встретиться с продюсером и обсудить детали сотрудничества. Голос Канделаки озвучивали помощницы Краснова.

Позже пранкер разыграл Тину Канделаки, представившись тогдашним министром спорта РФ Виталием Мутко. В разговоре с Канделаки собеседник давал ей рекомендации по работе. Продюсер также жаловалась на постоянные оскорбления Уткина в ее адрес.

Конфликт с Владимиром Соловьевым

В апреле 2020 года в соцсетях разгорелся спор между Уткиным и Соловьевым из-за разных взглядов на решение правительства РФ о введении режима самоизоляции в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

10 апреля Уткин рассказал телеканалу "Дождь" о своем отношении к режиму самоизоляции: "Это то, ради чего я отстёгивал налоги каждый месяц лет 30? Я очень разочарован этим обстоятельством, мне такое государство не нужно".

12 апреля Соловьев в интервью "Царьграду" прокомментировал высказывания Уткина. Журналист отметил, что Уткин — тот, которому давно не помешала бы профессиональная помощь психиатра.

15 апреля Уткин обратился к Соловьеву в своем YouTube-канале. Он предложил журналисту сойтись в versus-баттле и в словесной перепалке решить, кто из них сильнее, а, главное, мудрее.

В тот же день Соловьев во время видеотрансляции на своем YouTube-канале записал ответ Уткину: "Какие "баттлы"? С кем? С больным человеком, который не способен излечиться от депрессии?".

16 апреля Василий Уткин сообщил о намерениях завершить перепалку с Владимиром Соловьевым. Об этом спортивный журналист рассказал телеканалу "Дождь".

Конфликт с Артемом Дзюбой

Самый продолжительный конфликт Уткина — с капитаном сборной России и нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.

Первый спор журналиста и спортсмена произошел в 2016 году. После матча "Зенит" — "Краснодар" в раздевалке произошел конфликт между Дзюбой и вратарем Юрием Лодыгиным. Утром после этой истории Уткин опубликовал пост в Twitter.

"Чтоб Артем Дзюба — и подрался? Не верю! Тут, простите, яйца нужны, тут длинного языка мало", — написал блогер.

В 2017 году Дзюба дал интервью спортивному изданию "Спорт-Экспрессу", в котором раскритиковал спортивных критиков: "У нас любят обсуждать игроков со стороны, сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами".

Уткин ответил на заявление нападающего сине-бело-голубых: "Моя бабушка говорила: "Какая умная голова досталась дураку". Дзюбе эти слова подходят".

Годом позже Уткин прокомментировал интервью Дзюбы об отношениях с главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным:

"Дзюба все-таки глуп непроходимо. Парень очень искренен, но как-то запредельно глуп", — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Позже Артем рассказал об отношении к Уткину во время разговора со спортивным комментатором Владимиром Стогниенко.

"Честно говоря, мне вообще жалко Уткина. Он жалкий человек. Я много чего про него могу сказать, но каждый раз не хочу", — сказал Дзюба.

Ответ Уткина последовал незамедлительно: "И только дурак останется дураком навсегда, Артем! Артемушка, ты назвал меня жалким. Ты. Ты, которому твой клуб платит за то, чтобы ты за него не играл."

Через месяц после конфликта Уткин назвал Дзюбу крохобором. Журналист подчеркнул, что Дзюбе не место в сборной.

Позже Уткин раскритиковал Дзюбу после матча сборной России с Сан-Марино, в котором нападающий не забил ни одного мяча при счете 9:0.

"Очень большие ограничения у Артёма. И ментальные, и по мастерству. Когда отдаёшь себе в этом отчёт и вот таким любишь Дзюбу, это святая любовь", — сказал журналист.

1 апреля 2020 года Дзюба поделился мнением о критике Уткина в видеотрансляции у Тины Канделаки: "Он сам себя убивает. Мне его даже жалко".

В ответ на заявление футболиста Уткин записал видео на YouTube-канале, в котором послал нападающего на три буквы.

Выводы

В конфликтах Уткина есть свои особенности:

журналист подходит ко всему творчески, использует стихи, как способ обращения;

Уткин всегда говорит прямо, пусть и эмоционально;

в большинстве случаев аудитория поддерживает Уткина.

Есть ощущение, что Василий Уткин еще несколько раз вступит в перепалку с Дзюбой. Время покажет.

Фото:

Alexander Wilf/Russian Look